Nach fast 10 Jahren gibt es in Pokémon GO ein Comeback, das für Nostalgie sorgt

Manche Inhalte können nach langer Zeit wieder zu Pokémon GO zurückkehren – so auch jetzt in abgewandelter Form. Das weckt Erinnerungen bei Trainern der ersten Stunde.

Am 2. Juni 2026 um 10:00 Uhr startet die neue Season in Pokémon GO. Sie trägt den Namen „Immer weiter“ und wird bis zum 8. September 2026 um 10:00 Uhr laufen. Mitten in diese Saison fällt nicht nur das GO Fest 2026, sondern auch das 10-jährige Jubiläum des Spiels, das am 6. Juli 2016 in den ersten Regionen erschien.

Passend dazu gibt es in Pokémon GO ein Comeback, das genau an diese Anfangszeit erinnert. Sowohl mit positiven als auch mit negativen Erinnerungen.

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Ein Bild sorgt für Erinnerungen

Was ist das für ein Comeback? Wenn ihr das Spiel aktuell startet, dann seht ihr einen neuen Ladebildschirm. Hier ist eine Trainerin auf einer Brücke zu sehen, die von einem Garados angeschaut wird. Neben dem Garados seht ihr zudem ein Karpador und in der Luft die Silhouette von Mewtu.

Einen ähnlichen Ladebildschirm gab es zur Anfangszeit im Jahr 2016 von Pokémon GO. Der Stil war hier etwas anders und Karpador sowie Mewtu waren hier nicht vertreten, doch die Parallelen der beiden Bilder sind klar zu erkennen.

Wie der frühere Ladebildschirm aussah, hat User rudowinger auf Reddit gepostet:

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Welche Erinnerungen weckt das? Abgesehen von den Emotionen, die viele Trainer in der Anfangszeit des Spiels erleben durften, weckt das Bild auch Erinnerungen an die Probleme zum Start von Pokémon GO, die vor allem die Server betrafen.

In der ersten Zeit wurde das Spiel so von Trainern überrannt, dass die Server des Spiels einfach zu schwach waren, um allen Trainern ein spaßiges Spielerlebnis zu gewährleisten. Nicht selten kam es vor, dass Trainer statt dem Garados einen alternativen Bildschirm sahen, der ihnen mitteilte, dass sie aktuell nicht ins Spiel kommen können.

Wie dieser Bildschirm aussah, hat User Asrugan ebenfalls bei Reddit veröffentlicht:

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Während das Spiel auch nach 10 Jahren immer noch online ist und regelmäßig neue Inhalte bringt, sind Server-Probleme heutzutage glücklicherweise eher die absolute Ausnahme, als ein allseits zu erwartendes Problem.

Doch bei Spielern der ersten Stunde könnten die Bilder bis heute sowohl für Euphorie als auch für Angstzustände sorgen.

Weckt das neue Bild bei euch ebenfalls Erinnerungen? Seid ihr seit 2016 dabei? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte euch in den nächsten Wochen im Spiel erwarten, dann haben wir die perfekte Übersicht mit allen Events im Juni 2026 in Pokémon GO für euch.