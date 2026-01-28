Spieler sammelte über 4.000 Enten in ARC Raiders, jetzt bekommt er eine neue Herausforderung

ARC Raiders gibt Sammlern mit dem jüngsten Update eine neue Aufgabe: mehr Enten, mit denen ihr euren Unterschlupf zumüllen könnt.

Die Gummi-Ente im Titelbild ist leider ein Symbolbild und so nicht in ARC Raiders verfügbar.

Was ist das für ein Spieler? Im November 2025 haben wir über einen Spieler berichtet, der Gummi-Enten in ARC Raiders sammelt. Wenige Wochen nach Release hatte er schon 600 der quietschgelben Begleiter in seinem Lager. Doch er war unzufrieden, denn er konnte nur 9 Stück im Unterschlupf ausstellen und forderte mehr Platz für die Gummi-Enten.

Die Entwickler reagierten auf den Wunsch des Sammlers und ermöglichten, dass ihr eure Basis nun mit haufenweise Enten zumüllen könnt. Und so nahm die Reise des Enten-Fans erst richtig Fahrt auf. Rund einen Monat später, kurz vor Weihnachten, hatte er insgesamt 4.200 Gummi-Enten angehäuft.

Das Sammeln von Enten geht in die nächste Phase über

Wieso hat der Enten-Sammler eine neue Herausforderung? Am 27. Januar 2026 wurde für ARC Raiders das Update 1.13.0 veröffentlicht. Dieses brachte nicht nur einen neuen Modus, den die Community harsch kritisiert, sondern auch eine riesige Änderung für die Gummi-Enten:

Es gibt sie jetzt in verschiedenen Farben und Ausführungen mit unterschiedlichen Seltenheitsgraden.

Auf Reddit teilten Spieler bereits die ersten Screenshots ihrer neuen Errungenschaften. Es gibt jetzt etwa eine pinkfarbene Ente, eine grüne Version mit Alien-Augen, eine weiße Snowboarder-Ente mit Schal und Brille und viele mehr.

Wenn der Sammler sich nun also der ultimativen Sammler-Herausforderung stellen will, muss er auch die neuen Enten sammeln – denn ohne sie, ist seine Sammlung unvollständig. Er hat sich auf Reddit allerdings noch nicht dazu geäußert, ob er sich dieser Herausforderung stellen will.

Das sagt die Community zu dem Update: Auf Reddit feiern viele Spieler das Update der Enten. Ein Nutzer bezeichnet sie als „wunderschön“, ein anderer nennt das Update „atemberaubend“. Es fällt auch der Ausdruck „der größte Win seit Launch.“ Über 9.000 Spieler gaben einem entsprechenden Reddit-Post einen Upvote.

Falls ihr auch so verrückt nach Enten seid, aber keine Lust mehr auf das PvP in ARC Raiders habt, gibt es den perfekten Extraction-Shooter für euch. Es dreht sich alles um Enten und bietet ausschließlich PvE. Mehr zum Spiel erfahrt ihr hier: Wenn euch ARC Raiders zu schwierig ist, gibt es die perfekte Alternative für lahme Enten