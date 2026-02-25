Spieler entdeckt merkwürdige Lichter im Sturm von ARC Raiders, Community macht sich jetzt schon in die Hose

Ein Spieler entdeckte während einer Runde im neuen „Shrouded Sky”-Update von ARC Raiders zwei merkwürdig synchrone Lichtquellen im stürmischen Himmel. Bei genauerem Betrachten fiel ihm jedoch auf, dass sich dahinter etwas deutlich Größeres befinden könnte.

Was hat der Spieler entdeckt? Der Spieler Bewarden teilte mit der Community auf Reddit einen Clip seiner neusten Entdeckung in ARC Raiders, die ihn zum Innehalten zwang und fragen ließ: „Was zum Teufel ist das?“

Er beobachtete, wie zwei Lichter im Himmel mitsamt eines Schattens durch den Sturm flogen, dessen Silhouette ihn zu zwei Schlüssen führte: Das Ding ist ein bisher unbekanntes Flugobjekt und es ist verdammt groß.

Hier könnt ihr den Clip von Bewarden sehen:

Die Situation erinnert stark an kryptische Aufnahmen von UFO- oder Bigfoot-Sichtungen, die durch die Wetterbedingungen des neuen Updates nur Umrisse erahnen lassen, anstatt handfeste Beweise. Sollte es sich um einen Teaser von Embark Studios bezüglich eines neuen, riesigen Gegners handeln, wurde dieser dementsprechend schlau in Szene gesetzt.

Es wäre nicht das erste Mal, schließlich wurden auch die zwei neuen ARCs ähnlich angeteasert. Bisher ist jedoch noch nicht bekannt, um was für eine Maschine es sich bei dem riesigen Flugobjekt handeln könnte.

Community fürchtet sich bereits vor offiziellen Bestätigungen vor dem potenziellen riesigen Gegner

Wie reagiert die Community auf die Sichtung? Unter dem Clip des Spielers sammelt sich ein Stimmungscocktail aus Sorge, Vorfreude und bitterer Angst. Durch genauere Screenshots des Clips und einen etwas hochgekurbelten Kontrast lässt sich nämlich kaum bezweifeln, dass es sich um eine bisher unbekannte, fliegende Riesen-ARC handelt:

Screenshots aus dem Video von Bewarden, rechts mit starkem Kontrast.

„Zwischen 8 und 9 Sekunden kann man die gleichbleibende Form erkennen, während es sich über eine Handvoll Bilder hinweg bewegt. Es scheint sich um ein einzelnes Flugzeug zu handeln”, schreibt Payule in Anbetracht der Silhouette.

The_Scarred_ Man fasst die Diskussion rund um den Fund wie folgt zusammen: „Heilige Scheiße, es gibt so viele Diskussionen um dieses Video, dass ich mich wie im UFO-Subreddit fühle.“

Könnte es sich hier tatsächlich um einen Teaser von Embark handeln? Ob es sich um einen potenziellen Gegnertypen handelt, der in Zukunft im Spiel erscheinen wird, wurde von Embark bisher weder wiederlegt noch bestätigt.

Allerdings könnte man anhand ihrer bisherigen Teaser und der Roadmap argumentieren, dass die Gelegenheit der stürmischen Wetterbedingungen einfach zu gut wäre, um sie nicht als Versteck für einen Hinweis zu nutzen. Das sieht die Community ähnlich.

„Es ist unmöglich, dass sie einfach so etwas hinzufügen würden, ohne eine Spielimplementierung dafür zu planen“, schreibt tradgamer9.

Auch Prestigious-Lab5154 findet: „Dass Embark eine Karte mit extrem geringer Sichtbarkeit nutzt, um die ARC-Bedrohung im April wie ein unheimliches riesiges UFO anzudeuten, das man vorbeifliegen sieht – das ist einfach genial.“

Ob es sich wirklich um die neue riesige ARC-Bedrohung handelt, vor der sich die Community fürchtet, aber auch freut, bleibt zunächst eine spannende Hypothese. Sobald es ein Update gibt, werden wir euch auf dem Laufenden halten.

