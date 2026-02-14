ARC Raiders will Spieler bestrafen, die dicken Exploit genutzt haben, doch die sagen: Das wird wohl nie passieren

ARC Raiders will Spieler bestrafen, denn die haben einen Exploit verwendet. Doch die Community meint, Strafen seien unwahrscheinlich. Denn Embark Studios, das Team hinter dem Shooter, sei viel zu weich gegenüber Betrügern.

In ARC Raiders führte ein Bug dazu, dass ihr Items beliebig oft duplizieren konntet. Spieler beschwerten sich, dass der Shooter dadurch nahezu unspielbar wurde. Mittlerweile hat der Entwickler den Exploit gefixt und erklärt, dass man Spieler bestrafen wolle, die den Exploit ausgenutzt haben.

In der Community sieht man das aber insgesamt eher gelassen. Denn die Entwickler seien gegenüber Exploitern und Cheatern bisher immer nachsichtig gewesen.

Community hält Entwickler von ARC Raiders für „soft“ gegenüber Cheatern

Was sagt die Community dazu? Die macht sich erst einmal keine großen Sorgen über die angekündigten Strafen. Denn, so erklären einige, Embark Studio sei bisher eher gelassen mit Cheatern und Betrügern umgegangen. Die Strafen seien milde gewesen, wenn überhaupt welche verteilt wurden. Und das dürfte sich vermutlich auch nicht wirklich ändern. So schreibt ein Nutzer auf Reddit.com:

Es [das Statement] könnte einige Kinder erschrecken, wenn sie den Beitrag sehen, aber sie sind bisher gegenüber Exploitern und Betrügern nachsichtig gewesen. Ich bin mir nicht sicher, warum sie jetzt plötzlich streng werden sollten.

Cheater sind schon länger Thema in ARC Raiders

Cheater sorgen schon länger für Ärger in ARC Raiders. In einem Fall ging das sogar so weit, dass Embark Studio etliche Spieler bannte. Doch die kauften sich das Spiel einfach noch einmal und cheateten einfach weiter. Cheater werden immer wieder erwischt, doch echte Strafen gibt es selten. Und Betrüger gibt es immer wieder: Manchmal eher harmlos, wenn tausende Gummienten in der Spielwelt auftauchen, in anderen Fällen dafür spielspaßschädigend, indem Spieler durch Wände laufen können.

Andererseits gibt es bisher keine handfesten Statistiken, wie viele Spieler mittlerweile gebannt worden sind. Immerhin erklärte kürzlich der Boss von ARC Raiders, dass man zehntausende Spieler bannen wolle, aber man „müsse sicherstellen, dass wir diejenigen sperren, die es verdienen, gesperrt zu werden“ (via frvr.com).

Die Account-Banns sind zumindest ein Thema, welches viele in der Community derzeit kritisieren. Account-Banns würden niemandem helfen. Denn würden die Leute doch einmal wirklich gebannt werden, dann würden diese sich das Spiel einfach noch mal kaufen, ein neues Konto erstellen und weiter cheaten.

Etliche Nutzer forderten damals schon, dass Embark Studio lieber auf Hardware-Banns setzen solle. Damit würde man Cheaten deutlich schwerer machen.

Immerhin: Wenn Cheater dann doch einmal gebannt werden, bannen die Entwickler jedoch nicht einfach nur die Unruhestifter, sondern kümmern sich auch gut um die Opfer der Hacker. Mehr dazu lest ihr auf MeinMMO: ARC Raiders bannt Cheater aus dem Spiel, denkt dabei aber auch an die Opfer

