Weil ein fliegender Döner-Spieß in ARC Raiders die Spieler löscht, haben diese nun Angst vor kommenden Updates

Der neue Gegner von ARC Raiders wird von der Community zwar für sein Aussehen belächelt, aber er ist so gefährlich, dass Spieler eine heftige Eskalation befürchten.

Was hat es mit dem Döner-Spieß auf sich? Das „Riven Tides“-Update brachte einen neuen Gegner zu ARC Raiders, den ihr auf verschiedenen Maps antreffen könnt. Der neue ARC heißt „Turbine“ und ist ein stark gepanzerter, fliegender ARC, der von einer Düse auf der Unterseite angetrieben wird.

Der ARC ist kegelförmig und wirft eine Art Granate oder Rakete auf Spieler, auf die dann Blitze abgefeuert werden. Diese Blitze verursachen großen Schaden und betäuben euch kurzzeitig, wenn sie euch treffen sollten. Gelegentlich landet die Turbine und offenbart dann einen Schwachpunkt, streut aber Minen um sich herum aus, damit ihr diesen nicht so leicht erreichen könnt.

Video starten ARC Raiders zeigt seine neue Map zu Riven Tides im Detail – Das erwartet euch Autoplay

Das hält die Community von dem neuen Gegner: Auf Reddit sind sich viele Spieler einig, dass der neue ARC wie ein Meme-Gegner aussieht. Sie vergleichen ihn etwa mit einem Taco- oder Döner-Spieß und einer Menstruationstasse.

Doch obwohl der ARC für viele Spieler etwas „goofy“ aussieht, ist er sehr gefährlich und zeigt das auch. Ein Reddit-Nutzer kommentiert etwa, dass die Turbine gefährlicher sei als jeder andere der großen ARCs. Ein anderer schreibt: „Sieht aus wie ein Meme-Gegner, bis er anfängt, dich über die halbe Map zu löschen.“ Insgesamt fürchten viele Spieler die enorme Distanz, über die der ARC seine tödlichen Angriffe abfeuert.

Außerdem können die ausgestreuten Minen einen guten Run ruinieren, wenn man zufällig an einem Extractions-Punkt in diese hineinläuft, berichtet ein Spieler, der anscheinend vom Pech verfolgt ist.

Warum haben die Spieler jetzt Angst vor kommenden Updates? Die Stärke der Turbine lässt die Spieler von ARC Raiders realisieren, dass ihre Gegner stetig stärker werden. Der Vaporizer und andere nach Release veröffentlichte ARCs wie der Shredder und das Glühwürmchen zeigen einen ähnlichen Trend.

Einige Spieler befürchten, dass diese Entwicklung erst der Anfang sei und die Gefahr durch ARCs in einem Jahr noch viel größer sein könne. Einer vermutet sogar, dass die richtige ARC-Krise erst noch komme und selbst PvP-Spieler sich irgendwann mehr Sorgen um die NPC-Gegner machen und sich auf sie fokussieren müssen. Die ersten Spieler haben schon jetzt Angst vor den kommenden Updates des Spiels.

ARC Raiders wird auf der PvE-Seite des Extractions-Shooters immer härter. Neben neuen ARCs, die eine noch größere Herausforderung darstellen, bringen die Entwickler auch Balancing-Änderungen, die das Überleben auf dem Rostgürtel erschweren. Das kommt bei einem Teil der Community aber gar nicht gut an: Neues Update entfernt den Spaß aus ARC Raiders, provoziert Vergleiche zu einem Shooter-Hit, der seine Fans vergrault hat