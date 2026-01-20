Die Entwickler von ARC Raiders bestätigen weitere Pläne für Speranza, warten aber auf „den richtigen Moment“

Die Stadt, in der der Rest der Menschheit in ARC Raiders lebt, dient bisher als Menü des Spiels. Bisher konnte man sie nur als lebendigen Hintergrund wahrnehmen, doch ein Game Designer des Spiels offenbart nun, dass Spieler den Ort demnächst viel näher erkunden könnten.

Was hat der Game Designer bestätigt? Bisher diente Speranza, die unterirdische Kolonie und Heimat der Raider in ARC Raiders, für einige Cutscenes und als Hintergrund des Menüs. Spieler finden, dass hinter der dargestellten Gemeinschaft und der Gestaltung des Ortes noch viel ungenutztes Potenzial steckt. Doch mit dieser Meinung sind sie nicht allein.

ARC Raiders Game Design Director Virgil Watkins von Embark offenbarte in einem Interview mit PCGamesN, dass das Team dieses Potenzial weiter ausschöpfen will und auch „zu 100 % bereits diskutiert hat“. Denn Speranza könnte sich wunderbar als einen lebendigen und begehbaren Hub für Spieler eignen, durch den sie näher mit Händlern interagieren und die Kolonie erkunden könnten.

Speranza als Hub und Menü vereint

Wie steht Embark und dessen Entwickler zu Speranza als Hub? Der Game Design Director kann die Begeisterung rund um die Idee durchaus nachvollziehen und stimmt zu, dass Speranza als Hub wirklich glänzen könnte.

„Ich persönlich liebe den Vibe und die Ästhetik eines begehbaren Hubs“, teilt Watkins der PCGamesN mit, doch bisher stünden für das Team während der Entwicklung andere Features im Vordergrund. Die Idee haben die Entwickler jedoch noch lange nicht verworfen:

„Das ist etwas, worüber wir gesprochen haben und weiterhin sprechen werden, und ich glaube, dass auch das Team definitiv Interesse daran hat. Es geht eher darum, wann der richtige Zeitpunkt ist, diese Tür zu öffnen.“

Wie würde sich das Team einen solchen Hub im Spiel vorstellen? Wenn sie die Idee angehen, Speranza zu einer begehbaren Kolonie umzugestalten, sollen bisherige Features und In-Game-Mechaniken nicht darunter leiden, sondern lediglich erweitert werden. Als Game Design Director erklärt Watkins, worauf das Team bei der Etablierung achten müsste:

Ich würde das Menü beibehalten wollen, damit man es schnell und effizient nutzen kann, anstatt erst zu Celeste und dann zu meinem Raider-Raum laufen zu müssen und dann festzustellen: ‚Hoppla, ich habe das hier bei Shani vergessen.‘ Aber natürlich spielt dabei auch der Immersionsfaktor eine Rolle.

Was sagt die Community zu dem Speranza-Hub? In einem Reddithtread wird die neue Idee für Speranza diskutiert. Hier wird anhand des meistgevoteten Kommentare deutlich, dass die Spielerschaft den Ansatz von Watkins mit einer Art „Hybrid-Hub“ sehr sinnvoll findet.

Die Spieler wollen nicht auf den schnellen Zugriff über das Menü verzichten, aber trotzdem in der Lage sein, Speranza zu durchlaufen und erkunden zu können. Außerdem werfen sie weitere Möglichkeiten für weitere Spieler-Interaktionen in den Raum, wie eine Bar zum Abhängen, Minispiele und gegenseitige Gruppenfindung.

Ob das letztlich ein Teil des Plans der Entwickler wird, kann man bislang nicht sagen. Allerdings wissen wir, dass Embark auf seine Community hört.