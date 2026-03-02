ARC Raiders: Hurricane Caches – Jeder Fundort auf allen Maps 

In ARC Raiders gibt es eine Welt-Situation, in der ein Hurrikan für Chaos auf den Maps sorgt. Trotzdem lohnt es sich, genau dann vorbeizuschauen, denn ihr könnt dort besondere Caches öffnen, die viel Loot bereithalten, darunter auch Blaupausen. Wo ihr sie findet, zeigen wir euch jetzt.

Was sind Hurricane Caches? Seit dem Release des neuen Updates „Shrouded Sky“ gibt es die neue Map-Situation „Hurricane“ auf diversen Karten des Rostgürtels. In diesem herrscht ein tobender Wind, der eurem Schild schaden kann, doch wer sich trotzdem hineinwagt, kann von besonderen Caches profitieren.

Diese Kisten, die den Raider Caches ähneln, werfen starken Loot ab, darunter auch Blaupausen. Viele Raider riskieren deshalb eine Reise in den Sturm, um ihre Sammlung zu vervollständigen.

Fundorte aller Hurricane Caches

Alles Wichtige zu den Hurricane Caches: Das Gute an den Hurricane Caches sind ihre Fundorte, denn diese sind immer gleich. Sie besitzen feste Spawn-Punkte auf jeder der Maps, nur ist ihre Chance, dass sie dort auch tatsächlich spawnen, zufällig. Ihr könnt also feste Routen ablaufen, um so die Kisten abzuchecken.

Da der Hurrikan eure Sicht einschränkt, gibt es zusätzlich noch einen Ton, den ihr hört, wenn ihr euch in der Nähe befindet. Er ähnelt einem mechanischen Piepen. Je näher ihr an die Kiste herantretet, desto lauter wird das Geräusch. Wenn ihr die Kiste dann geöffnet habt, erwarten euch verschiedene Items wie Waffen, Munition, Verbrauchsgegenstände und eine hohe Chance, eine Blaupause zu ergattern.

Kommen wir nun zu den möglichen Fundorten auf den Maps:

Hurricane Caches auf den Damm-Schlachtfeldern

Alle Fundorte der Hurricane Caches auf den Damm-Schlachtfeldern (Quelle: metaforge.app)

Hurricane Caches auf der Begrabenen Stadt

Alle Fundorte der Hurricane Caches auf der Begrabenen Stadt (Quelle: metaforge.app)

Hurricane Caches auf dem Blauen Tor

Alle Fundorte der Hurricane Caches auf dem Blauen Tor (Quelle: metaforge.app)

Hurricane Caches auf dem Raumhafen

Alle Fundorte der Hurricane Caches auf dem Raumhafen (Quelle: metaforge.app)

Warum ist Stella Montis nicht aufgelistet? Weil Stella Montis eine Untergrund-Map ist und der Hurrikan so nicht auf der Map wüten kann. Aus diesem Grund gibt es auch keine Hurricane Cache die so freigelegt werden können durch den heftigen Sturm. Stella Montis geht also leer aus.

Habt ihr durch das neue Event schon viele Blaupausen ergattern können oder wusstet ihr nicht, wo ihr nach den Kisten suchen solltet? Mehr zu den Blaupausen und wie ihr sie auch ohne Event farmen könnt, zeigen wir euch hier: ARC Raiders: Fundorte von Blueprints – So findet ihr Pläne für die Anvil, Wolfpack und mehr