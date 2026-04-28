ARC Raiders: Patch Notes zu Riven Tides – Das ändert sich mit Update 1.26.00

Update 1.26.0 für ARC Raiders ist draußen und bringt viele neue Inhalte für die Raider und Überlebenden in Speranza. Worauf ihr euch freuen könnt, zeigen wir euch in unseren Patch Notes.

Was ist das für ein Update? ARC Raiders hat nach dem Release von Riven Tides einen riesigen Patch veröffentlicht, der nun einige Fehler ausbügeln soll. Das Update erschien am 28. April 2026 um 11:00 Uhr deutscher Zeit und betrug auf Steam über 10 GB an Datengröße. Mit welchen Fixes ihr jetzt rechnen könnt, erfahrt ihr weiter im laufenden Beitrag.

Video starten ARC Raiders zeigt seine neue Map zu Riven Tides im Detail – Das erwartet euch Autoplay

Patch Notes in 1.26.00 – Das ändert sich

Was sagen die Patch Notes? In Update 1.26.00 kamen neue Inhalte in ARC Raiders und diese bringen einen neuen Gegner, Map sowie Änderungen für die Trials. Wir gehen nun durch die offiziellen Patch Notes und listen euch auf Deutsch auf, was sich ändert (Quelle: arcraiders.com):

BALANCE-ÄNDERUNGEN

ANPASSUNGEN DER WAFFENÖKONOMIE

Die Waffenökonomie wirkt zunehmend unausgewogen. Spieler, die sich intensiv mit PvP beschäftigen, müssen viele schwierige Entscheidungen bezüglich ihrer Waffen treffen, während die freundlichsten Spieler ständig neue Waffen anhäufen. Man möchte dies ausbalancieren, sodass alle Spieler mit Waffenverschleiß konfrontiert werden und neue Möglichkeiten zur Bekämpfung dieses Verschleißes eingeführt werden.

NEUES FEATURE: REPARATUR BEIM UPGRADE

Waffen-Upgrades werden sehr teuer, wenn man die Waffe vorher reparieren muss. Dadurch ist der Zugang zu ihnen weniger attraktiv als gewünscht. Um mehr Möglichkeiten zur Reparatur von Waffen mit geringer Haltbarkeit zu schaffen und den Upgrade-Zyklus zu verbessern:

Beim Upgrade einer Waffe werden nun 25 % ihrer maximalen Haltbarkeit repariert.

WAFFEN-DOWN & HALTBARKEIT

Embark reduziert die Anzahl der gefundenen Waffen am Kartenrand, um den Wert und die Spannung von hochstufigen Gebieten und verschlossenen Räumen zu erhöhen.

Embark erhöht die Bandbreite der Haltbarkeit, mit der Waffen erscheinen können, und reduzieren gleichzeitig die durchschnittliche Haltbarkeit außerhalb verschlossener Räume. Dies sollte durch die neue Reparaturfunktion beim Aufrüsten problemlos ausgeglichen werden.

Durchschnittliche Haltbarkeit gefundener Waffen: 50 → 30

Diese Änderungen bedeuten, dass ihr am Rand Waffen mit nur 15 Haltbarkeit finden könnt, während ihr in verschlossenen Räumen weiterhin Waffen mit etwa 60 Haltbarkeit findet.

HALTBARKEITSVERLUST BEIM BESCHUSS

Embark habt den Unmut darüber vernommen, dass die Instandhaltung von hochstufigen Waffen im Vergleich zu niedrigstufigen sehr teuer ist. Das Team möchte, dass hochstufige Waffen eine längere Haltbarkeit haben als niedrigstufige. Daher wird der Haltbarkeitsverlust beim Beschuss entsprechend angepasst:

Gewöhnliche Waffen: +75 % Haltbarkeitsverlust beim Beschuss

Ungewöhnliche Waffen: +50 % Haltbarkeitsverlust beim Beschuss

Seltene Waffen: +35 % Haltbarkeitsverlust beim Beschuss

Epische Waffen: -5 % Haltbarkeitsverlust beim Beschuss

Legendäre Waffen: -10 % Haltbarkeitsverlust beim Beschuss

WAFENHALTBARKEITSVERLUST BEI BEWUSSTLOSIGKEIT

Embark möchte, dass intensives PvP eine sinnvolle Spielweise für ARC Raiders bleibt. Um diesen Spielstil an andere Spielweisen anzupassen, wird der Haltbarkeitsverlust von Waffen um 50 %, wenn ein Spieler bewusstlos wird.

