ARC Raiders: Industrie-Akku finden – So verbessert ihr eure Ausrüstungswerkbank

GuideService
2 Min. Christos Tsogos 0 Kommentare Lesezeichen
ARC Raiders: Industrie-Akku finden – So verbessert ihr eure Ausrüstungswerkbank

Um die Ausrüstungsbank auf ihre maximale Stufe zu bringen, benötigt ihr in ARC Raiders Industrie-Akkus. Wo ihr diese findet, zeigen wir euch hier in unserem Guide.

Update, 16. März: Der Artikel wurde geprüft und befindet sich auf dem aktuellsten Stand.

Wo finde ich Industrie-Akkus? Wenn ihr in einer Partie alle Industrie-Akkus für euer Upgrade finden wollt, solltet ihr am besten den Ort „Hydrokultur-Kuppelkomplex“ besuchen, der sich in der Waldregion auf der Map „Damm-Schlachtfelder“ befindet. Dort werdet ihr verschiedene kuppelartige Gewächshäuser finden, die ihr alle abklappern solltet.

Schaut dabei vor allem in den offenen Metallschränken, denn viele Akkus stehen dort nur lose herum, die ihr dann sofort einsacken könnt. Ebenfalls lohnenswert sind die verschlossenen Behälter und Spinde in den jeweiligen Kuppeln.

ARC-Raiders-Map-Akku
Hier müsst ihr für die Akkus hin
ARC-Raiders-Industrie-Akku-2
So sehen die Akkus in den Schränken aus

Der Ort ist sehr überschaubar und auch leicht zu durchkämmen, achtet aber gut auf euer Umfeld. Des Öfteren kreisen in der Luft verschiedene Wespen, Hornissen und im schlimmsten Falle auch Raketenkanoniere umher. Letztere können euch schlimm zusetzen und euch an einer der Kuppeln festnageln – Flucht ist dann nur mit Glück möglich. Wenn ihr also den Ort durchkämmt, lasst euch Zeit und seid vor allem still unterwegs.

Wofür brauche ich die Industrie-Batterien? Die Industrie-Batterien benötigt ihr für das letzte Upgrade der Ausrüstungsbank. Die gesamte Liste der erforderlichen Ressourcen lautet wie folgt:

  • 3x Industrie-Akku
  • 5x Fortschrittliche elektrische Komponenten
  • 6x Bastionzelle
ARC Raiders zeigt im Launch-Trailer, wie der Kampf Mensch gegen Maschine aussieht
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
„Ab in die PvP-Lobbys mit dir“ – PvE-Fan tötet seinen ersten Spieler in ARC Raiders, erfährt in der nächsten Runde die Konsequenzen Entwickler hinter ARC Raiders bestätigen: Nur weil ihr euch friedlich verhaltet, seid ihr in den Lobbys nicht so sicher, wie ihr denkt Eine neue Art von Spielern in ARC Raiders ist noch schlimmer als die Ratten, die am Ausgang campen Spieler wird in ARC Raiders von seinem Kumpel hängen gelassen, aber versteht dadurch, warum jeder den Shooter liebt Entwickler von Arc Raiders haben ein Feature vor dem Release entfernt, Fans feiern: „Das hätte das Spiel ruiniert“ ARC Raiders: Patch Notes zu Update 1.4.0 – Frittiert jetzt euren Charakter, wenn ihr unartig seid ARC Raiders: Industriespionage Quest – So findet ihr das Waffenlager ARC Raiders: Hidden Bunker finden und lösen – So schafft ihr das Event Nutzer verrät seine Mates in ARC Raiders, weil die ihn nur beleidigen – Spieler finden: das sollte eine legitime Strategie werden 2 deutsche Shooter haben den Weg für den Erfolg von ARC Raiders geebnet, aber nur einer davon lebt heute noch Einer der besten Koop-Shooter auf Steam bekommt ein Spinoff basierend auf einem der besten Roguelites Meckern hat geholfen: WoW reduziert Housing-Kosten um bis zu 93 %

Als kleinen Tipp beim Looten: Wenn ihr generell etwas Pech mit eurer Ausbeute habt, solltet ihr den Ort lieber beim aktiven Welt-Event „Nächtliche Plünderung“ durchsuchen. Es gibt weniger aktive Rückkehrpunkte und keine aktiven Raider-Luken, dafür ist aber der Beutewert erhöht und das lohnt sich dann richtig beim Looten.

Das waren alle wichtigen Infos zu den Industrie-Batterien und wie ihr sie am besten finden könnt. Seid ihr noch auf der Suche nach den Bastionzellen, aber wisst nicht, wie ihr diese Biester aufspüren und besiegen könnt? Dann schaut gerne in unserem Guide nach: ARC Raiders: So farmt ihr Bastionzellen

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
ARC-Raiders-Pruefungen-Titelbild.jpg

ARC Raiders: Weekly Trials – Beste Strategien für maximale Belohnungen

ARC Raiders: Aktuelle Twitch Drops und wie ihr sie erhaltet

ARC Raiders: Industriespionage Quest – So findet ihr das Waffenlager

ARC Raiders: Roadmap 2026 auf Deutsch – Alle Infos zu kommenden Maps, Gegner und Raider Decks

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx