ARC Raiders bringt neues Update mit Wetter, aber die Spieler hoffen auf einen bösen Hund

Am 24. Februar erscheint ein neues Update für ARC Raiders. Die bringt nicht nur neue Herausforderungen und einen vermeintlichen Nachteil mit sich, sondern der Teaser zum Update hält auch eine unscheinbare Überraschung bereit.

Was ist das für ein Update? Am 24. Februar zieht mit Shrouded Sky das nächste Update in ARC Raiders ein. Wie Embark Studios in einem neuen Teaser zeigen, wird damit auch eine neue Wetterkondition ihren Weg ins Spiel finden: der Hurricane.

Mit ihm müssen sich mutige Raider neuen Herausforderungen stellen:

Wind beeinflusst eure Fortbewegung Rückenwind macht euch schneller, wohingegen Gegenwind euch verlangsamt Auch die Flugbahnen von Geschossen und Sprüngen werden durch die Windrichtung beeinflusst

Trümmer fügen Schilden Schaden zu Der heftige Wind wirbelt Trümmer und Steine auf. Treffen sie euer Schild, geht es kaputt und schlägt Funken, die Gegner auf euch aufmerksam machen können Spieler müssen taktisch entscheiden, wann sie einen Schild tragen und wann sie ihn ablegen sollten

Eingeschränkte Sicht Der Hurricane sorgt mit Wolken und Dreck dafür, dass ihr schlechter sehen könnt ARCs können euch leichter überraschen, das Risiko kann aber verringert werden, wenn ihr euren Schild ablegt



Doch findige Fans haben im Teaser noch einen weiteren Hinweis entdeckt, worauf Spieler sich ab nächsten Dienstag freuen können, während andere in der Wetterneuerung einen Nachteil für sich sehen.

Den Teaser seht ihr hier:

Von fiesen Stalkern und nervigen Nachteilen

Welchen Hinweis haben die Fans erspäht? Sieht man im Teaser ab Sekunde 10 genauer hin, kann man in der Dunkelheit rötliche, mechanische Augen erkennen, die in Bodennähe umherhuschen. Spieler erkennen darin den neuen ARC-Typen, der laut Roadmap ebenfalls mit Shrouded Sky erscheinen soll.

Die Art und Weise, wie es sich bewegt, auch wenn nur sehr kurz zu sehen, lässt Fans direkt an einen hundeähnlichen Gegner denken. So schreibt Maleficent-Force-374 in einem Thread auf Reddit: „Ich denke, es ist ein hundeähnlicher, falls ihr jemals Generation Zero gespielt habt.“

Mehrere Kommentare stimmen ihm dabei zu. bran_the_man93 fügt hinzu, dass er sich auch einen richtig fiesen Vertreter vorstellen kann: „Ich bin sowas von bereit für einen ARC vom Typ ‚Stalker’, der einem in Gebäude folgt und einen aufspürt, wenn man ihn nicht zerstört.“ Auch sein Kommentar findet in der Spalte viel Anklang, während sich etliche User gleichzeitig über einen solchen Gegner freuen, wie sie ihn hassen würden.

Doch einige User beziehen sich in dem Thread auch auf den neuen Hurricane. Denn sie befürchten einen Nachteil, der für sie mehr als nervig werden könnte.

Was für einen Nachteil befürchten die Spieler? Im Thread finden sich auch einige Kommentare, die schon jetzt ihre Bedenken äußern. Denn Spieler, die ARC Raiders auf der Konsole spielen, sehen ein Problem darin, regelmäßig ihren Schild an- und ablegen zu müssen. Das sei über das Controllermenü mehr als hakelig und nervig, im Vergleich zum PC.

Denn Ablegen sei noch relativ schnell umsetzbar. Das Problem bestünde vor allem, wenn man es wieder anlegen wollte, da man sich durch den Rucksack wühlen müsste. Andere User empfehlen jedoch, den Schild einfach auf die Schnellauswahl zu legen, um sich diese Mühe zu sparen. Andere geben zu bedenken, dass man auch mit dem rechten Stick schneller durch das Inventar käme, als mit dem linken jeden Platz einzeln durchzuwechseln.

Während viele Spieler auf neue Gegnertypen warten, scheinen sie andere Raider eher weniger vor der Flinte haben zu wollen. Die Lobbys seien derart friedlich, dass die Entwickler nun gezwungen waren, umzudenken: „Das ermutigt uns natürlich“: Entwickler hinter ARC Raiders mussten umdenken, weil die Community friedlicher ist als erwartet