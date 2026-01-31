Spieler in ARC Raiders erbeuten Millionen mit Gummienten, doch ihre Gier wird prompt bestraft

Bereits seit Beginn des Shooters gibt es viele Spieler, die sich schnell in das Sammeln der Gummienten in ARC Raiders verliebt haben. Diese Vorliebe scheint jedoch aktuell zu eskalieren, vor allem bei den wertvolleren Exemplaren der niedlichen Items, die um einiges wertvoller sind. Und dafür sind diese „Sammler“ auch für frechere Methoden bereit.

Von was für einer Methode ist die Rede? Spieler haben in ARC Raiders einen Glitch gefunden, um Items zu duplizieren und somit wertvolle Dinge aus ihrem Inventar um ein Vielfaches zu vermehren.

Eine der neuen Gummienten-Varianten, die mit Update 1.13.0 in das Spiel gezogen sind, ist eines der potenziellen Items, das für diesen Glitch gerne zweckentfremdet wird. Die bunte „Familiar Duck“ beschert Spielern im Verkauf nämlich 7.000 Coins.

Zu welchem Ausmaß das führen kann, beweist der Spieler endgame2937 mit einem Post auf Reddit. Mit einem Beweisbild berichtet er, wie er auf einen gedownten Raider stieß, der einen Berg der besagten Gummienten mit sich trug. Der Spieler lootete so viele, wie er selbst einstecken konnte, und erbeutete mit insgesamt 405 Gummienten im Gepäck über 2,8 Millionen Coins.

Endgame2937 sei nach diesem Fund immer noch verwirrt. Vor allem den plötzlichen Tod des Enten-„Sammlers“ konnte er bisher nicht nachvollziehen, bis er von der Community auf den Glitch aufmerksam gemacht wird: „Es gibt einen bekannten Dupe-Exploit, der bei Gummienten funktioniert, also hat er ihn definitiv genutzt, um sein Inventar zu füllen.“

Duplikations-Glitch ist doch nicht so eine sichere Methode, wie die Nutzer vermuten

Was wundert den Finder außerdem? Der Spieler erklärt in seinem Post, dass er sah, wie der Enten-Sammler plötzlich in Flammen aufging und zu Boden fiel, ohne ein Wort zu sagen, bevor er seinen bunten Schatz fallen ließ. Endgame2937 erklärt in einem späteren Kommentar im Reddithread, dass er sich nicht sicher sei, ob der Spieler versehentlich selbst daran schuld war oder eine ARC.

Er habe nicht gesehen, wie der Spieler den Glitch nutzte, sondern nur das Ausmaß, das ihm schließlich eine fette Beute bescherte.

Andere Spieler aus der Community haben jedoch eine Idee, was – oder genauer gesagt: wer – für die Strafe durch Feuer verantwortlich war.

Was vermutet die Community? Der meistgevotete Kommentar von call_me_fig beinhaltet die Vermutung, die ein Großteil der Spielerschaft teilt: „Ich frage mich, ob sie Raider in Brand stecken, die [den Glitch ausnutzen], so wie sie es früher mit den Wand-Cheatern gemacht haben?“ Er fügt jedoch später hinzu, dass es sich auch schlichtweg um einen visuellen Bug handeln könne.

Thiefsie hingegen befürwortet die Annahme: „Die Entwickler gehen oft mit Feuer gegen jene vor, die sich falsch verhalten. Ich frage mich, ob es dort eine Betrugserkennung gibt …”

Ob das letztendlich der wahre Grund ist, wurde von den Entwicklern noch nicht bestätigt oder verneint. Die Community hält diese Herangehensweise jedoch für eine geeignete und vor allem unterhaltsame Idee, so wie auch KobraKittyKat: „Das ist ja schon absolut biblisch, ziemlich cool von ihrer Seite.“

Die Gummienten in ARC Raiders waren bereits beliebt, bevor sie wertvoll waren und dickes Geld versprachen. Ein Spieler brachte damals den Stein ins Rollen, als er tragischerweise herausfinden musste, dass er nicht genug Platz im Spiel habe, um seine geliebten Entchen auszustellen. Doch auch hier hatten die Entwickler eine helfende Antwort: Die Entwickler von ARC Raiders erfüllen ungewöhnlichen Fan-Wunsch, müllen euer Zuhause mit hunderten Gummienten voll