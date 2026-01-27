ARC Raiders: Patch Notes zu Update 1.13.0 – Headwinds bringt neuen Modus, Features und Map-Situation

NewsService
6 Min. Christos Tsogos 0 Kommentare Lesezeichen
ARC Raiders: Patch Notes zu Update 1.13.0 – Headwinds bringt neuen Modus, Features und Map-Situation

Update 1.13.0 für ARC Raiders ist draußen und bringt damit die Neuerungen von „Headwinds“ auf die Server. Was euch erwartet, erfahrt ihr hier in den Patch Notes.

Was ist das für ein Update? Am 27. Januar 2026 um 11:00 Uhr deutscher Zeit erschien Patch 1.13.0 für ARC Raiders. Dieses beinhaltet das große „Headwinds“-Update, das neue Inhalte nach Speranza liefern soll und ist auf Steam 10,4 GB groß. Was sich ändert und mit welchen Patch Notes ihr rechnen könnt, erfahrt ihr hier in unserer Übersicht.

ARC Raiders bekommt mit Headwinds neue Matchmaking-Option und Trophy-Display
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
ARC Raiders: Patch Notes zu Update 1.13.0 – Headwinds bringt neuen Modus, Features und Map-Situation ARC Raiders zeigt erste Roadmap für 2026, bringt noch im Frühjahr ein Update für euer liebstes Hühnchen und eine neue Karte Jemand hat einen regelrechten Action-Film in ARC Raiders erlebt, und Fans fragen sich, ob sie das gleiche Spiel spielen Entwickler von Arc Raiders haben ein Feature vor dem Release entfernt, Fans feiern: „Das hätte das Spiel ruiniert“ ARC Raiders: Patch Notes zu Update 1.4.0 – Frittiert jetzt euren Charakter, wenn ihr unartig seid ARC Raiders: Industriespionage – So findet ihr das Waffenlager und schließt die Quest erfolgreich ab ARC Raiders: Hidden Bunker finden und lösen – So schafft ihr das Event Nutzer verrät seine Mates in ARC Raiders, weil die ihn nur beleidigen – Spieler finden: das sollte eine legitime Strategie werden 2 deutsche Shooter haben den Weg für den Erfolg von ARC Raiders geebnet, aber nur einer davon lebt heute noch Turtle Burst II Pro im Test: Erfahrt in 3 Minuten, ob sich die Maus für euch lohnt RAM ist so teuer geworden, dass Nutzer richtig dreist werden: Sie stehlen ihn direkt aus den Computern im Geschäft Neuer Trailer zu Super Mario Galaxy zeigt endlich den Charakter, auf den alle gewartet haben, lässt aber die wichtigste Sache vermissen

ARC Raiders: Patch Notes zu Update 1.13.0

Was sagen die Patch Notes? Die Patch Notes zeigen 5 große Neuerungen, die ihr im Laufe der kommenden Tage genießen könnt. Darunter zählen:

  • Neuer Modus: Solo vs Squads
    • Es treten Spieler ab Level 40 in einem Matchmaking an, indem Solo-Spieler gegen Teams antreten. Spieler erhalten dann am Ende ihrer Runden 20 % mehr XP.
  • Trophy Display
    • Hier arbeiten Raider daran eine Art „Vitrine“ für eure Trophäen zu erbauen. Diese Aufgabe ist an 5 Schritten gebunden und pro abgeschlossenem Schritt erhaltet ihr Belohnungen wie eine Gitarre, 300.000 Münzen und mehr.
  • Bird City
    • Hierbei handelt es sich um eine neue Map-Situation, in der Vögel in ihren Nestern viele wertvolle Ressourcen und Items bunkern. Ihr könnt diese dann aufsuchen, Looten und dann sicher aus der Map entkommen. Seid aber auf der Hut, viele Raider haben dasselbe Ziel wie ihr.
  • 2 neue Items
    • Augmentierungen von epischer Rarität
  • 7 neue Quests

Auf der zweiten Seite findet ihr alle wichtigen Patch Notes auf Deutsch übersetzt. Zu der originalen Liste geht es hier auf den weiterführenden Link: arcraiders.com.

Mehr zum Thema
1
Jemand hat einen regelrechten Action-Film in ARC Raiders erlebt, und Fans fragen sich, ob sie das gleiche Spiel spielen
von Dariusz Müller
2
ARC Raiders bringt mit Headwinds-Update eine neue Herausforderung für alle, denen es bisher zu langweilig war
von Nicole Wakulczyk
3
ARC Raiders: Weekly Trials – Beste Strategien für maximale Belohnungen
von Christos Tsogos

Neben Headwinds soll es auch noch weitere Updates geben, mit denen ihr in ARC Raiders rechnen könnt. Welche das sind und was die Roadmap für 2026 für euch bereithalten wird, erfahrt ihr hier in unserer Übersicht: ARC Raiders: Roadmap 2026 – Alle Infos, die bekannt sind

Quelle(n): arcraiders.com
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
headwinds update arc raiders

ARC Raiders bringt mit Headwinds-Update eine neue Herausforderung für alle, denen es bisher zu langweilig war

ARC Raiders und The Dark Knight

Jemand hat einen regelrechten Action-Film in ARC Raiders erlebt, und Fans fragen sich, ob sie das gleiche Spiel spielen

ARC-Raiders-Recycle-Cheat-Sheet.jpg

ARC Raiders: Recycle Cheat Sheet – So wisst ihr, was ihr in eurem Lager behalten müsst

ARC-Raiders-Pruefungen-Titelbild.jpg

ARC Raiders: Weekly Trials – Beste Strategien für maximale Belohnungen

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx