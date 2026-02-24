ARC Raiders: Wetterüberwachungssystem – Alles zum neuen Projekt von Shrouded Sky

ARC Raiders: Wetterüberwachungssystem – Alles zum neuen Projekt von Shrouded Sky

Mit dem neuen „Shrouded Sky“-Update zog auch ein neues Projekt in ARC Raiders ein. Was ihr zum Wetterüberwachungssystem wissen müsst und wie ihr es abschließt, erfahrt ihr hier.

Was ist das Wetterüberwachungssystem? Das Wetterüberwachungssystem ist ein neues Projekt, bei dem ihr spezifische Materialien sammeln müsst – ähnlich wie bei der Trophäensammlung. Im Auftrag von Shani farmt ihr spezifische Materialien und Arc-Komponenten, um ein System zur Wetterbeobachtung zu errichten. Für eure Mühen gibt es diverse Belohnungen.

Das Projekt ist am 24. Februar 2026 im Rahmen des „Shrouded Sky“-Updates gestartet.

Was ihr für das Wetterüberwachungssystem konkret sammeln müsst und welche Belohnungen euch beim Abschluss erwarten, erfahrt ihr hier.

So schließt ihr das Projekt „Wetterüberwachungssystem“ ab

Das Projekt ist in insgesamt fünf Stufen unterteilt. In jedem Schritt müsst ihr unterschiedliche Materialien abliefern, wobei ihr für jede abgeschlossene Stufe belohnt werdet. Falls ihr bestimmte Items gezielt farmen wollt, könnt ihr diese über die Pin-Funktion verfolgen. Beachtet jedoch, dass abgegebene Materialien dauerhaft für das Projekt reserviert sind und nicht zurückgefordert werden können.

Je weiter ihr in dem Projekt voranschreitet, desto besser werden die Belohnungen, jedoch wird es auch schwieriger, die Ressourcen aufzutreiben.

Anmerkung: Da einige Begriffe aktuell noch aus dem Englischen übersetzt sind, passen wir die Bezeichnungen an, sobald uns die deutsche Übersetzung vorliegt.

Folgende Schritte müsst ihr durchlaufen, um das Projekt erfolgreich abzuschließen:

Luftdruck (1/5)

  • Anforderung: 25x Plastikteile, 15x Metallteile, 5x ARC-Legierung, 3x Öl
  • Belohnung: 5x Strapazierfähiges Stoffstück, 5x Kleinblütige Königskerze, 5x Desinfektionsmittel, 3x Vita-Spritzen
Die erste Stufe des Wetterüberwachungssystem- Projekts in ARC Raiders.

Sonnenlicht (2/5)

  • Anforderung: 1x Spitzel-Scanner, 3x Kabel, 3x Sensoren, 1x Comet-Zünder
  • Belohnung: 10x Prozessoren, 5x Fortschrittliche elektrische Komponenten, 3x Seilrutsche, 1x Raider-Luken-Schlüssel

Niederschlag (3/5)

  • Anforderung: 5x ARC-Energiezelle, 5x Kanister, 5x Stahlfeder, 1x Feine Armbanduhr
  • Belohnung: 3x Mittlere Waffenteile, 2x Komplexe Waffenteile, 3x Fortschrittliche mechanische Komponenten, Renegade III

Luftfeuchtigkeit (4/5)

  • Anforderung: 10x Klebeband, 3x Rostige Bolzen, 1x Wasserpumpe, 3x Wespen-Treiber
  • Belohnung: 10x Explosive Substanz, 3x Showstopper, 3x Trailblazer, 1x Verlängerter Lauf

Temperatur (5/5)

  • Anforderung: 3x Kameralinse, 1x Beschädigter Kühlkörper, 1x Feuerballbrenner, 3x Spannungswandler
  • Belohnung: 1x Mittlerer Schild, 5x Surge-Schild-Ladegerät, 3x Steriler Verband, 1x Tactical Mk. 3 (Wiederbelebung)

Belohnungen für den Abschluss aller Schritte

Sobald ihr alle fünf Stufen gemeistert und das Wetterüberwachungssystem vollständig aufgebaut habt, erhaltet ihr folgende finale Belohnungen:

  • Windmesser-Rucksackanhänger (kosmetisch)
  • 250 Raider-Token
Am 25. Februar 2026 öffnet sich zudem das Zeitfenster für die zweite Expedition. Ihr habt dann eine Woche Zeit, um zu entscheiden, ob ihr euren Raider auf die Reise schickt. Ein Abschied von eurem Charakter kann sich durchaus lohnen, da attraktive Boni auf euch warten. Mehr zur zweiten Expedition erfahrt ihr hier: ARC Raiders: Expedition 2 und Wipe – Alles zu Items, Belohnungen und notwendigen Materialien

Quelle(n): arcraiders.wiki
