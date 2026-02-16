Spieler aus ARC Raiders belohnt seine besiegten Gegner mit dem Leben, wenn diese seinen Verhaltenskodex befolgen

In ARC Raiders entscheiden sich viele Spieler zwischen einem eher feindlichen oder freundlichen Spielerverhalten, wodurch die Entscheidung darüber getroffen wird, wie sie mit anderen Raidern in dem Shooter umgehen. Ein Spieler beweist der Community jedoch, dass zwischen Freund und Feind noch genug Platz für Erbarmen und neue Chancen ist.

Wie geht der Spieler in ARC Raiders vor? Der Spieler SpeakInCode6 teilte der Community auf Reddit mit, dass er eine ganz besondere Herangehensweise in ARC Raiders hat: Er mag es, gegnerische Raider zu defibrillieren, wenn sie nach seinem Knockout nicht zu – wie er sie nennt – „toxischen Arschlöchern“ werden.

Dazu präsentiert er einen Clip einer solchen Situation, die dazu führte, dass sein ehemaliger Gegner zu einem freundlich gesinnten Mitspieler wurde und dadurch dessen ganze Sichtweise auf das Spiel verändert wurde.

Und auch die Community schätzt ihn für diese gute Tat und findet: „Vielleicht gibt es noch Hoffnung“ (ch3ck18 auf Reddit).

Community schätzt die Barmherzigkeit des Spielers, doch kann es nicht lassen, woanders Kritik zu äußern.

Was passiert in der Situation zwischen den beiden Spielern? In dem Clip von SpeakInCode6 sieht man, wie die beiden Raider auf einer Treppe in eine Schießerei geraten, während der eine flieht und der Spieler die Verfolgung aufnimmt. Nach wenigen Momenten geht der gegnerische Raider zu Boden, aber nicht ohne ein kleines Lob zu äußern: „Du hast echt was drauf.“ Und das war alles, was SpeakInCode6 benötigte.

Er entschied sich dazu, den durch ihn gefallenen Raider wiederzubeleben, worauf der verwirrte Gegner verständlich überrascht reagiert.

SpeakInCode6 beschwichtigt seinen ehemaligen Feind mit: „Alles gut. Es ist nur ein Spiel, Mann, wir albern nur rum, okay?“

Der Clip endet mit der Verabschiedung und einem nachhallenden „Du hast meine gesamte Sichtweise auf dieses Spiel verändert, was zur Hölle?“

Hier könnt ihr den gesamten Clip zum Austausch der beiden Raider sehen:

Wie reagiert die Community auf die gute Tat des Spielers? In der Community wird SpeakInCode6 für sein Verhalten in hohen Tönen gelobt. Auch andere Spieler berichten, wie ein solches Verhalten aus eigenen Erfahrungen zu den Momenten in ARC Raiders gehörte, die besonders in Erinnerung bleiben und sogar für Freundschaften sorgen: „Ich spiele ein paar Mal pro Woche mit einem Typen, den ich bei einer ähnlichen Situation kennengelernt habe. Ein ziemlich cooler Typ. ARC Raiders ist etwas ganz anderes, wenn Menschen Menschen sind.“ (Omnipitous auf Reddit)

Die andere große Reaktion auf den Clip des Spielers ignoriert seine gute Tat komplett. Diese Spieler fokussieren sich viel mehr auf den Skill von SpeakInCode6, den sie nicht unkommentiert stehen lassen können:

„Dein Aim ist wirklich unbehaglich, aber deine Einstellung und dein sportliches Verhalten sind erstklassig“, schreibt DIo_22, woraufhin SunsetSpark antwortet: „Das Anschauen von Konsolen-/Controller-Clips macht mich nervös, lol.“

RyabBordello antwortet darauf: „Das ist der Kompromiss dafür, dass man mit hochgelegten Beinen auf dem Sofa sitzen kann.“

Auch SpeakInCode6 schreibt: „Ich bin alt und nicht besonders gut, aber trotzdem macht mir dieses Spiel unglaublich viel Spaß.“

