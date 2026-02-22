Spieler in ARC Raiders werden kreativ, um ihren Loot nicht zu verlieren

In ARC Raiders kann es schnell passieren, dass man all seinen wertvollen Loot verliert, wenn man auf andere Raider trifft. Spieler werden deshalb kreativ, wenn es darum geht, ihre Mitspieler zu überzeugen.

Weshalb werden die Spieler kreativ? In ARC Raiders kann es ganz schnell böse enden, wenn ihr auf andere Raider trefft. Schießen sie euch nieder, geht ihr zu Boden und es gibt eine Zwischenphase, in der euch andere Mitspieler wieder auf die Beine helfen können oder ihr euch kriechend die letzten Meter in Sicherheit retten könnt.

Oder – sie machen euch den Garaus und ihr verliert sämtlichen, mühevoll zusammengesammelten Loot der Runde.

Wie ein Thread auf Reddit zeigt, lassen sich die Raider daher allerhand einfallen, um ihre eigene Haut und damit auch ihren Loot zu retten.

„Die Energie eines Golden Retrievers wird dich in diesem Spiel weit bringen.“

Was tun die Spieler, um sich zu retten? Wie RedundantDuplication in seinem Thread auf Reddit postet, sind ihm schon etliche Sprüche und Ansätze untergekommen, wie Spieler versuchen, ihre Gegenüber dazu zu bewegen, von ihnen abzulassen. Mal mehr, mal weniger erfolgreich. Sein Lieblingsansatz sei dabei „Bitte, ich habe Familie in Speranza“. Natürlich sei damit unser aller Lieblingsgockel Scrappy gemeint.

In seinem erzählten Fall habe das zwar nicht funktioniert, doch der andere Raider richtete ihm aus, wer würde sich schon um Scrappy kümmern. Durch das kurze Rollenspiel sei sein Tod nicht so schlimm gewesen und habe eine schöne Erinnerung geschaffen.

In den über 500 Kommentaren finden sich etliche solcher Geschichten – viele davon haben tatsächlich dazu geführt, dass Spieler ihre Haut retten und ihren Loot sichern konnten:

Miserable-Island9875 erzählt, wie er in Stella Montis einen wirklich epischen Zweikampf verlor und seinem Kontrahenten ein „GG Mann. Das war ein guter Kampf.“ schenkte, als er zu Boden ging. Sein Gegenüber stoppte den alles entscheidenden Schlag und entgegnete mit einem „Ja“-Emote. Er ließ den User gehen. Jabberclenchjaw2 sagt dazu: „Die Energie eines Golden Retrievers wird dich in diesem Spiel weit bringen. Bleib positiv!“

Andere Varianten waren:

guitman27 berichtet: „Ich wurde am Damm von einem Typen verpfiffen, und ich konnte seinen Hund über Funk hören. Ich sagte ihm, dass sein Hund das nicht gutheißen würde – und dass er mich verdammt noch mal mit einem Defibrillator wiederbeleben sollte. Ich hörte einen Hund bellen, ein tiefes Seufzen und ein ‚Na gut‘.”

doctronic schreibt: „Normalerweise sage ich ihnen, sie sollen warten, ich habe einen Witz! Aber niemand hat mich je den Witz erzählen lassen.“

vTarpz gibt zu: „Ich nenne sie gerne Stream-Sniper, obwohl ich selbst nicht streame.“

Swampcardboard erklärt: „‚Wir hätten Freunde sein können‘, ‚Ich hätte dir die Baupläne aus meiner Sicherheitstasche gegeben, wenn du mich darum gebeten hättest‘, um sie zum Umdenken zu bewegen. Mir ist es eigentlich egal, ob Leute PvP spielen, ich finde es einfach unterhaltsam.“

Auch wenn ihre Ideen nicht immer von Erfolg gekrönt sind, führen sie doch meistens zu lustigen oder schönen Erinnerungen. Und das ist für viele Spieler fast mehr wert als jeder Loot, den sie im Match sammeln konnten.

