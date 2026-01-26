ARC Raiders bringt mit Headwinds-Update eine neue Herausforderung für alle, denen es bisher zu langweilig war

In ARC Raiders steht das Headwinds-Update vor der Tür und bringt neue Inhalte in den Shooter. Mit dabei sind ein zusätzliches Projekt und eine neue Matchmaking-Option für Solo-Spieler, die Lust auf mehr Action haben.

Was ist das für ein Update? Das kommende Update „Headwinds“ (auf Deutsch: Gegenwind) erweitert den Extraction-Shooter um mehrere neue Inhalte. Geplant sind unter anderem eine neue Matchmaking-Option für alle, die alleine gegen andere Spieler losziehen wollen, sowie ein neues Projekt, das vor allem Trophy-Jäger ansprechen dürfte.

Wann kommt das Update? Das Headwinds-Update erscheint am 27. Januar 2026 für ARC Raiders. Eine genaue Uhrzeit ist bislang nicht bekannt. Das vorherige Update 1.12.0 wurde am 20. Januar um 11:00 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht – es ist also gut möglich, dass auch Headwinds wieder vormittags verfügbar ist.

ARC Raiders bekommt mit Headwinds neue Matchmaking-Option und Trophy-Display
ARC Raiders Headwinds: Alle neuen Inhalte

Welche Inhalte kommen mit Headwinds ins Spiel? Mit dem Headwinds-Update hält eine ganze Reihe neuer Inhalte Einzug, die sowohl PvP-Fans als auch Spieler ansprechen sollen, die lieber ausschließlich gegen Arcs antreten:

  • Neue Matchmaking-Option: In Solo gegen Squads erwartet alle Spielerinnen und Spieler ab Level 40 eine besonders knackige Herausforderung. Ihr tretet alleine gegen komplette Squads an. Wer sich der Herausforderung stellt, wird mit zusätzlichen XP belohnt.
  • Neues Projekt – Trophy Display: Ihr könnt euch eine eigene Trophäensammlung aufbauen, im Level aufsteigen und wertvollen Loot freischalten, indem ihr gezielt Arcs jagt.
  • Bird City: In der „Vergrabenen Stadt“ treiben sich nun mehr Vögel herum, die Vorräte für ihre Nester sammeln. In Schornsteinen wartet dann wertvoller Loot – auf den haben allerdings natürlich auch andere Raider ein Auge geworfen.
  • Cosmetics: Zusätzlich kommen zwei neue Cosmetic-Sets ins Spiel, die aller Voraussicht nach kostenpflichtig im Shop erhältlich sein werden.
Headwinds ist damit das erste größere Update im Jahr 2026, das neue Inhalte für ARC Raiders liefert. Dabei bleibt es aber nicht, denn in den kommenden Monaten ist weiterer Content geplant, darunter eine neue Map, zusätzliche Projekte und ein Update für Scrappy. In der Roadmap bekommt ihr einen Überblick: ARC Raiders: Roadmap 2026 – Alle Infos, die bekannt sind

Quelle(n): arcraiders.com
