„Das ermutigt uns natürlich“: Entwickler hinter ARC Raiders mussten umdenken, weil die Community friedlicher ist als erwartet

ARC Raiders bietet für die Spieler viele Optionen, um mit anderen zu interagieren. Man kann sich mit anderen anlegen oder mit ihnen zusammenarbeiten. Die Tests waren aber so gar nicht friedlich, weshalb die Community die Entwickler überrascht hat.

Als Extraction-Shooter bietet ARC Raiders euch viele Möglichkeiten, mit dem Spiel zu interagieren. Findet ihr starken Loot, müsst ihr damit entkommen, um ihn zu erhalten. Dabei könnt ihr den Loot in der Spielwelt finden, oder ihn euch von anderen Spielern nehmen, wenn ihr sie erledigt.

Dabei entbrennt sogar regelmäßig eine Diskussion zwischen den PvE- und den PvP-Spielern. Der friedliche Ansatz vieler Spieler überraschte die Entwickler aber. Bei ihren Tests sah die Herangehensweise nämlich ganz anders aus.

PvE und PvP sollen eine Balance haben

Warum wurden die Entwickler überrascht? In einem Interview mit PCGamer sprach Design Director Virgil Watkins von Embark Studios über das Verhalten der Spieler. Dort verrät er, dass bei ihren Tests nie zusammengearbeitet wurde. Diese waren deutlich aggressiver.

Vom Verhalten der Spieler beim Release wurden die Entwickler dementsprechend überrascht:

Das hat uns ziemlich überrascht, wie viele Leute sich auf diese Elemente des Spiels stürzen und Spaß daran haben. Das ermutigt uns natürlich, uns mehr darauf zu konzentrieren, Möglichkeiten für freundliche und unterhaltsame Interaktionen zu schaffen. Virgil Watkins im Interview mit PCGamer

Man wolle sich aber nicht nur auf die PvE-Spieler konzentrieren, sondern weiterhin gewährleisten, dass die PvP-Seite so fair wie möglich sei. Die Spieler wolle man nie dazu zwingen, zu kämpfen, sie müssten es selbst entscheiden.

Die Balance zwischen PvE und PvP sei schwierig, man möchte sich aber auch auf keine Seite schlagen. Die Spieler sollen ihre eigenen Geschichten erleben, basierend auf ihren Herangehensweisen in ARC Raiders. Und das ist nichts, was wir jemals herbeiführen oder erzwingen können. Und ich bin froh, dass wir es nicht versuchen.

Den Streit zwischen PvE und PvP gibt es in ARC Raiders wohl seit Release schon. Während die einen gerne zusammenarbeiten, stiften die anderen auch gerne Chaos. Zu welcher Seite gehört ihr? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Auch andere Entwickler waren vom Verhalten ihrer Community überrascht: Entwickler hinter Fallout 76 sind überrascht, wie freundlich die Community ist: „Es ist eine Postapokalypse“