Spieler von Arc Raiders wünscht sich Lobby ohne PvP-Loser, Spieler schlagen ungewöhnliche Lösung vor

Die Community von Arc Raiders diskutiert weiterhin über die Mitstreiter beziehungsweise Gegenspieler, die man über das Matchmaking zugelost bekommt.

Warum sorgt das Matchmaking für Diskussionen? Arc Raiders ist ein Extraction-Shooter mit PvE- und PvP-Komponenten. Wenn ihr in einer Runde auf andere Spieler trefft, können sich diese jederzeit als hilfreiche Verbündete oder tödliche Gefahrenquellen entpuppen.

Aufgrund der enormen Beliebtheit des Spiels tummeln sich jedoch nicht nur Hardcore-Spieler auf den Servern, sondern auch viele Genre-Neulinge, die vor allem die kooperative Spielerfahrung von Arc Raiders schätzen. Wenn die beiden sehr unterschiedlichen Spielertypen in einer Runde aufeinandertreffen, ist oftmals Frust das Ergebnis.

Das Matchmaking von Arc Raiders soll Spieler jedoch nicht willkürlich in eine gemeinsame Lobby werfen. Die Zuteilung soll vielmehr auf einem komplexen System basieren, bei dem das Verhalten der Spieler ausgewertet wird. Sprich: Wer friedlich spielt, landet häufiger in Lobbys mit Gleichgesinnten. Wenn ihr anderen Spielern in den Rücken schießt, kann euch genau das in Zukunft indes häufiger passieren.

Matchmaking in ARC Raiders: „Ratten“ könnten euch in PvP-Lobbys befördern
PvP-Lobby trotz friedlicher Spielweise?

Was ist der Grund für die aktuelle Diskussion? Das „Aggression-based Matchmaking“ von Arc Raiders funktioniert nicht immer nachvollziehbar. Auf Reddit klagt jetzt etwa der Spieler ACR_Legends:

Ich würde meine Freizeit gerne damit verbringen, nicht ständig andere Raider töten zu müssen oder von irgendwelchen toxischen Losern umgehauen zu werden. Gott bewahre, dass ich andere Spiele habe, die extra für PvP gedacht sind, oder?

Sein Wunsch: Er möchte wieder in Lobbys mit Leuten landen, „die einen Job haben“. Damit spielt er sarkastisch darauf an, dass die PvP-Enthusiasten von Arc Raiders aus seiner Sicht den ganzen Tag vorm PC sitzen und damit kein „echtes Leben“ mit Job und Familie haben. Die 3.435 Daumen hoch und mehr als 870 Kommentaren belegen, dass ACR_Legends damit einen Nerv in der Community trifft.

  • Gloomy_Breadfruit92 kennt das Problem, aber andersherum: „Ich bin ein totaler PvP-Maniac und schieße auf alles, was sich bewegt. Aber in letzter Zeit steckt mich das Spiel nur noch in reine PvE-Wattebausch-Lobbys. Du bist also nicht allein.“
  • Ok-Advance7158 glaubt, irgendwas wurde am System geändert: „Ich war bisher durch und durch PvE-Spieler und lande jetzt plötzlich in PvP-Lobbys. Ich schätze, das Spiel verändert sich gerade. Traurig, oder?“
  • Main_Agency6787 hat einen ungewöhnlichen Lösungsvorschlag: „Wenn du einfach alle anderen unfreundlichen Spieler in deiner Lobby umlegst, dann wird es ganz von allein eine friedliche Lobby. Dann kannst du in aller Ruhe looten und entspannen, wenn noch zwei Minuten auf der Uhr sind.“
  • PepegaClapWRHolder sieht das auch so: „Der Typ hat’s kapiert: Erst alle umlegen, dann kannst du freundlich sein – und schwupps, schon hast du eine friedliche Lobby nur für Berufstätige.“
  • Familiar_Picture_565 sieht das Problem bei den betroffenen Spielern: „Meine [Lobby] ist immer noch sehr friedlich. Du darfst absolut niemandem etwas zuleide tun, wenn du in die Friendly-Lobbys willst. Dazu gehört auch, Leute nicht mit dem Hammer niederzustrecken, während du am Extracten bist.“
Wie sehen eure Erfahrungen in Arc Raiders aktuell aus? Funktioniert das „Aggression-based Matchmaking“? Verratet es in den Kommentaren! Die Entwickler des Spiels setzen selbst übrigens einen großen Fokus auf die kooperative PvE-Erfahrung: ARC Raiders will PvP auch zukünftig nicht fördern, verzichtet deshalb auf ein bekanntes System: „Geht nicht ums Erschießen anderer Spieler“