Haltbarkeitsverlust an Waffen bewusstloser Spieler: -30 % Haltbarkeit → -15 % Haltbarkeit

ARC

Kometen wurden aus den Standard-Sitzungen auf den Damm-Schlachtfeldern entfernt.

Die Anzahl der Glühwürmchen auf den Damm-Schlachtfeldern wurde stark reduziert.

Die Anzahl der Kometen in der Vergrabenen Stadt wurde reduziert.

Hinweis der Entwickler: Die Hinzufügung von Kometen und Glühwürmchen erhöhte den Schwierigkeitsgrad in den Anfänger-Sitzungen etwas zu stark. Um das Spielerlebnis wieder auf das gewünschte Niveau zu bringen, haben wir uns entschieden, ihre Anzahl in den am stärksten betroffenen Sitzungen zu reduzieren.

SPIELVERLAUF

Stella Montis

Die Verteilung der Exodus-Recyclingmaterialien wurde angepasst, um sie gleichmäßiger auf die Container zu verteilen.

GEGENSTÄNDE

Verdampferregler

Stapelgröße erhöht von 1 auf 3

Auslösegranate

Entwicklerhinweis: Es ist nicht mehr möglich, gleichzeitig mit dem Auslösen einer bereits geworfenen Granate eine neue zu werfen. Stattdessen muss man warten, bis die Animationen abgeschlossen sind. Dies sollte das Spammen der Auslösegranate reduzieren, indem die Verzögerung zwischen den Granaten erhöht wird und die Möglichkeit, eine zweite Granate vorzeitig mit der ersten zu zünden, effektiv unterbunden wird.

Nach dem Werfen wurde eine Verzögerung von 1 Sekunde hinzugefügt, bevor die nächste Wurf-/Auslöseaktion möglich ist.

Nach dem Auslösen wurde eine Verzögerung von 1,3 Sekunden hinzugefügt, bevor die nächste Wurf-/Auslöseaktion möglich ist.

Photoelektrischer Tarnumhang

Das Gewicht des photoelektrischen Tarnumhangs wurde von 1 auf 3 erhöht, um ihn besser an seine Seltenheit/Kosten anzupassen.

Erhöhte Energieverbrauchsrate von 2,5/s auf 10/s

Hinweis der Entwickler: Die fotoelektrische Tarnung war bisher deutlich zu stark, insbesondere hinsichtlich ihrer Aktivierungsdauer. Diese Änderung soll den Einsatz bewusster gestalten. Die Stärke der Tarnung bleibt im aktivierten Zustand gleich, aber ihr müsst nun möglicherweise früher Deckung suchen oder eure Vorgehensweise in stark von ARC umkämpften Gebieten überdenken.

WAFFEN

Bettina-Balancing

Entwicklerhinweis: Die Bettina wurde verbessert, um ihrer Seltenheit gerecht zu werden. Der Basisschaden und der Schaden gegen ARC-Rüstung wurden erhöht, um den Nutzen jeder Kugel zu maximieren. Gleichzeitig wurde die Basisfeuerrate reduziert. Die Streuung wurde angepasst, um längere Feuerstöße ohne Genauigkeitsverlust zu ermöglichen. Die Stapelgröße der schweren Munition wurde erhöht, um das Mitführen der benötigten Munition zu vereinfachen. Diese Änderungen sollten jeden Schuss wirkungsvoller machen und gleichzeitig die Trefferquote erhöhen, wenn man seine Feuerstöße gut kontrolliert.

Basisschaden von 14 auf 16 erhöht

Basisfeuerrate von 285 auf 235 reduziert

Streuung pro Schuss um ca. 40 % reduziert (wodurch die Streuung langsamer wird)

Streuungserholungszeit um ca. 30 % verbessert

Schaden gegen ARC-Rüstung um ca. 33 % erhöht

Schwere Munition

Stapelgröße von 40 auf 60 erhöht

INHALTS- UND FEHLERBEHEBUNGEN

ARC

Allgemein

Zielhilfe zielt nun korrekt auf Beingelenke und Schwachstellen von Bastion, Bombardier, Queen und Matriarch.

Ein Fehler wurde behoben, durch den sich Vaporizer- und ARC-Surveyor-Patrouillen erst nach Alarmierung bewegten.

