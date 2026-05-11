In ARC Raiders gibt euch Shani die Aufgabe, 3 geheime Treffpunkte anhand ihrer Symbole zu finden. Dafür dürft ihr nur eine Runde benötigen. Wir zeigen euch, wie ihr das garantiert schafft.

Wie findet man die Treffpunkte? Um die Quest anzugehen, müsst ihr eine Runde auf Stella Montis starten. Für den Abschluss der Aufgabe habt ihr nur eine Runde Zeit, sonst müsst ihr von vorn anfangen.

Ihr findet die drei Locations in folgenden Regionen der Map:

Medizinische Forschungseinrichtung Rechts neben einer Treppe und hinter einem Kabel

Robotik-Sandkasten B Nahe eines Lüftungsschachts und neben einem Gemälde am Boden

Kulturarchiv Am Fuß eines Treppenaufgangs und neben einem Generator



Ihr erkennt die Treffpunkte an einem geheimen Zeichen, das aus einem weißen Dreieck mit einer Markierung unten rechts besteht. Findet ihr einen, müsst ihr ihn nur mit der Aktionstaste fotografieren.

Wir zeigen euch hier im Guide, wo genau ihr dafür hinmüsst.

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Treffpunkt: Medizinische Forschungseinrichtung

Einen der drei Treffpunkte findet ihr unten links, also im Südwesten, der medizinischen Forschungseinrichtung. Ihr findet das Symbol direkt rechts neben einer Treppe nach oben. Davor liegt ein auffälliges schwarzes Kabel – ihr könnt die Stelle kaum verfehlen.

Achtung: Da sich der Treffpunkt in einer roten Lootzone befindet, solltet ihr hier vor allem in PvP-starken Lobbys aufpassen, dass ihr nicht erwischt werdet. Nehmt euch also lieber mehr Zeit und checkt die Umgebung, anstatt dass ihr bereits hier scheitert.

Auf der Karte findet ihr den Standpunkt hier:

Hier findet ihr den ersten Treffpunkt in Stella Montis.

Treffpunkt: Robotik-Sandkasten B

Das zweite Symbol für den Treffpunkt findet ihr beim Robotik-Sandkasten B in der Nähe vom Lüftungsschacht Richtung Saatguttresor.

Achtung: Die Region von diesem Treffpunkt ist auch in PvE-zentrierten Lobbys schwierig, da hier häufig fiesere ARCs zu finden sind. Vor allem mit Schreddern und Geschütztürmen werdet ihr hier häufiger zu tun haben. Seid also vorbereitet.

Hier findet ihr die richtige Location auf der Karte:

Treffpunkt: Kulturarchiv

Diesen Treffpunkt findet ihr wieder an einer Treppe. Lauft sie ganz nach unten oder nutzt die Seilrutsche und schaut Richtung Saatguttresor. Vor dem Gang dorthin findet ihr das Symbol links von euch, neben einem Generator und einigen Kartons.

Auf der Map ist der richtige Ort hier verzeichnet:

Hier findet ihr den letzten Treffpunkt, den ihr braucht.

Questabschluss und Belohnung von „Heimliche Treffen“

Habt ihr alle drei gefunden, müsst ihr die Umgebung untersuchen. Interagiert dafür mit einer Kiste in der Nähe und kehrt danach schnellstmöglich nach Speranza zurück.

Als Dank liefert euch Shani das legendäre Kampfgewehr Aphelion sowie 5 Energieclips.

„Heimliche Treffen“ ist nur eine von vielen Quests, die ihr in ARC Raiders erledigen könnt. Kommt ihr auch bei einer anderen nicht weiter, haben wir in unserer Guide-Übersicht noch einige Lösungen für euch parat. Oder sucht ihr eher nach Ressourcen? Egal, ob ihr Zitronen und Aprikosen für Scrappy sucht oder Teile für eure Werkbänke benötigt, in unserer Guide-Sammlung werdet ihr fündig: ARC Raiders: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht