Die Community von ARC Raiders urteilt: Der neue Modus ist Zeitverschwendung und richtet sich nur an eine Art von Spieler

ARC Raiders bekommt Kritik für den neuen Spielmodus. Die Community wirft Embark vor, sich dabei nur für eine Art von Spieler zu interessieren.

Was ist das für ein Modus? ARC Raiders hat mit dem Update 1.13.0 einen neuen Modus bekommen. Dieser soll Spielern eine neue Herausforderung bieten und ermöglicht dahingehend Solo-Spielern, gegen vollständige Dreier-Trupps anzutreten.

Ihr könnt den neuen Modus beim Start einer Runde als Solo-Spieler auswählen, sobald ihr mindestens Level 40 seid. Dreier-Trupps können die Option, dass jetzt Solo-Spieler in ihren Lobbys sind, allerdings nicht abschalten.

Solo-Spieler, die sich in Runden mit ganzen Trupps wagen, erwartet wiederum eine kleine Belohnung: Bonus-XP.

Miese Belohnung für harten Kampf

Warum soll der Modus Zeitverschwendung sein? Ein Teil der Community meint, der Modus bzw. die Belohnung seien Zeitverschwendung und unnötig, denn jeder, der in der Lage sei, alleine ein Dreierteam zu besiegen, benötige keine XP mehr und sei wahrscheinlich schon Max-Level.

Ein Spieler fragt auf Reddit ganz direkt: „Was soll ich mit XP anfangen?“ Ein anderer ergänzt: „Ja, es muss einen Anreiz geben. Ich bin Level 75, XP ist das Letzte, was ich brauche.“ Viele Spieler sind sich einig, dass XP die schlimmstmögliche Belohnung für den Modus seien.

Viele hinterfragen auch, an wen sich der Modus generell richtet. Sie sehen sich selbst nicht, den Modus spielen, und fragen, wer sich das freiwillig antue – schließlich spielt man dort immer in Unterzahl. Manche Spieler glauben, dass der Modus vorrangig für Streamer sei, und sind enttäuscht, weil sie sich für den „Level-40-Modus“ etwas vorgestellt haben, was die gesamte Community anspricht (via Reddit).

Zu Release gab es bereits Kritik, weil Duos mit Trios in eine Lobby kamen. Embark stellte daraufhin das Matchmaking um, sodass Duos fortan bevorzugt mit anderen Duos spielen.

Ein großer Teil der Community fordert seit Monaten einen PvE-Modus, damit ihnen PvP nicht mehr aufgezwungen werden kann. MeinMMO-Redakteur Dariusz ist allerdings überzeugt, dass das ein fataler Fehler der Entwickler wäre und dem Spiel schaden würde: ARC Raiders macht einen großen Fehler, wenn es auf jammernde Gamer hört – könnte das Ende des Shooters sein