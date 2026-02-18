In Warhammer 40.000 sind 4 Planeten besonders wichtig für das Imperium, aber einer davon wurde bereits zerstört

In Warhammer 40.000 sind 4 Planeten besonders wichtig für das Imperium, aber einer davon wurde bereits zerstört

In der grimmigen Zukunft von Warhammer 40.000 hat die Menschheit ein galaktisches Imperium errichtet. Von den unzähligen Planeten unter seiner Kontrolle sind jedoch 4 besonders wichtig – darunter einer, der bereits vernichtet wurde.

Warhammer 40.000 spielt in der finsteren Zukunft unserer eigenen Welt. Die Menschheit hat sich im 41. Jahrtausend ein galaktisches Reich aufgebaut, das sich über unzählige Planeten erstreckt. An der Spitze von allem sitzt der Imperator, der zugleich Gründer und gottgleicher Herrscher ist.

„Unzählige“ Planeten heißt in diesem Fall aber nicht, dass wir nur zu faul waren, nachzuzählen: Niemand weiß so recht, wie groß das Imperium wirklich ist. Es könnte mehrere Millionen Planeten umfassen, oder aber auch Milliarden. Doch selbst unter endlosen Welten gibt es vier, die für die Menschheit besonders wichtig sind. 

Welche Welten das sind und was sie besonders macht, zeigen wir euch hier. Als unsere Quelle für die ganze Lore haben wir das Lexicanum genutzt. Das ist ein von Fans erstelltes Online-Wiki, Einträge berufen sich jedoch auf offizielles Material von Games Workshop und lizenzierten Partnern.

Mars

Der Name ist nicht nur eine Anspielung, gemeint ist wirklich der Rote Planet aus unserem Sonnensystem. Im 41. Jahrtausend ist dieser für das Imperium der Menschheit nämlich zu einem heiligen Ort geworden.

Bereits im 22. Jahrhundert wurde der Mars durch Terraforming bewohnbar gemacht und anschließend von industriellen Kartellen besiedelt. Sehr bald entwickelte sich der Planet zur ersten Makropol-Welt des Imperiums, einer von vielen sogenannten „Hive Worlds“. Auf solchen Planeten leben Milliarden von Menschen dicht bepackt in gigantischen Städten, meist unter dystopischen Verhältnissen.

Der Mars entwickelte sich zu einem Zentrum für Industrie und wissenschaftlichen Fortschritt. Er ist auch die Heimat des mächtigen Adeptus Mechanicus. Dies ist ein imperialer Kult, der den Imperator als den Omnissiah anbetet – eine Manifestation des Maschinengottes.

Der Adeptus Mechanicus versorgt das Imperium nicht nur mit den besten Ingenieuren und mächtigen Waffen, sondern besitzt auch ein Monopol auf jegliches technologisches Wissen, das im Imperium genutzt wird. Würde der Mars zerstört werden, würde dies den Streitmächten der Menschheit einen katastrophalen Schlag versetzen.

