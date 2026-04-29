ARC Raiders: Linie im Sand – So löst ihr die Quest

In ARC Raiders benötigt Speranza erneut eure Hilfe. Dieses Mal geht es um die Quest „Linie im Sand“ und ein Geheimnis auf der Begrabenen Stadt, das ihr lüften sollt.

Was muss man für die Quest machen? Celeste schickt euch auf eine Quest, damit ihr Nachforschung anstellt. Die Missionsschritte lauten wie folgt:

„Finde heraus, warum der Zug den Marano-Bahnhof nie erreicht hat.“

„Finde heraus, wer den Raubüberfall organisiert hat.“

„Finde heraus, wo die Schubdüsenventile versteckt wurden.“

„Durchsuche den Keller des nahegelegenen Händler-Apartments.“

Habt ihr alle Aufgaben abgeschlossen, müsst ihr nur noch Celeste von euren Fortschritten berichten. Viele Spieler haben aber Probleme, die jeweiligen Standorte der Quests zu finden, doch seid beruhigt. Wir von MeinMMO zeigen euch mit Bildern, wo genau ihr für Celeste suchen müsst, um die Quest abzuschließen.

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Informationen zum Zug und dem Marano-Bahnhof finden

Die ersten beiden Schritte für die Quest befinden sich direkt nebeneinander. Zuerst müsst ihr den Unfallort des Zuges finden. Dieser befindet sich östlich des Lagerhauses in der Nähe des Marano-Bahnhofs. Auf unserem Bild ist der Ort mit der Nummer 1 festgehalten.

Das sind die beiden Fundorte (Quelle: metaforge.app)

Ihr müsst nur den Ort erreichen, um den nächsten Schritt freizuschalten. Dieser schickt euch auf die Suche, um herauszufinden, wer den Raubüberfall geplant hat. Geht dazu zu unserem zweiten markierten Ort auf der Karte. Dabei handelt es sich um einen von Sand begrabenen Turm. Betretet diesen und sucht dann nach einer kleinen Kiste, mit der ihr interagieren könnt. Öffnet sie, damit ihr das Item „Marano-Markt-Visitenkarte“ aufheben könnt.

Infos zum Raumüberfall und Schubdüsen finden

Als Nächstes müsst ihr Infos zu den Schubdüsen finden. Mit der Visitenkarte als Hinweis begebt ihr euch nördlich vom Krankenhaus entfernt zu den Ruinen des Marktes. Auch hier reicht es, wenn ihr einfach nur die Umgebung betretet, um den nächsten Quest-Schritt zu aktivieren.

Betretet einfach die Ruine (Quelle: metaforge.app)

Keller der Händler-Apartments abfotografieren

Der letzte Schritt lässt euch den Keller der Händler-Apartments aufsuchen, denn dort müsst ihr eine Ladung von Kartons abfotografieren. Geht also in die nördliche Richtung an den Ruinen des Marktes vorbei und sucht das von uns markierte Gebäude auf der Karte. Nutzt die Seilbahn und betretet so den Keller. Auf der rechten Seite findet ihr dann die Kartons, die ihr abfotografieren müsst.

Im Keller findet ihr die Kisten (Quelle: metaforge.app)

Flieht nur noch von der Map und erstattet Celeste Bericht über eure Mission. Laut unseres Kenntnisstands ist es egal, ob ihr während eurer Mission draufgehen solltet. Der Fortschritt wird wahrscheinlich zwischengespeichert.

Das waren alle wichtigen Fundorte für die Quest „Linie im Sand“ in ARC Raiders. Neben dieser Mission gibt es auch noch weitere Quests, die ihr abschließen könnt. Solltet ihr dafür auch Lösungen suchen, haben wir für euch die passende Guide-Übersicht: ARC Raiders: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht