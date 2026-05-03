Das Adeptus Mechanicus spielt in 2 neuen Spielen zu Warhammer 40.000 eine große Rolle, aber wer sind die überhaupt?

Kaum eine Fraktion aus Warhammer 40.000 hat eine so komplexe Organisation wie das Adeptus Mechanicus. Die Tech-Priester vom Mars sind verantwortlich dafür, dass das Imperium überhaupt irgendeine Art von Technologie hat. Dabei sind sie selbst mehr Maschine als Mensch.

Wer sich mit Warhammer 40.000 beschäftigt, wird eher früher als später auf das Adeptus Mechanics treffen. Es gehört zu den mächtigsten Organisationen des Imperiums – hat aber zumindest im Gaming überraschend wenig Aufmerksamkeit erhalten. Bis jetzt:

Im kommenden Dawn of War 4 wird das Adeptus Mechanicus eine spielbare Fraktion sein.

Mechanicus 2 bietet der Organisation sogar die Hauptrolle an – diesmal jedoch neben den Robo-Zombies der Necrons.

Es gab zwar vorher schon Spiele mit dem „AdMech“, etwa das alte aber ziemlich gute Gladius, aber Dawn of War 4 und Mechanicus 2 legen den Fokus deutlich stärker auf die Tech-Priester. Nur: Wer sind die überhaupt?

Das Adeptus Mechanicus hüllt sich oft in Geheimnisse und schottet sich von der Welt und allen „Ungläubigen“ ab. Dabei steckt unter den rostroten Roben des Klerus eine interessante Organisation.

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Kolonisten vom Mars werden zu den größten Tech-Experten der Menschheit

Schon weit, bevor das Imperium der Menschheit überhaupt vereint war, haben die Menschen den Mars besiedelt. Tech-Experten haben den Planeten geformt, eine für Menschen geeignete Atmosphäre erschaffen und den Mars schließlich besiedelt.

Die Parallelen zu unserer aktuellen Welt stemple ich mal als zufällige Übereinstimmung ab …

Nach einigen Katastrophen, darunter dem Aufstand der künstlichen Intelligenz, wurde der Mars fast vollständig vernichtet. Nur ein paar wenige Menschen überlebten und suchten in der Technologie Rettung: sie bauten neue Maschinen, um sich vor Strahlung und Plünderern zu schützen.

Diese Menschen waren die ersten Tech-Priester, aus denen schließlich der Cult Mechanicus entspringen sollte: eine Religion, die dem Glauben an den Imperator quasi entgegensteht – auch wenn sie ihn heute als Verkörperung ihres Gottes, des „Omnissiah“, verehren.

Fanatische Tech-Nerds hüten das gesamte Wissen des Imperiums

Als (wieder-)aufstrebende Größe in der Galaxie hat sich die Priesterschaft schließlich mit Erkunder-Flotten auf den Weg gemacht, neue Welten zu entdecken, zu besiedeln und Wissen zu sammeln. Der Mars ist zwar immer noch einer der wichtigsten Planeten, auch für das Imperium, aber das Adeptus Mechanicus ist viel größer als das.

Heute liegt quasi das gesamte technologische Wissen des Imperiums und der gesamten Menschheit beim Adeptus Mechanicus. Nur Technologie, die von den Tech-Priestern sanktioniert ist, darf (legal) genutzt werden. Für die Wartung mit heiligem Maschinenöl und mehr, sorgen sie ebenfalls selbst.

Die Priesterschaft ist immer auf der Suche nach „Standard Template Constructs“, kurz STCs – quasi Blaupausen für verschollene Technologie des Imperiums. Erfindungen gelten allgemein als Tech-Häresie, technologischer Fortschritt ist nicht mehr möglich. „Neue“ Entdeckungen gibt es nur durch die Wiederbeschaffung der STCs.

Das Fleisch ist schwach und widerlich

Aus der Vergangenheit des Adeptus Mechanicus ergibt sich eine Verbundenheit zu Maschinen, die als religiös bis fanatisch beschrieben werden kann.

Das Menschsein an sich gilt für Anhänger des Adeptus Mechanicus als abstoßend: sie streben nach der „Vollkommenheit der Maschine.“ Im Idealfall besitzt ein Tech-Priester wenige bis gar keine biologischen Organe mehr.

Sie finden das Fleisch sogar so widerlich, dass sich Tech-Priester normalerweise über die „binhäre Sprache“ verständigen, nicht über das Warhammer-eigene Gotisch. Ohne Augmentationen können die binhären Laute gar nicht ausgesprochen oder verstanden werden.

Neue Adepten werden sogar oft überhaupt nicht „rekrutiert“, wie es bei anderen Organisationen wie den Adepta Sororitas der Fall ist, sondern in Laboren gezüchtet. Technisches Wissen bekommen sie direkt per Uplinks eingespeist, sodass es eher zu einem Instinkt als zu angeeigneten Fähigkeiten wird.

Tech-Priester sind meist stark augmentiert.

Eine überraschend mächtige Organisation mit vielen Geheimnissen

Obwohl das Adeptus Mechanicus auf dem Papier Teil des Imperiums ist, kann es fast mehr als eigenständiges Reich, das mit dem Imperium verbunden ist, bezeichnet werden. Seine reine Größe und die vielen Eingeständnisse unterscheiden die Priester stark vom Rest der Menschheit:

Sie haben eine eigene Religion und einen eigenen Gott – etwas, das im Imperium undenkbar wäre.

Das Adeptus Mechanicus muss so gut wie keiner anderen Organisation gegenüber Rechenschaft ablegen und hat die Macht, diese Sonderrechte auch zu verteidigen.

Viele ihrer Geheimnisse bleiben gehütet und wer versucht, ungefragt zu Mechanicus-Planeten zu gelangen, überlebt das normalerweise nicht.

Durch das Monopol des Mechanicus auf Waffen- und Rüstungstechnologie ist das Imperium sogar eher abhängig von den Tech-Priestern als umgekehrt. Eine völlig dystopische Vorstellung: Wer würde schon Tech-Konzernen so viel politische Macht einräumen? Da muss man ja völlig irre sein. Aber darum ist Warhammer ja auch ein satirisches Zerrbild.

Neben den aufgepumpten Space Marines ist das Adeptus Mechanicus mit seinen roten Roben vermutlich eine der ikonischsten Fraktionen des Universums. Es gibt in Warhammer aber noch viel mehr zu sehen: Space Marines sind ja cool und so, aber kennt ihr schon diese 6 Fraktionen aus Warhammer 40.000?