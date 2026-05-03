Diablo 4 hat mit Lord of Hatred viele Inhalte komplett verändert, darunter, wie ihr jetzt an den besten Loot kommt. Wer blind einsteigt, kann schnell den Überblick verlieren. Die Community hilft.

Eine der wichtigsten Neuerungen mit Lord of Hatred ist der Horadrimwürfel mit seinen Rezepten. Das Feature ermöglicht euch, ganz gezielt nach den Gegenständen zu suchen, die ihr gerade braucht:

Weitere Möglichkeiten erlauben es euch, euch die passenden Ausrüstungsgegenstände direkt selbst herzustellen. Ein Nutzer auf Reddit fragt, wie alle so schnell an ihre Items kommen. Die Community antwortet: „Nutz’ den Würfel.“ Praktische Rezepte etwa seien:

Seltene Gegenstände gezielt zu Legendarys aufwerten. Anders als das Einprägen erhaltet ihr so einen zufälligen Roll, der besser sein kann als das, was ihr im Kodex habt.

Vermachte seltene Gegenstände aufwerten, um vermachte Legendarys zu erhalten.

Affixe von vermachte magische Items entfernen, um sie zu „normalen“ Items zu machen und diese zu vermachten Uniques aufwerten.

Mit Lord of Hatred und Season 13 fallen weniger Items, wie die Spieler berichten, dafür sei es wichtiger, was man erhalte und was man dann damit anstelle.

Video starten Der offizielle Launch-Trailer zu Diablo 4: Lord of Hatred Autoplay

„Mach einfach den Lootfilter an und klatsch Zeug um“

Ein weiteres, wichtiges Tool sei dazu ein richtig eingestellter Lootfilter, der ebenfalls seit dieser Season im Spiel ist. So könne man sich einfach durch die Gegner metzeln, nur das mitnehmen, was leuchtet und habe genau das, was man haben will:

Ich rüste mich gerade super aus. Nutz’ den neuen Lootfilter, mach dir eine spezifische Farbe für genau die Upgrades, die du haben willst und bäm. Klatsch ohne zu denken Zeug um, bis du bekommst, was du willst. PiramaryAlternative7 auf Reddit

Die meisten Builds benötigen spezifische Set-Zauber, Uniques und legendäre Effekte, um überhaupt zu funktionieren. Mit dem Hroadrischen Würfel, an den sich viele noch gewöhnen müssen, funktioniert das leichter. Wenn ihr Inspiration braucht, findet ihr hier die Tier List mit den besten Builds in Diablo 4 Season 13.