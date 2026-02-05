ARC Raiders: Blueprints farmen – So findet ihr Pläne für die Anvil, Wolfpack und mehr

In ARC Raiders suchen viele Spieler fieberhaft nach neuen Blueprints, um ihre Werkbänke zu erweitern, doch nirgends wird erklärt, wo man diese Baupläne eigentlich herbekommt. Ich zeige euch deshalb, wie und wo ihr fokussiert nach neuen Blueprints finden könnt.

Update, 06. Februar 2026: Der Artikel wurde geprüft und befindet sich auf dem aktuellsten Stand.

Was sind Blueprints? In ARC Raiders könnt ihr Baupläne, auch Blueprints genannt, finden, um eure Werkbänke mit neuen Baumöglichkeiten auszustatten. Diese reichen von Support-Items wie neue Granaten bis hin zu neuen Waffen wie die Anvil.

Wer also vielseitige Build-Möglichkeiten haben möchte, muss früher oder später anfangen, viele Baupläne nach Speranza zu bringen. Im Spiel wird leider nicht erklärt, wie ihr an diese Baupläne rankommt, doch es gibt dedizierte Fundorte, um sie zum Spawnen zu bringen.

Aus diesem Grund habe ich verschiedene Quellen gewälzt und 50 Stunden an der Oberfläche verbracht, um euch zu zeigen, wo ihr effektiv an Blueprints rankommen könnt.

Fundorte von Blueprints – Hier könnt ihr sie farmen

Wo finde ich effektiv Blueprints? Einfach gesagt reicht es, wenn ihr Behälter, Kisten oder Spinde öffnet und auf euer Glück vertraut. Jeder dieser Fundorte besitzt nämlich eine kleine Chance, dass ihr dort neben Materialien auch Baupläne findet.

Wer aber seine Chance an Bauplänen maximieren möchte, sollte lieber auf Maps gehen, mit dem aktiven Modifikator „Freigelegte Geheimvorräte“. In diesem werden verschiedene Raider-Behälter auf der Map gespawnt, die euch viel Loot bescheren können. Ich habe von ihnen zudem schon viele Baupläne ergattern können.

Diese Behälter sehen immer aus wie Taschen oder Waffenboxen, die mit einem gelben Raider-Symbol markiert sind. Meist sind sie an bekannten POIs versteckt oder befinden sich ausgegraben an der Oberfläche im offenen Terrain:

So sehen die Taschen der Raider aus Der Bauplan der Anvil ergattert

Weitere, wichtige Orte für Baupläne sind zudem auch verschlossene Bereiche in POIs, für die ihr Schlüssel benötigt. Natürlich ist der Fund der Schlüssel immer zufällig, aber wenn ihr mal einen Schlüssel habt, besitzt ihr eine hohe Chance, von ihnen auch eine Blaupause zu erhalten.

Nun wissen wir, wo man Baupläne farmen kann, aber wie sieht es mit den Fundorten aus? Sind diese von Bedeutung oder kann ich auf jeder Map jede Blauplause finden?

Spielt die Map eine Rolle beim Looten? Zum Teil schon. Die Anvil zum Beispiel konnte ich auf den eher leichteren Maps ergattern und das einmal beim Damm sowie bei der Begrabenen Stadt, nicht jedenfalls bei den schwierigeren Maps – das berichten auch andere Spieler (Quelle: youtube.com).

Wer technologisch fortschrittlichere Waffen und Modifikationen für seine Waffen haben möchte, sollte auf schwierigere Maps ausweichen. Dort habe ich Schalldämpfer sowie Griffe der Stufe 2 finden können, die ich sonst im Damm trotz stundenlanges farmen nicht finden konnte.

Im Grunde lässt sich aber sagen: wenn ihr lang genug jeden Behälter abklappert, werdet ihr früher oder später schon an Baupläne herankommen. Was ich euch noch mitgeben möchte, wäre, dass ihr am besten wirklich jeden Behälter aufbrecht, den ihr sehen könnt. Viele meiner Funde waren in Kisten und Schränken zu finden, die ich ignoriert hätte, weil ich lieber damit beschäftigt bin, andere Raider zu jagen.

Man kann also sagen, dass der Fund eines Blueprints sehr vom Glück abhängt, ihr aber einen Spawn erzwingen könnt, wenn ihr hartnäckig genug seid. Seid aber vorsichtig, wenn ihr eine Blaupause gefunden habt und packt diese am besten in eure Sicherheitstaschen, damit ihr sie nicht verliert, solltet ihr draufgehen.

Die Welt von ARC Raiders ist gefährlich, und wer als Neuling an die Oberfläche gelangt, sollte wissen, wie derjenige sich zu verhalten hat, um zu überleben. Mit unseren Anfängertipps seid ihr da gut vorbereitet. Alle Informationen findet ihr hier: ARC Raiders: 8 Einsteigertipps, die ihr zum Release kennen solltet