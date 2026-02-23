Die stärksten Roboter in ARC Raiders sind zu schwach, weil die Entwickler mit einer Eigenschaft der Spieler nicht gerechnet haben

Die Entwickler von ARC Raiders deuten an, dass die stärksten Roboter des Shooters zu schwach sind. Sie werden auf eine Art bekämpft, die nicht vorgesehen war.

Um welche Roboter geht es? In ARC Raiders gibt es einige fiese Roboter. Die stärksten sind die sogenannten Königinnen und Matriarchinnen. Das sind riesige, schwerbewaffnete ARCs, die problemlos einen Trupp unerfahrener Raider zerpflücken.

In einem Interview mit PC Gamer sagte Virgil Watkins, der Lead-Designer von ARC Raiders bei Embark Studios, dass diese mächtigen ARCs der gegenwärtigen Herausforderung der Raider nicht gewachsen seien.

Riesige ARCs sind der Bedrohung durch Menschen nicht gewachsen

Inwiefern sind die ARCs zu schwach? Watkins wurde in dem Interview darauf angesprochen, dass viele Spieler aktuell von dem Loot der Königinnen und Matriarchinnen frustriert sind, weil es sich oftmals anfühle, als würde keiner der Beteiligten die gewünschten Belohnung bekommen. Es heißt dann: Es gibt zu wenig Beute für zu viele Spieler.

Watkins erklärte daraufhin, dass auch die Königinnen und Matriarchinnen nicht darauf ausgelegt seien, von riesigen Spieler-Schwärmen attackiert zu werden:

Auch wenn sie riesig und tödlich sind, ist es nicht vorgesehen, dass der gesamte Server gegen sie antritt und alle gleichermaßen belohnt werden. Es ist so gedacht, dass vielleicht ein paar engagierte Trupps zusammenarbeiten und gleichzeitig mit anderen Spielern fertig werden müssen.

Die Entwickler haben also nicht vorhergesehen, dass quasi alle Spieler auf einem Server zusammenarbeiten, um eine Königin oder eine Matriarchin zu besiegen, statt sich gegenseitig zu bekämpfen. Deshalb gibt es auch nicht genug Loot für alle Beteiligten – es kämpfen einfach mehr Spieler friedlich miteinander gegen die Boss-ARCs, als geplant war.

Watkins führte auch aus, dass die Entwickler umdenken mussten, weil die Community von ARC Raiders friedlicher war als gedacht. Das Verhalten der Spieler habe das Team hinter dem Shooter überrascht, denn die Spieler in den Tests seien nie so freundlich gewesen.

Könnte es noch stärkere ARCs geben? Ja, das haben die Entwickler bereits im Januar 2026 angesprochen. Auch war es Watkins, der in Aussicht stellte, dass es zukünftig noch stärkere ARCs geben wird – etwa die kolossalen Roboter, die ihr auf einigen Maps im Hintergrund wandern seht. Die Frage ist nur, ob die Entwickler es schaffen, das auch technisch umzusetzen. Mehr dazu hier: ARC Raiders will so mächtige Roboter auf euch hetzen, dass sich die Entwickler Sorgen um die Server machen