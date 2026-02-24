ARC Raiders: Großes Update „Shrouded Sky“ startet heute – Inhalte, Patch Notes & Server-Status im Live-Ticker

ARC Raiders bekommt nach langer Zeit wieder ein neues Update. Mit Shrouded Sky kommen neue Inhalte ins Spiel sowie Bugfixes und mehr. Was ihr zu den Patch Notes und dem Server-Status wissen solltet, erfahrt ihr hier in unserem Live-Ticker.

09:00 Uhr Guten Morgen und willkommen zu unserem Ticker. Hier listen wir euch die wichtigsten Infos zum kommenden Update von ARC Raiders auf. Sollte es ebenfalls zu Komplikationen kommen in Bezug auf die Server, findet ihr die wichtigsten Infos auch hier. Bleibt also dran, damit ihr nichts verpasst!

Was ist Shrouded Sky? ARC Raiders bringt am 24. Februar ein neues großes Update – Shrouded Sky (Quelle: arcraiders.com). Dabei handelt es sich wieder um ein größeres Content-Update, in dem neue Mechaniken, Gegner sowie kosmetische Items ins Spiel gebracht werden. Ihr könnt ungefähr um 11:00 Uhr deutscher Zeit mit dem Download rechnen.

Mit welchen wichtigen Änderungen kann ich rechnen? Shrouded Sky bringt große Änderungen mit und auch Dinge, die sich Fans gewünscht haben. Zu den größten Änderungen zählen:

Hurricanes können auf den Maps als neue Situation erscheinen. Effekt: Zerstört langsam euren Schild, doch legt einige Raider-Truhen offen.

Neue Gegner The Firefly (Libelle) Eine kleine Wespe mit einem Flammenwerfer Comet (Komet) Ein Pop, der explodiert und eine seismische Druckwelle von sich gibt.

Neues Projekt: Wetterüberwachungssystem Shani schickt euch los, um ein Wetterüberwachungssystem zu bauen. Ihr müsst wieder durchstarten und Materialien sammeln und spenden. Dafür werdet ihr wieder mit Belohnungen überhäuft.

Neues kostenloses Raider-Deck Es gibt wieder ein Raider-Deck und dieses ist kostenlos. Vom Aussehen her ähneln die Skins einem Feldchirurgen.

Neue kosmetische Items: Bärte Die Fans haben lange darauf gewartet, aber nun kommen sie endlich, die Bärte. Mit dem kostenlosen Raider-Deck erhalten Fans schon mal einen Vollbart, doch weitere Haarprachten sollen in kommenden Shop-Bundles erscheinen.



Patch-Notes von Shrouded City auf Deutsch

Was sagen die Patch-Notes? Noch gibt es keine Patchnotes. Diese werden meist auf Steam oder auf der offiziellen Seite von Embark hochgeladen, wenn das Update ausgerollt wurde. Leider sind diese auf Englisch.

Sollte das Update veröffentlicht sein, halten wir Ausschau nach den Patch-Notes und listen diese dann in übersetzter Form auf Deutsch hier auf. Bis dahin könnt ihr aber gern unseren Ticker im Auge behalten. Wir posten wichtige Infos von den Entwicklern und der Community rein und halten euch auf dem Laufenden, sollte es Probleme mit den Servern geben. Bleibt also dran!

Das waren alle wichtigen Infos, die ihr zum kommenden Update von ARC Raiders wissen solltet. Embark hat abseits von Shrouded Sky noch weitere große Updates geplant, die in den kommenden Wochen und Monaten erscheinen sollen. Mehr dazu findet ihr in unserer Roadmap: ARC Raiders: Roadmap 2026 auf Deutsch – Alle Infos zu kommenden Maps, Gegner und Raider Decks