Ein Fehler wurde behoben, durch den ARC-Gegner nicht auf Geräusche von nahen Durchbrüchen reagierten.

Bastion

Ein Fehler wurde behoben, durch den der Bastion beim Zielwechsel mitten im Feuergefecht zu präzise sein konnte.

Vaporizer

Weiteren Karten und Bedingungen hinzugefügt.

ANIMATION

Emotes

Das Emote-System wurde überarbeitet, sodass nun noch mehr Emotes während des Laufens abgespielt werden können. Probier es aus!

AUDIO

Allgemein

Ein potenzieller Absturz im Zusammenhang mit Sprachausgabedaten wurde behoben.

Ein Fehler wurde behoben, durch den die Sprachausgabe des Händlers zu Rundenbeginn zu häufig ausgelöst werden konnte.

Die Spracheffekte für kosmetische Helme wurden aktualisiert.

Ein Fehler wurde behoben, durch den Emote-Vorschauen im Shop ohne Sprachausgabe abgespielt wurden.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Schritte nicht mehr abgespielt werden konnten.

Schritt- und Aufprallgeräusche auf verschiedenen Oberflächen (z. B. Brücken) wurden korrigiert, da zuvor der falsche Oberflächen-Sound wiedergegeben wurde.

Emotes

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Ziel- und Emote-Sounds nach dem erneuten Verbinden mit einem Spiel weiterhin abgespielt oder verdoppelt werden konnten; die Audioausgabe wird nun korrekt beendet.

Sprachchat

Für eine klarere Kommunikation wurde eine Option zur Rauschunterdrückung im Sprachchat hinzugefügt.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Sprachchat nach dem Öffnen der Plattform-Benutzeroberfläche abbrach.

KOSMETIK & ANPASSUNG

Charakteranpassung

Ein Fehler wurde behoben, durch den Gesichtsbehaarung und Gesichtsmasken beim Wechseln von Gesichtern oder Outfits kurzzeitig fehlerhaft dargestellt werden konnten.

SPIELVERLAUF

Allgemein

Ein Fehler wurde behoben, durch den Objekte in Extraktionsaufzügen platziert werden konnten, bevor diese sich öffneten.

Ein Problem wurde behoben, durch das Kugeln beim Schießen von rotierenden oder beweglichen Objekten (z. B. Rocketeer-Trümmern) aus der falschen Position abgefeuert wurden.

Ein Problem wurde behoben, durch das die Errungenschaft „Tod von oben“ durch Stehen auf zerstörten Rocketeer-Teilen abgeschlossen werden konnte.

Expedition

Ein Problem wurde behoben, durch das Spieler, die sich für eine Expedition angemeldet hatten, nicht zum geplanten Zeitpunkt abfuhren.

Eine Option für eine verspätete Abreise wurde eingeführt.

GEGENSTÄNDE

Fernglas

Ein Problem wurde behoben, durch das die Zoomstufen des Fernglases nicht funktionierten.

Seilrutsche

Ein Problem wurde behoben, durch das das Betreten einer Seilrutsche von oben Fallschaden verursachen und den Spieler beim Einhängen in den Boden stoßen konnte.

Ein Problem wurde behoben, durch das Seilrutschenanker nach dem Platzieren manchmal unsichtbar waren.

Vitaspray

Ein Problem wurde behoben, durch das die gleichzeitige Verwendung von Vitaspray zur Heilung von sich selbst und anderen die Heilungsgeschwindigkeit erhöhte.KARTEN

Das Blaue Tor

KARTEN

Das Blaue Tor

Mehrere Umgebungsprobleme behoben: Schwebende/durchdringende Objekte korrigiert.

Windschäden und die Erkennung von Innen- und Außenbereichen wiederhergestellt.

Starkes Culling in der Nähe der Kirche behoben.

Eine Stelle behoben, an der Spieler unter einem ARC-Wrack feststecken konnten.

Ein Problem behoben, durch das einige Versorgungsstationen nicht interaktiv waren.

Vergrabene Stadt

Stellen behoben, an denen Spieler durch Wände clippen konnten, und Flackern auf Dächern behoben.

Ein Problem behoben, durch das einige Versorgungsstationen nicht interaktiv waren.

Ein Problem behoben, durch das Spieler während des Hurrikans in Gebäuden Schildschaden erleiden konnten.

Eine problematische Seilrutsche in der Altstadt entfernt.

