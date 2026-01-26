ARC Raiders: Recycle Cheat Sheet – So wisst ihr, was ihr in eurem Lager behalten müsst

ARC Raiders: Recycle Cheat Sheet – So wisst ihr, was ihr in eurem Lager behalten müsst

In ARC Raiders gibt es viel zu viele Materialien, um sie alle ins Lager zu packen. Ein Recycle Cheat Sheet muss her, mit dem ihr besser abwägen könnt, welche Items ihr behaltet und welche ihr doch lieber zerlegt. Ein solches Sheet zeigen wir euch hier.

Update, 26. Januar 2026: Die Liste befindet sich gerade in WiP. Wir fügen derzeit neue Übersichten hinzu und erweitern unsere Tabellen. Dies wird noch etwas Zeit in Anspruch nehmen.

Was ist ein Recycle Cheat Sheet? Ein Recycle Cheat Sheet zeigt euch alle derzeit verfügbaren Materialien aus der Welt von ARC Raiders an und teilt diese in gewisse Grüppchen ein.

Je nach zugeteilter Gruppe wisst ihr dann, ob euer Item etwas für zukünftige Projekte ist oder ihr euch doch dazu entscheiden solltet, es zu zerlegen. Das wird euch Platz und vor allem Stress ersparen. Aus diesem Grund zeigen wir euch ein aktuelles Recycle Cheat Sheet, mit dem ihr derzeit euer Lager dann entspannt ausmisten könnt.

Mit unserem Verzeichnis könnt ihr zudem schnell zu den einzelnen Tabellen springen:

Recycle Cheat Sheet: Alle Items nach Nutzen sortiert

Ihr findet nun verschiedene Tabellen, die alle Items aus ARC Raiders in Gruppen für das Zerlegen, Verkaufen oder Behalten, katalogisieren. Am Ende gibt es noch eine allumfassende Übersicht als Grafik, die der User pRoDeeD auf Reddit erstellt hat.

Items, die ihr recyceln oder verkaufen solltet

Aussehen des ItemsName des Items
Ionenzerstäuber
(engl. Ion Sputter)
Wecker
(engl. Alarm Clock)
Defektes Leitsystem
(engl. Broken Guidance System)
Kaputtes Miniaturradio
(engl. Broken Handheld Radio)
Kühlmittel
(engl. Coolant)
Beschädigter Kühlkörper
(engl. Damaged Heat Sink)
Taucherbrille
(engl. Diving Goggles)
Abgelaufenes Atemgerät
(engl. Expired Respirator)
Kopfhörer
(engl. Headphones)
Industrie-Ladegerät
(engl. Industrial Charger)
Moos
(engl. Moss)
Verunreinigter Luftfilter
(engl. Polluted Air Filter)
Radio
(engl. Radio)
Radio-Relais
(engl. Radio Relay)
Fernbedienung
(engl. Remote Control)
Seil
(engl. Rope)
Thermostat
(engl. Thermostat)
Probenreiniger
(engl. Sample Cleaner)
Unbrauchbare Waffe
(engl. Unusable Weapon)
Seilrutsche
(engl. Zipline)
Barrikadenset
(engl. Barricade Kit)
Durchgebrannte ARC-Schaltkreise
(engl. Burned ARC Circuitry)
Kameraobjektiv
(engl. Camera Lens)
Zerknitterte Plastikflasche
(engl. Crumpled Plastic Bottle)
Beschädigte ARC-Energiezelle
(engl. Damaged ARC Powercell)
Schlapper Fußball
(engl. Deflated Football)
Zersetztes ARC-Gummi
(engl. Degraded ARC Rubber)
Flammen-Spray
(engl. Flame Spray)
Haushaltsreiniger
(engl. Household Cleaner)
Nummernschild
(engl. Number Plate)
Öl
(engl. Oil)
Kaputter Schlagstock
(engl. Ruined Baton)
Kaputte Handschellen
(engl. