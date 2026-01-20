ARC Raiders: Patch Notes zu Update 1.12.0 – Kleines Update schränkt Exploiter ein

Update 1.12.0 für ARC Raiders ist draußen und bringt Verbesserungen für das Spiel, die viele Fans auf einer besonderen Map sehnlichst erwartet haben. Wir listen euch auf, was sich verändert hat.

Was ist das für ein Update? Am 20. Januar 2026 um 11:00 Uhr deutscher Zeit erschien Update 1.12.0 für ARC Raiders. Dieses beinhaltet nur kleinere Anpassungen für die Spiel-Balance und ist auf Steam ca. 606,2 MB groß. Im aktuellen Blog-Post zu den Änderungen wurden keine neuen Spielinhalte kommuniziert, es ist also gut möglich, dass ihr diese in einem zukünftigen Update erwarten könnt.

ARC Raiders: Patch Notes zu Update 1.12.0

Was sagen die Patch Notes? Wir haben die englischen Patch Notes für euch übersetzt. Mit folgenden Änderungen könnt ihr nach dem Download von Update 1.12.0 rechnen:

Ein Exploit zum Duplizieren von Gegenständen wurde behoben.

Ein Exploit zum Duplizieren von Munition wurde behoben.

Einige Fälle wurden behoben, in denen Spieler anderen hinter Geometrie Schaden zufügen konnten.

Verschiedene Stellen außerhalb der Karte auf Stella Montis wurden behoben.

Vor allem die letzten beiden Punkte lassen Spieler nun aufatmen, denn es gibt viele Raider in Matches, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, sich hinter Wänden zu glitchen, um die Map zu verlassen. So konnten diese Täter dann ahnungslose Spieler aus dem Hinterhalt attackieren, ohne dass sie eine Chance haben, sich zu wehren. Das sollte jetzt hoffentlich der Vergangenheit angehören.

Abseits davon gibt es auch noch gute Nachrichten von den Entwicklern von ARC Raiders. Sie geben zu, dass sie über einen begehbaren Social Space in Speranza nachdenken, denn diesen haben sich seit Release viele Spieler gewünscht. Mehr dazu findet ihr hier in unserem Artikel: Die Entwickler von ARC Raiders bestätigen weitere Pläne für Speranza, warten aber auf „den richtigen Moment“