Raumhafen

Stellen behoben, an denen Spieler feststecken konnten, Kollisionsabfrage in der Nähe der Starttürme verbessert und Texturflackern behoben.

Ein Problem mit mehreren Leitern im Graben behoben, durch das Spieler sich hoch in die Luft katapultieren konnten.

Dam Battlegrounds

Diverse Umgebungsfehler wurden behoben, darunter: Eine Stelle, an der man in der Nähe des Lastenaufzugs feststeckte. Bäume, die durch die Wand ragten. Schwebendes Gras. Falsch ausgerichtete Cafeteria-Objekte. Falsche Betonmaterialien.

Mehrere häufige Stellen, an denen man feststeckte, wurden behoben, um die Navigation zu verbessern.

BEWEGUNG

Die Bewegungsgeschwindigkeit im Duckmodus ist beim Benutzen von Gegenständen nun auf die normale Gehgeschwindigkeit begrenzt.

Ein Fehler wurde behoben, durch den harte Landungen zu falschen Zeitpunkten ausgelöst werden konnten.

LEISTUNG

Weitere allgemeine Leistungsverbesserungen.

Intel XeSS wurde auf SDK-Version 3.0.0 aktualisiert.

Das Gummiband-Phänomen beim Erreichen des Spielfeldrandes wurde reduziert.

QUESTS

Ein Fehler wurde behoben, durch den Eliminierungen mit der Suchergranate nicht für den Fortschritt der Quest „Sicherer Weg“ zählten.

SOZIALES

Es wird nun ein Popup angezeigt, wenn versucht wird, den Voice-Chat in einer PlayStation Party zu nutzen, da beides nicht gleichzeitig möglich ist.

Die Gründe für Meldungen werden nun übersichtlicher dargestellt, anstatt in einem Dropdown-Menü.

STABILITÄT

Ein Serverabsturz, der nach Rundenende auftreten konnte, insbesondere wenn Spieler die Verbindung trennten und wiederherstellten, wurde behoben.

Probleme beim Verpassen des Expeditionsaufbruchs wurden behoben, die dazu führen konnten, dass das Spiel beim Laden nicht mehr reagierte oder der Charakter als vermisst angezeigt wurde. Ein seltener Absturz, der beim Auslösen visueller oder akustischer Effekte durch bestimmte Gegenstände auftreten konnte, wurde behoben. Ein Absturz, der bei bestimmten Outfits auftreten konnte, wurde behoben.

Benutzeroberfläche

Allgemein

Die Mehrfachauswahl im Inventar ist auf Projektbildschirmen standardmäßig aktiviert.

Das Scrollleisten-Design im Anpassungsmenü wurde aktualisiert.

Herausforderungsvorschauen wurden dem Übungsbereich hinzugefügt, damit Sie die Herausforderungsdetails vor dem Start überprüfen können.

Herstellungsvorschläge haben beim Sammeln von Ressourcen Vorrang vor Recyclingvorschlägen.

Ein Fehler wurde behoben, durch den „Ziel anpingen“ manchmal die falsche Nachricht anzeigte.

Expedition

Der Abfahrtsbildschirm wurde mit einer Fortschrittsanzeige für eure Expeditionsquest aktualisiert und bietet nun Informationen zum Aufholen.

Der Anmeldestatus befindet sich jetzt links im Hauptmenü, und die Anzahl der angezeigten Quests und Erfolge wurde reduziert.

Die Benachrichtigung bei verspäteter Abreise zeigt nun nur noch die Anzahl der Belohnungen und Aufholbelohnungen an.

Die Fortschrittsanzeige zeigt nicht mehr den letzten Schritt an.

Das Anmeldestatus-Widget im Menü wurde verschoben und an das neue Karussell-Layout angepasst.

Ein Fehler wurde behoben, durch den der Expeditionsbildschirm nach Abschluss von Schritt 5 nicht zum letzten Schritt wechselte und dadurch die Abfahrtsansicht und der Fortschritt der Fertigkeitspunkte fehlten.

Ein Fehler wurde behoben, durch den die Questverfolgung im Kartenmenü für Spieler angezeigt werden konnte, die keine Expedition gestartet hatten.

Der Text auf dem Erklärungsbildschirm der Expedition wurde zur besseren Verständlichkeit aktualisiert. Der Bestätigungsaufforderung für die Abreise in Expeditionen wurde ein Countdown-Timer hinzugefügt und die Darstellung verbessert.

