Nach langer Cooldown-Zeit scheint der Sommer 2026 endlich loszugehen und es wird fleißig angegrillt. Doch so mancher Grill kommt langsam in die Jahre und es wird ein Upgrade eures BBQ-Setups nötig. Da kommt euch das aktuelle Amazon-Angebot gerade recht!

Holt euch hier diesen Grill mit massig Brennern!

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Mit dem Enders Hyde 6 Turbo II bekommt ihr einen Top-Gasgrill für einen wirklich guten Gesamtpreis. Der Grill bietet die von Enders gewohnte, solide Qualität zusammen mit bis zu 8(!) Brennern, darunter zwei Turbo-Zonen für das optimale Steak.

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Gasgrill für Top-Ansprüche – Das sind die Features des Enders Hyde 6

Ein hochwertiger Gasgrill wie der Hyde 6 hat viele Vorteile. So könnt ihr schnell und ohne großes Aufheizen mit dem Grillen loslegen, habt im Gegensatz zu Elektrogrills trotzdem echtes Feuer am Grillgut und kommt ohne Qualm und kompliziertes Justieren von Kohle aus. Damit sind Gasgrills einfach die optimale “Meta” für entspannte Grillabende.

Da glüht der Grill wie ein Hochofen! Die Turbo-Zone ist eigentlich ein Must-Have für alle Gasgrills.

8 Brenner samt der Turbo-Zone!

Lasst euch vom Namen des Grills nicht täuschen, denn das 6 steht “nur” für die regulären Brenner. Davon hat der Hyde 6 tatsächlich sechs, nämlich vier Hauptbrenner mit je 3,0 kW sowie ein Seitenkocher mit 2,9 kW und einen Infrarot-Backburner mit 3,5 kW.



Das Hauptfeature sind aber die zwei Turbo-Zonen mit je 4,0 kW. Und die sind das, was diesen Grill so gut machen, denn ehrlich gesagt, sollte man auf dieses Feature niemals verzichten! Dank einer ultrahoch aufheizbaren Keramikplatte kommt diese Turbo-Zone auf 800 Grad und das wiederum ist der Sweet Spot für optimal vollendete Steaks und knusprig gebratenes Grillgemüse.

Sichtfenster und andere Goodies

Klar, die massive Anzahl an Brennern samt der Turbo-Zone sind die Hauptfeatures, die für diesen Grill sprechen. Aber der Hyde 6 hat noch mehr gute Argumente für sich:

Switch Grid: Dank der modularen Grillfläche könnt ihr anstatt eines Rostes auch einen Pizzastein, Geflügelspieß, eine Pfanne oder gar einen Wok in den Grill integrieren.

Dank der modularen Grillfläche könnt ihr anstatt eines Rostes auch einen Pizzastein, Geflügelspieß, eine Pfanne oder gar einen Wok in den Grill integrieren. Sichtfenster: Ein Feature, das oft unterschätzt wird. Denn zum Checken des Grillguts müsste man sonst den Grill öffnen und so wertvolle Hitze verpuffen lassen. So seht ihr auf einen Blick, ob schon was fertig ist oder noch etwas Zeit braucht.

Ein Feature, das oft unterschätzt wird. Denn zum Checken des Grillguts müsste man sonst den Grill öffnen und so wertvolle Hitze verpuffen lassen. So seht ihr auf einen Blick, ob schon was fertig ist oder noch etwas Zeit braucht. Stauraum für Gas: Ein Nachteil von Gasgrills ist, dass die schwere Gasflasche oft im Weg herumsteht. Hier haben die Hersteller aber mitgedacht und genug Platz im Unterschrank gelassen, damit eine 11-kg-Gasflasche bequem reinpasst.

Die modulare Switch-Grid-Zone lässt sich vielfältig umbauen, beispielweise mit einem Wok!

All das macht den Enders Hyde 6 zum optimalen Grill für alle, die gerne hochwertige BBQs im Sommer genießen wollen, aber nicht Unsummen in einen High-End-Profi Grill versenken wollen, den sie am Ende eh nur eingeschränkt nutzen.

Für alle Hobby-Griller, die einfach nur schnell und unkompliziert alle gängigen Grillspeisen brutzeln wollen, ist dieser Grill einfach der Preis-Leistungs-Sieger!

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