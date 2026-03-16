Um die Ausrüstungsbank auf ihre maximale Stufe zu bringen, benötigt ihr in ARC Raiders Industrie-Akkus. Wo ihr diese findet, zeigen wir euch hier in unserem Guide.

Update, 16. März: Der Artikel wurde geprüft und befindet sich auf dem aktuellsten Stand.

Wo finde ich Industrie-Akkus? Wenn ihr in einer Partie alle Industrie-Akkus für euer Upgrade finden wollt, solltet ihr am besten den Ort „Hydrokultur-Kuppelkomplex“ besuchen, der sich in der Waldregion auf der Map „Damm-Schlachtfelder“ befindet. Dort werdet ihr verschiedene kuppelartige Gewächshäuser finden, die ihr alle abklappern solltet.

Schaut dabei vor allem in den offenen Metallschränken, denn viele Akkus stehen dort nur lose herum, die ihr dann sofort einsacken könnt. Ebenfalls lohnenswert sind die verschlossenen Behälter und Spinde in den jeweiligen Kuppeln.

Hier müsst ihr für die Akkus hin So sehen die Akkus in den Schränken aus

Der Ort ist sehr überschaubar und auch leicht zu durchkämmen, achtet aber gut auf euer Umfeld. Des Öfteren kreisen in der Luft verschiedene Wespen, Hornissen und im schlimmsten Falle auch Raketenkanoniere umher. Letztere können euch schlimm zusetzen und euch an einer der Kuppeln festnageln – Flucht ist dann nur mit Glück möglich. Wenn ihr also den Ort durchkämmt, lasst euch Zeit und seid vor allem still unterwegs.

Wofür brauche ich die Industrie-Batterien? Die Industrie-Batterien benötigt ihr für das letzte Upgrade der Ausrüstungsbank. Die gesamte Liste der erforderlichen Ressourcen lautet wie folgt:

3x Industrie-Akku

5x Fortschrittliche elektrische Komponenten

6x Bastionzelle

Als kleinen Tipp beim Looten: Wenn ihr generell etwas Pech mit eurer Ausbeute habt, solltet ihr den Ort lieber beim aktiven Welt-Event „Nächtliche Plünderung“ durchsuchen. Es gibt weniger aktive Rückkehrpunkte und keine aktiven Raider-Luken, dafür ist aber der Beutewert erhöht und das lohnt sich dann richtig beim Looten.

Das waren alle wichtigen Infos zu den Industrie-Batterien und wie ihr sie am besten finden könnt. Seid ihr noch auf der Suche nach den Bastionzellen, aber wisst nicht, wie ihr diese Biester aufspüren und besiegen könnt? Dann schaut gerne in unserem Guide nach: ARC Raiders: So farmt ihr Bastionzellen