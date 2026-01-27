ARC Raiders: Patch Notes zu Update 1.13.0 – Headwinds bringt neuen Modus, Features und Map-Situation

Update 1.13.0 für ARC Raiders ist draußen und bringt damit die Neuerungen von „Headwinds“ auf die Server. Was euch erwartet, erfahrt ihr hier in den Patch Notes.

Was ist das für ein Update? Am 27. Januar 2026 um 11:00 Uhr deutscher Zeit erschien Patch 1.13.0 für ARC Raiders. Dieses beinhaltet das große „Headwinds“-Update, das neue Inhalte nach Speranza liefern soll und ist auf Steam 10,4 GB groß. Was sich ändert und mit welchen Patch Notes ihr rechnen könnt, erfahrt ihr hier in unserer Übersicht.

ARC Raiders: Patch Notes zu Update 1.13.0

Was sagen die Patch Notes? Die Patch Notes zeigen 5 große Neuerungen, die ihr im Laufe der kommenden Tage genießen könnt. Darunter zählen:

Neuer Modus: Solo vs Squads Es treten Spieler ab Level 40 in einem Matchmaking an, indem Solo-Spieler gegen Teams antreten. Spieler erhalten dann am Ende ihrer Runden 20 % mehr XP.

Trophy Display Hier arbeiten Raider daran eine Art „Vitrine“ für eure Trophäen zu erbauen. Diese Aufgabe ist an 5 Schritten gebunden und pro abgeschlossenem Schritt erhaltet ihr Belohnungen wie eine Gitarre, 300.000 Münzen und mehr.

Bird City Hierbei handelt es sich um eine neue Map-Situation, in der Vögel in ihren Nestern viele wertvolle Ressourcen und Items bunkern. Ihr könnt diese dann aufsuchen, Looten und dann sicher aus der Map entkommen. Seid aber auf der Hut, viele Raider haben dasselbe Ziel wie ihr.

2 neue Items Augmentierungen von epischer Rarität

7 neue Quests

