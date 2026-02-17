ARC Raiders zieht Konsequenzen bei gierigen Cheatern, beweist, dass es nicht so „soft“ ist, wie die Spieler meinen

In ARC Raiders trieb ein Glitch sein Unwesen und Cheater wiegten sich in Sicherheit. Doch nun ziehen die Entwickler die Spieler zur Rechenschaft und bestrafen jene, die Exploits rigoros ausnutzten.

Was war das für ein Exploit, den die Spieler ausgenutzt haben? In ARC Raiders kam es in letzter Zeit vermehrt zu verschiedenen Bugs und Glitches, die es Spielern ermöglichten, gezielt unfaire Vorteile daraus zu ziehen. Der wohl schwerwiegendste von ihnen war zuletzt der sogenannte „Dublikations-Exploit“, mit dem es Spielern möglich war, unendlich viele Abzuggranaten abzufeuern.

Dafür gab es dann zwar nur kurze Zeit später einen Hotfix, der das Problem anging, dennoch forderte die Community Strafen für all jene, die das Ganze gezielt ausgenutzt hatten. Denn dadurch war das Spiel für eine gewisse Zeit fast unspielbar gewesen.

Diejenigen, die den Exploit genutzt hatten, wiegten sich allerdings in Sicherheit, denn aus Sicht der Community sei ARC Raiders sowieso zu „soft“ zu Spielern, die Cheats verwendeten und das System ausnutzten. Strafen fürchteten sie also nicht wirklich.

Doch wie Embark Studios nun in einem Blog-Post offenlegten, seien die Untersuchungen zu dem Fall nun abgeschlossen und es würde Konsequenzen geben.

„Unsere Verantwortung ist und muss es sein, fair und genau zu handeln“

Was tut Embark nun gegen die Cheater? Im Post heißt es, man habe die Untersuchungen nun abgeschlossen und würde im nächsten Schritt jenen Spielern Strafen auferlegen, die sich an dem Exploit bedient haben. Dabei werden je nach Schwere, Absicht, Häufigkeit und Wirkung unterschiedliche Resultate gezogen:

Verwarnungen bei geringfügigem Missbrauch

Entzug von Münzen im Zusammenhang mit Exploit-Aktivitäten

Sperren bei schwerwiegenden Fällen, insbesondere wenn die Nutzung von Exploits erhebliche Auswirkungen auf die Spielökonomie oder das Spielerlebnis anderer Spieler hatte

Ziel und Verantwortung sei es, in ihrer Rolle als Entwickler die Spielerschaft möglichst fair und genau zu behandeln. Deshalb habe der Vorgang Zeit gebraucht und das sei auch der Grund dafür, dass bisher keine Konsequenzen diesbezüglich gezogen wurden.

Denn um wirklich sicher zu sein, dass der entsprechende Spieler bestraft gehört, und das richtige Ausmaß festzulegen, sei es nötig gewesen, folgende Schritte zu durchlaufen:

Validierung von Berichten anhand von Daten

Bestätigung von Nutzung, Umfang und Auswirkungen von Sicherheitslücken

Unterscheidung zwischen versehentlichem/extremem Verhalten und wiederholtem und vorsätzlichem Missbrauch

Bewertung der messbaren Auswirkungen auf Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit

Die Entwickler ermutigen auch weiterhin ihre Spieler, solche Vorkommnisse via Discord zu melden, damit sie dem nachgehen und gegebenenfalls einschreiten können.

Die Community von ARC Raiders führt immer wieder zu kuriosen und denkwürdigen Geschichten, die auch einen großen Teil des Reizes ausmachen, den der Extraction-Shooter umgibt. So gab es beispielsweise zuletzt einen Spieler, der am Ausgang campte, allerdings nicht, um vorbeilaufende Raider abzufangen: Spieler von ARC Raiders sitzt ein ganzes Match nur am Ausgang, ohne einen Schuss abzufeuern – geht trotzdem mit haufenweise Loot raus