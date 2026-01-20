Die Entwickler von ARC Raiders bestätigen weitere Pläne für Speranza, warten aber auf „den richtigen Moment“

CommunityNews
2 Min. Caroline Fuller 0 Kommentare Lesezeichen
Die Entwickler von ARC Raiders bestätigen weitere Pläne für Speranza, warten aber auf „den richtigen Moment“

Die Stadt, in der der Rest der Menschheit in ARC Raiders lebt, dient bisher als Menü des Spiels. Bisher konnte man sie nur als lebendigen Hintergrund wahrnehmen, doch ein Game Designer des Spiels offenbart nun, dass Spieler den Ort demnächst viel näher erkunden könnten.

Was hat der Game Designer bestätigt? Bisher diente Speranza, die unterirdische Kolonie und Heimat der Raider in ARC Raiders, für einige Cutscenes und als Hintergrund des Menüs. Spieler finden, dass hinter der dargestellten Gemeinschaft und der Gestaltung des Ortes noch viel ungenutztes Potenzial steckt. Doch mit dieser Meinung sind sie nicht allein.

ARC Raiders Game Design Director Virgil Watkins von Embark offenbarte in einem Interview mit PCGamesN, dass das Team dieses Potenzial weiter ausschöpfen will und auch „zu 100 % bereits diskutiert hat“. Denn Speranza könnte sich wunderbar als einen lebendigen und begehbaren Hub für Spieler eignen, durch den sie näher mit Händlern interagieren und die Kolonie erkunden könnten.

Matchmaking in ARC Raiders: „Ratten“ könnten euch in PvP-Lobbys befördern
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Die Entwickler von ARC Raiders bestätigen weitere Pläne für Speranza, warten aber auf „den richtigen Moment“ Entwickler von ARC Raiders weiß, dass dem Spiel gerade eine Sache fehlt, und gesteht: Er spielt stattdessen mit Gratis-Loadouts ARC Raiders will so mächtige Roboter auf euch hetzen, dass sich die Entwickler Sorgen um die Server machen ARC Raiders: Patch Notes zu Update 1.4.0 – Frittiert jetzt euren Charakter, wenn ihr unartig seid ARC Raiders: Industriespionage – So findet ihr das Waffenlager und schließt die Quest erfolgreich ab ARC Raiders: Hidden Bunker finden und lösen – So schafft ihr das Event Nutzer verrät seine Mates in ARC Raiders, weil die ihn nur beleidigen – Spieler finden: das sollte eine legitime Strategie werden 2 deutsche Shooter haben den Weg für den Erfolg von ARC Raiders geebnet, aber nur einer davon lebt heute noch Einer der besten Open-World-Shooter bekommt nach 13 Jahren ein Upgrade für PS5 Ich gehe 3-mal pro Woche ins Kino, doch den besten Film von 2025 kann ich endlich auch daheim sehen  Ein neuer Film mit knallharten Cops auf Netflix ist Platz 1 in 89 Ländern, es ist ein Thriller voller Action und Spannung Warhammer 40.000 zeigt neue Modelle und sorgt für Aufschrei, einige Fans drohen sogar, ihre Armeen zu verkaufen

Speranza als Hub und Menü vereint

Wie steht Embark und dessen Entwickler zu Speranza als Hub? Der Game Design Director kann die Begeisterung rund um die Idee durchaus nachvollziehen und stimmt zu, dass Speranza als Hub wirklich glänzen könnte.

 „Ich persönlich liebe den Vibe und die Ästhetik eines begehbaren Hubs“, teilt Watkins der PCGamesN mit, doch bisher stünden für das Team während der Entwicklung andere Features im Vordergrund. Die Idee haben die Entwickler jedoch noch lange nicht verworfen:

„Das ist etwas, worüber wir gesprochen haben und weiterhin sprechen werden, und ich glaube, dass auch das Team definitiv Interesse daran hat. Es geht eher darum, wann der richtige Zeitpunkt ist, diese Tür zu öffnen.“

Wie würde sich das Team einen solchen Hub im Spiel vorstellen? Wenn sie die Idee angehen, Speranza zu einer begehbaren Kolonie umzugestalten, sollen bisherige Features und In-Game-Mechaniken nicht darunter leiden, sondern lediglich erweitert werden. Als Game Design Director erklärt Watkins, worauf das Team bei der Etablierung achten müsste:

Ich würde das Menü beibehalten wollen, damit man es schnell und effizient nutzen kann, anstatt erst zu Celeste und dann zu meinem Raider-Raum laufen zu müssen und dann festzustellen: ‚Hoppla, ich habe das hier bei Shani vergessen.‘ Aber natürlich spielt dabei auch der Immersionsfaktor eine Rolle.

Mehr zu ARC Raiders
ARC Raiders: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht
von Alexander Mehrwald
ARC Raiders will so mächtige Roboter auf euch hetzen, dass sich die Entwickler Sorgen um die Server machen
von Dariusz Müller
5 Spiele wie ARC Raiders, die aber ausschließlich auf PvE setzen
von Dariusz Müller

Was sagt die Community zu dem Speranza-Hub? In einem Reddithtread wird die neue Idee für Speranza diskutiert. Hier wird anhand des meistgevoteten Kommentare deutlich, dass die Spielerschaft den Ansatz von Watkins mit einer Art „Hybrid-Hub“ sehr sinnvoll findet.

Die Spieler wollen nicht auf den schnellen Zugriff über das Menü verzichten, aber trotzdem in der Lage sein, Speranza zu durchlaufen und erkunden zu können. Außerdem werfen sie weitere Möglichkeiten für weitere Spieler-Interaktionen in den Raum, wie eine Bar zum Abhängen, Minispiele und gegenseitige Gruppenfindung.

Ob das letztlich ein Teil des Plans der Entwickler wird, kann man bislang nicht sagen. Allerdings wissen wir, dass Embark auf seine Community hört. Als ein Spieler darum trauerte, dass er seine besondere Sammlung in ARC Raiders nicht komplett präsentieren konnte, kümmerte sich das Team um den Entchen-Fan und entwickelte eine Lösung: Die Entwickler von ARC Raiders erfüllen ungewöhnlichen Fan-Wunsch, müllen euer Zuhause mit hunderten Gummienten voll

Quelle(n): PCGamesN, Reddit
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
ARC Raiders, Spielfigur und riesiger ARC

ARC Raiders will so mächtige Roboter auf euch hetzen, dass sich die Entwickler Sorgen um die Server machen

ARC Raiders kein Free2Play richtiger Weg Spielcharakter Titelbild

Aggressive Cheater nervten wochenlang in ARC Raiders: Jetzt wurden sie gebannt, doch einige Fieslinge sind bereits zurück

Titelbild zu ARC Raiders

108 Spieler wurden in ARC Raiders zu echten Barden, jetzt bedankt sich die Community: „Ihr habt die meiste Freude verbreitet“

ARC Raiders Spielcharakter Schnee Helm Titelbild

Spieler zettelt in ARC Raiders einen Kampf an, bringt gleich ein Dutzend Spieler gegen sich auf

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx