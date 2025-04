Neues Spiel zu Warhammer 40.000 auf Steam erinnert an X-COM, aber ihr könnt übermächtige Roboter-Mumien spielen

Die Welt von Warhammer 40.000 bietet nicht nur absurde Spezies und übermächtige Kriegsmaschinerie, sondern mittlerweile etliche starke Spiele. Mit Mechanicus 2 steht der Nachfolger eines gefeierten Taktik-Strategiespiels an. Im Zuge der FYNG Show auf der Caggtus 2025 in Leipzig gibt’s neues Gameplay.

Was ist das für ein Spiel?

Warhammer 40.000: Mechanicus 2 spielt sich ähnlich wie die X-COM-Reihe, ihr kontrolliert Truppen in rundenbasierten Schlachten und müsst Deckung zu eurem Vorteil nutzen.

Ihr spielt hier entweder das technisch versierte Adeptus Mechanicus oder die quasi-untoten Roboter-Mumien der Necrons und kämpft um die Herrschaft über einen Planeten.

Das Spiel erscheint für den PC (Steam und Epic), PS5 und Xbox. Ein Release-Datum steht noch aus.

Das bietet Mechanicus 2: Das Kern-Gameplay besteht aus taktischen Kämpfen, für die Warhammer bereits seit der Tabletop-Zeit bekannt ist. Ein etwas neueres und gefeiertes Beispiel aus dem Universum ist etwa Warhammer 40.000: Chaosgate – Daemonhunters.

Ihr kontrolliert eine Handvoll Truppen in jeder Schlacht, nutzt Deckung und Fähigkeiten, um den Gegner zu besiegen. Durch die Schlachten sichert ihr euch die Kontrolle über verschiedene Gebiete des Planeten und erhaltet Ressourcen, die ihr verwalten müsst.

Anders als im Vorgänger stehen euch in Warhammer 40.000: Mechanicus 2 allerdings zwei Kampagnen zur Verfügung, jeweils eine für das Adeptus Mechanicus und die Necrons.

Exklusives, neues Gameplay zu beiden Fraktionen von der FYNG Show seht ihr hier:

Mechanicus 2 lässt echtes Feeling der Warhammer-Lore aufkommen

Was an Warhammer 40.000: Mechanicus 2 so besonders ist, sind die beiden Mechaniken oder Kampf-Ressourcen der Necrons und des Mechanicus. Die spiegeln nämlich sehr genau wider, wie die Fraktionen sich in der Welt von Warhammer verhalten.

Als Mechanicus erhaltet ihr Ressourcen, indem ihr eure Einheiten taktisch klug einsetzt. Die Tech-Priester sind bekannt für ihre präzisen Berechnungen und dafür, möglichst wenig Zeit zu verschwenden. Effizienz und Präzision sind ihr Markenzeichen – allein deswegen weigern sich die meisten, die offizielle Sprache aus Warhammer 40.000 zu sprechen und nutzen stattdessen „Binhär.“

Die Necrons dagegen sind sehr buchstäblich Roboter-Zombies und verhalten sich auch so. Statt tatsächlich zu sterben, werden sie in ihren Grüften wiederbelebt, auch wenn sie diese Fähigkeit mit ihren Seelen bezahlen mussten. In Mechanicus 2 schlägt sich das so nieder, dass ihr Punkte für erhaltenen Schaden bekommt und damit neue Truppen rufen könnt.

Bereits der erste Teil kommt auf Steam „sehr positiv“ an. Beim Live-Reveal des Gameplays während der FYNG Show auf Caggtus 2025 hat sich der Twitch-Chat enorm über das Spiel gefreut. Wenn ihr einen Einstieg in die komplexe Welt von Warhammer sucht, ist Mechanicus 2 sicherlich ein guter Start. Alternativen findet ihr hier: Die 7 besten Spiele, um in die Welt von Warhammer einzusteigen