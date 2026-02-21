Trailer-Produzent von Baldur’s Gate 3 widmet sich nun ARC Raiders, kreiert phänomenalen Kurzfilm über die Schönheit des Shooters

Ein professioneller Videoproduzent, der bereits Trailer für verschiedene berühmte Games kreierte, schuf gemeinsam mit anderen talentierten Künstlern einen Kurzfilm zu ARC Raiders. Dieser überwältigt mit seiner Qualität und Schönheit die Community des Shooters.

Was ist das für ein Kurzfilm? Es handelt sich um den 12-minütigen Kurzfilm „THIS IS ARC RAIDERS“, der von Player One Stories auf YouTube veröffentlicht wurde. Er zeigt die Welt, in der Raider Tag für Tag an der Oberfläche ums Überleben kämpfen, alte Aufnahmen der ersten ARC-Angriffe im Found-Footage-Style sowie die Schönheit des Shooters, die durch cinematische Kunst in Szene gesetzt wird.

Der Kurzfilm behandelt neben den ersten Angriffen der ARCs und dem Überlebenskampf der Menschheit auch die Konflikte, die in einer Apokalypse zwischen den Menschen entstehen. Das, was ARC Raiders als PvPvE-Shooter ausmacht, wird in dem Film zu einem zentralen Thema mitsamt all den Vertrauensbrüchen, Doppelmoralen und Konsequenzen.

Vertraue niemandem. Nimm alles mit. Das lernen wir draußen in der Sonne. – Coe aus THIS IS ARC RAIDERS von Player One Stories auf YouTube

Der Film wurde komplett im Spiel aufgenommen. Die Aufnahmen bestehen aus einem Mix aus zufälligen Spielern und einer Handvoll geskripteter Sequenzen mit selbst aufgenommenen Dialogen professioneller Stimmen. Und all das ohne Zugriff auf Kamera-Tools oder Entwicklerbefehle.

Ein Kurzfilm, der ARC Raiders von seiner schönsten Seite zeigt

Was macht den Kurzfilm so stark? Auch wenn es sich um ein Herzensprojekt handelt, das ohne irgendwelche Unterstützung oder Tools von Embark geschaffen wurde, strahlt es aufgrund des Teams eine höchst professionelle Qualität aus.

Geschrieben, aufgenommen und produziert wurde der Film von Gage Allen, der bereits an offiziellen Trailern für Titel wie Baldur’s Gate 3, Divinity: Original Sin 2 oder Stellaris gearbeitet hatte. Aber auch unter den Sprechern befinden sich professionelle Stimmen aus Game of Thrones (Edwars Dogliani), Hades (Avalon Penrose) und SMITE (Sarah Ruth Thomas).

Neben der starken Leistung der Synchronsprecher überzeugt der Kurzfilm vor allem durch seine Inszenierung und Schönheit. Hier werden die professionellen Hintergründe des Teams deutlich, das solche Bilder schafft, wie man sie sonst im Kino erwarten könnte. Hier seht ihr ein paar Screenshots aus dem Film auf YouTube, die das verdeutlichen:

Wie reagiert die Spielerschaft von ARC Raiders auf das Filmprojekt? Die Community des Shooters zeigt sich mehr als beeindruckt von der Leistung des Teams. Unter dem Video äußern sie ihre Begeisterung und beweisen, wie effektiv der Kurzfilm tatsächlich ist:

„Ihr habt genau das Gefühl des Weltuntergangs getroffen, das die Entwickler vermitteln wollten. Mit dem alten, körnigen VHS-Style und so. Das hat mir Gänsehaut bereitet … sofortige Gänsehaut”, schreibt @houseofexiles.

„Ohne Zugang zu Entwicklertools und ausschließlich mit selbst aufgenommenem Filmmaterial und Editing-Skills so etwas zu schaffen … das ist phänomenal“, findet @tohrmentrixabyss1713.

„Ich finde es toll, wie ihr das PvPvE und die Debatten darüber eingebunden habt“, lobt @robert_39e.

„Das ist Kino pur. Wenn Embark euch noch nicht auf ihrer Gehaltsliste hat, sollten die das so schnell wie möglich ändern”, findet @Phaultless.

Den gesamten Kurzfilm könnt ihr hier sehen:

Zur Veröffentlichung dieses Artikels ist der Kurzfilm noch keine 24 Stunden alt und wurde bereits über 14.000 Mal angesehen. Wenn ihr selbst ein großer Fan des Spiels oder neugierig geworden seid, empfehlen wir euch sehr, euch 12 Minuten eures Tages zu nehmen, um dem Film eine Chance zu geben.