Der Expeditionsbildschirm zeigt den Timer nun für alle Schritte an, um den Fortschritt übersichtlicher zu gestalten.

Die Seite „Expeditionsinfo“ zeigt jetzt nur noch Expeditionsbelohnungen an und keine Fertigkeitspunkte mehr.

Schrittvorschau in Expeditionen aktiviert.

Das Problem, dass Expeditionsquesttitel, -beschreibungen und -ziele im Abfahrtsbildschirm und -tracker nicht korrekt angezeigt wurden, wurde behoben.

Die Abfahrtsbenachrichtigung wurde hinzugefügt und das Verhalten des Expeditionssymbols korrigiert.

Projekte

Ein Fehler wurde behoben, durch den die Verwendung eines Controllers im Projektbildschirm die Rückkehr zur Belohnungsvorschau nach Auswahl der Schaltfläche „Schließen“ verhindern konnte.

Die Ereignisvorschau zeigt die Projektschaltfläche jetzt nur noch an, wenn das Ereignis aktiv und freigeschaltet ist.

Ein Fehler wurde behoben, durch den Projektziele in der Vorschau zukünftiger oder vergangener Schritte im Projektbildschirm ausgewählt erscheinen konnten.

Ein Fehler wurde behoben, durch den im Menü „Startseite“ ein veralteter Schritt angezeigt werden konnte.

Inventar

Im Inventar wurde dem Reiter „Untersuchen“ eine Option zum Ein-/Ausblenden des Tooltips hinzugefügt.

Überspannungsspule

Überspannungsspule Der Tooltip der Überspannungsspule zeigt nun korrekt die tatsächliche Reichweite des Gegenstands (10 m) an, anstatt der zuvor falschen Zahl (75 m).

Emote-Rad

Alle Plätze im Emote-Rad können nun mit beliebigen Emotes belegt werden.

Auf dem Emote-Auswahlbildschirm wurde eine Schaltfläche hinzugefügt, um das Emote-Rad auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.

Raider-Versteck

Ein Fehler wurde behoben, durch den die Waffenanzeige manchmal nicht alle Lagerplätze berücksichtigte.

Werkstatt

Werkstatt Ein Fehler wurde behoben, durch den das Menü „Ressourcen beschaffen“ Vorschläge von gesperrten Werkstattstationen anzeigen konnte.

Visuelle Effekte

Einschusslöcher folgen nun korrekt jedem getroffenen, sich bewegenden Objekt.

Das Aufpoppen von Charakterkleidung beim Ändern der Kameradistanz wurde reduziert, wodurch die Konsistenz bei Bewegung und Zoom verbessert wurde.

Der visuelle Effekt des ARC-Vermessers, der den Gutachter herbeiruft, wurde verbessert.

BEKANNTE PROBLEME

In seltenen Fällen funktionieren Käufe im Anpassungsbildschirm möglicherweise nicht. Öffnen Sie den Anpassungsbildschirm erneut, um das Problem zu beheben.

Die Firefly kann nach dem Inaktivieren manchmal verschwinden und eine Brandgranate fallen lassen.

In einigen Räumen des Versteckten Bunkers schweben Shredder an die Decke.

Die ARC kann auf dem Damm innerhalb der Geometrie erscheinen.

Die fliegende ARC kann manchmal im Leerlauf hängen bleiben.

Die Seite „Raider-Tokens kaufen“ kann beim Wechsel zwischen Posteingang und Profilseite vor diesen angezeigt werden.

Spieleranimationen können fehlerhaft dargestellt werden, wenn die Suche nach Baron Husk unterbrochen wird.

Die Quest „Auf dem Radar“ kann auf Riven Tides nicht abgeschlossen werden.

Visueller Fehler beim Betrachten der „Crash Mat“ im Zuschauermodus.

Der Leaper kann durch die Turbine springen.

Die Event-Skin-Vorschau zeigt den Event-Fortschritt nach der Runde falsch an.

Das waren alle Patch Notes zum neuen Update „Riven Tides“. Es bleibt abzuwarten, ob dieses Update die Änderungen bringt, um die schwindenden Spielerzahlen von ARC Raiders zu stoppen. Unser Shooter-Experte Dariusz hat sich das Problem angesehen und erklärt euch, was gerade beim Shooter schiefläuft: ARC Raiders in der Krise: Die Spielerzahlen auf Steam stürzen ab und die „Rettung“ erfordert große Veränderungen