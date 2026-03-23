ARC Raiders: So löst ihr die Quest „Mit einer Spur“

In ARC Raiders schickt euch bei Zeit der NPC „Shani“ auf die Quest „Mit einer Spur“ um sie abzuschließen um Informationen am Blauen Tor zu sammeln. Einige Raider haben jedoch Schwierigkeit, sie abzuschließen. Damit ihr die Quest stressfrei abhaken könnt, zeigen wir euch die Lösung.

Update am 23. März 2026: Der Artikel wurde geprüft und befindet sich auf dem aktuellsten Stand.

Wie bekomme ich die Quest? Um die Quest zu erhalten, müsst ihr Aufträge von Shani abschließen, der Sicherheitsbeamtin von Speranza. Habt ihr genügend abgeschlossen, erhaltet ihr irgendwann die Quest „Mit einer Spur“, die euch zum Blauen Tor schickt.

Ihr müsst für die Aufgabe ein Wrack untersuchen, das die Raider nicht zerstört haben können. Ihr untersucht den zerstörten Roboter und das umliegende Land, um Hinweise zu finden, die das Schicksal des zerstörten ARCs herbeigeführt haben könnte.

Das Blaue Tor ist aber riesig und viele Raider wollen ungern lange sich auf offenem Terrain befinden, um nicht selbst draufzugehen. Mit unserem Guide schafft ihr die Quest schnell und das, ohne euren Loot aufs Spiel zu setzen.

So löst ihr „Mit einer Spur“

Geht zu eurer Map und bestätigt den Zielort „Das Blaue Tor“. Wählt am besten ein Gratis-Loadout aus und starten die Runde – so tut es weniger weh, solltet ihr beim Abschließen der Quest draufgehen. Seid ihr gelandet, müsst ihr zuerst das Wrack finden, markiert den Ort „Unbewachsene Lichtung“ und sprintet dorthin.

Angekommen müsst ihr eine große weiße Komponente des Wracks untersuchen, die sich südlich des Zielortes befindet.

Das sind die Wege die ihr für die Quest ablaufen müsst So sieht die weiße Komponente aus

Danach werdet ihr zu „Geschmücktes Wrack“ geschickt, einem weiteren Zielort südöstlich der Unbewachsenen Lichtung. Dort angekommen, müsst ihr jetzt das Kommunikationsgerät untersuchen, das sich südöstlich des Wracks befindet. Wenn ihr die Quest aktiv habt, wird das Gerät für euch gelb markiert, ihr könnt es also nicht verfehlen. Das Gerät sieht aus wie ein Computer.

Habt ihr mit dem PC interagiert, ist die Quest abgeschlossen und ihr könnt nach Speranza zurückkehren. Solltet ihr beim Versuch zu entkommen draufgehen, müsst ihr die Questschritte nicht noch einmal abschließen. Euer Fortschritt ist auch bei eurem Ableben gespeichert.

Ihr könnt also entspannt noch ARCs besiegen, looten und Raider jagen, um nicht mit leeren Händen nachhause zu kommen. Neben dieser Quests gibt es auch Raider, die Felddepots suchen, sie aber nicht finden können. Wie sie aussehen und was sie euch bringen, zeigen wir euch hier: ARC Raiders: Felddepot Locations für die Quest „Unter dem Radar“ – So löst ihr sie schnell