ARC Raiders: Nach 2 Runden im Hurricane ist mir klar: Embark schafft mit dem Shooter etwas, das sonst kein Spiel kann

MeinMMO-Shooter-Experte Dariusz hat sich das neueste Update von ARC Raiders angeschaut und wurde sofort daran erinnert, was dieses Spiel so einzigartig macht.

Heute erschien mit Shrouded Sky das jüngste Update von ARC Raiders. Ich habe kurz nach der Veröffentlichung der neuen Inhalte ein paar Runden gespielt und wurde schnell daran erinnert, wieso das Spiel so erfolgreich ist.

Embark brachte ein kleines, kostenloses Update – wie sie es jeden Monat seit Release taten – und veränderte damit das Spiel stark genug, um es interessant zu halten, ohne den Kern des Spiels zu verändern. Und das, was sie lieferten, ist einfach gut. Genau das, was wir Gamer wollen.

Ein Erfolg an allen Fronten

ARC Raiders hat mit den ändernden Wetter-Bedingungen wirklich ein Erfolgsrezept gefunden, um den Spielfluss aufrechtzuerhalten. Der neue Hurricane ist da keine Ausnahme. Atmosphärisch ist das mal wieder eine Wucht.

Der Wind pfeift. Die Map ist düster, die Sicht schlecht und mein Schild brutzelt im Sturm dahin. Ich fühlte mich wirklich wie in einem Unwetter – mit allem, was dazu gehört.

Der Hurricane ist dabei ein Erfolg auf allen Ebenen. Und das nicht nur, weil es atmosphärisch ein wirklich tolles Erlebnis ist.

PvE-Spieler können den Hurricane genießen, weil die eingeschränkte Sicht eine gewisse Sicherheit bietet. Ein aggressiver Raider, der euren Loot stehlen will, kann euch nicht schon aus großer Entfernung sehen und euch auflauern.

PvP-Spieler bekommen eine neue Komponente im Gefecht, die unabhängig vom Aim zeigt, wer ein guter Raider ist: Ihr müsst im Sturm euren Schild im Auge behalten und die richtige Ausrüstung einstecken, sonst habt ihr keine Chance.

Kostenlose Loadouts sind im Nachteil, denn ihr habt damit nur sehr eingeschränkte Ausrüstung dabei und ggf. nicht genug Schild-Regeneratoren

Dazu wurde die gesamte Schwierigkeit des Spiels mit dem Update leicht erhöht, weil neue, nicht zu unterschätzende ARCs hinzukamen, die in Kombination mit dem Hurricane keine Tagträumerei erlauben. Selbst Spieler, die nur PvE spielen, müssen mitten im Hurricane aufmerksam bleiben.

Ein Fremder führte mich zu einem Schatz

In meinen ersten zwei Runden im Hurricane habe ich nicht nur die neuen Inhalte von Shrouded Sky gesehen, sondern auch das volle Repertoire von dem, was ARC Raiders so besonders macht.

In meiner ersten Runde traf ich relativ früh einen Spieler, der mich offensichtlich nicht bemerkte. Ich weiß nicht, ob die Soundkulisse des Sturms meine Anwesenheit verbarg, oder ob er einfach leichtsinnig und unaufmerksam war, doch ich schoss ihm richtig hinterhältig in den Rücken, nachdem er einen Leaper ausschaltete und diesen lootete. Dabei wartete ich aber kurz, damit der Sturm noch ein wenig an seinem Schild nagen konnte. Der unfaire Kampf war natürlich schnell vorbei. Ein Blick in das Inventar des Spielers offenbarte mir aber, dass er ebenfalls andere Raider auf dem Gewissen hatte. Schlecht fühlte ich mich deshalb also nicht. So ist es nun mal in der begrabenen Stadt.

In meiner zweiten Runde auf „Blaues Tor“ traf ich einen Raider namens Clay und da mir eine schlechte Tat pro Tag reicht, ließ ich meine innere Ratte dieses Mal im Käfig – und das war genau die richtige Entscheidung, wie sich später herausstellte.

Clay zeigte mir und einem anderen Fremden, den wir zufällig trafen, neue Loot-Kisten. Er schwärmte, wie krass diese seien, und sagte, sie können an zufälligen Orten auf der Map spawnen. Jeder von uns dreien öffnete dann im Verlauf der Rund eine solche Kiste und siehe an:

Ich fand einen Bauplan für die Volcano, der mir noch fehlte.

Von der Ratte zum Geretteten

Mit dem Bauplan in meiner Sicherheitstasche machte sich unsere Dreiergruppe auf den Weg zum Ausgang. Unterwegs trafen wir auf ein Rudel Cometen, das sind die neuen ARCs, die mit einem ordentlichen Knall explodieren. Die erste Begegnung war auf jeden Fall ein „WTF-Moment“, auch wenn wir die Roboter problemlos ausschalteten.

In der Annahme, dass am Ausgang Ratten warten, verstaute ich während des Fußweges kurzzeitig meinen Schild im Rucksack, damit ich nicht schon unterwegs meine begrenzten Schild-Regeneratoren verbrauche. Leider dachte sich ein Raketenkanonier, dass ich so völlig ohne Schild ein leichtes Ziel sei, und sprengte mich in die Luft. Doch während ich mich bei meinen Begleitern verabschiedete und für die Runde bedankte, zückte Clay einen Defibrillator und rettete mich vor dem sicheren Tod. Ein wahrer Held!

Wir liefen weiter, bekämpften zu dritt noch einen Leaper und kamen schließlich beim Extraktionspunkt an. Plötzlich fielen Schüsse. Ein Raider versteckte sich in einer kleinen Hütte, eröffnete das Feuer auf Clay und versuchte, mit einem Hinterhalt den Loot unseres Wegweisers zu ergaunern. Ich warf eine Granate – dessen Flugkurve übrigens vom Hurricane beeinflusst wird –, um die Ratte zurück in ihre Hütte zu scheuchen, während Clay sich in Deckung begab. Dann stürmten wir die Hütte und beförderten den Angreifer ins Jenseits.

Alle drei kehrten unbeschadet und mit vollen Taschen nach Speranza zurück. Nachdem ich also in meiner ersten Runde den Weg der Ratte ging, wurde ich in meiner zweiten Runde von einem Fremden gerettet und zu einem Bauplan geführt.

Kein Spiel schreibt solche Geschichten wie ARC Raiders. Das ist einzigartig.

Weihnachten für stilbewusste Fashion-Raider

Zurück in Speranza warf ich einen Blick in das neue Raider-Deck und auch hier schafft es Embark erneut, mir genau das zu liefern, was ich wollte: Einen Vollbart für meinen Raider – schließlich wächst mir im richtigen Leben schon keiner.

Den Vollbart bekommt ihr zwar erst am Ende des kostenlosen Battle Passes, doch für mich als Fashion-Raider ist das Grund genug, um demnächst wieder mehr ARC Raiders zu spielen.

Ich gestehe: ARC Raiders kam zuletzt bei mir etwas kurz. Ich habe in den vergangenen Monaten viel zu viel Overwatch gespielt und den Extraction-Shooter nur sehr selten angeworfen. Das könnte sich jetzt wieder ändern. Falls ihr fragt, warum ich aktuell so viel Overwatch spiele, findet ihr hier die Antwort: Overwatch ist besser als jemals zuvor, weil Blizzard 3 Entscheidungen traf