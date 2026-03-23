ARC Raiders: Wieder an der Oberfläche – So löst ihr die Quest und findet alle Orte

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3 Min. Christos Tsogos 0 Kommentare Lesezeichen
ARC Raiders: Wieder an der Oberfläche – So löst ihr die Quest und findet alle Orte

In ARC Raiders schickt euch Tian Wen an die Oberfläche, um diverse Wände mit Graffiti zu beschmieren. Die genauen Orte werden aber wie üblich nicht auf der Map markiert. Wir zeigen euch deshalb, wo ihr suchen müsst.

Update am 23. März 2026: Der Artikel wurde geprüft und befindet sich auf dem aktuellsten Stand.

Was ist das für eine Quest? Die Waffenhändlerin Tian Wen schickt euch irgendwann auf die Quest „Wieder an der Oberfläche“. In dieser müsst ihr vier Maps besuchen und Wände mit Graffiti besprühen. Euer Überleben ist dabei zweitrangig.

Wie üblich wird in ARC Raiders kein Quest-Ort markiert, weshalb ihr euch selbst auf die Suche nach den Standorten machen müsst. Wir haben deshalb alle vier Fundorte besucht, um euch zu zeigen, wo sie sich befinden.

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Damm-Schlachtfelder: Wandgemälde-Außenposten

Das erste Graffiti müsst ihr an die Außenwand des Wandgemälde-Außenpostens anbringen. Das Gebäude wird sogar auf der Map namentlich genannt und kann somit nicht verfehlt werden. Geht dazu auf die westliche äußere Wand des Gebäudes und interagiert mit ihr. Das war die erste Wand, die besprüht werden muss.

ARC-Raiders-Damm-Map-Quest
ARC-Raiders-Damm-Map-Quest-2

Blaues Tor: Weißer Turm

Als Nächstes müsst ihr den weißen Turm am Blauen Tor aufsuchen. Dieser wird leider nicht auf der Map namentlich markiert. Der weiße Turm befindet sich auf der Oberfläche in der Nähe des Schrankenkontrollraums. Wir haben euch den genauen Ort auf der Map markiert. Geht nun auf die Ost-Seite des Gebäudes und interagiert mit der Wand.

ARC-Raiders-Blaues-Tor-Map-Quest
ARC-Raiders-Blaues-Tor-Map-Quest-2

Raumhafen: Südlicher Grabenturm

Auf dem Raumhafen müsst ihr nun den Südlichen Grabenturm aufsuchen – dieser wird auf der Map im nördlichen Rand markiert. Folgt der Markierung und besucht die Westseite des Gebäudes in der Nähe der Treppe. Geht zur porösen Wand und setzt auch dort eure Markierung hin.

ARC-Raiders-Raumhafen-Map-Quest
ARC-Raiders-Raumhafen-Map-Quest-2

Begrabene Stadt: Begrabene Gebäude

Die letzte Wand befindet sich auf der Begrabenen Stadt in der Nähe der Galleria. Haltet euch in südlicher Richtung auf und folgt unserem markierten Punkt auf der Karte. Die richtige Wand befindet sich auf der Westseite des Gebäudes, an dem sich auch ein Graffiti mit Augen befindet. Der richtige Punkt befindet sich auf der rechten Seite des Eingangs zum Gebäude.

ARC-Raiders-Begrabene-Stadt-Map-Quest
ARC-Raiders-Begrabene-Stadt-Map-Quest-2
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Das waren alle Orte, die ihr für die Quest aufsuchen müsst, um sie erfolgreich abzuschließen. Wenn ihr die Mission erfolgreich abgeschlossen habt, erhaltet ihr das Repetiergewehr „Renegade“, einen blauen Schaft sowie etwas mittlere Munition. Habt ihr die Quest schon abschließen können? ARC Raiders besitzt auch weitere Quests, doch einige Fans haben sich gefragt, ob sie sich überhaupt lohnen. Wir beantworten euch die Frage: Spieler in ARC Raiders schließt alle 66 Quests ab, zieht jetzt ein vernichtendes Fazit: „Es lohnt sich nicht“

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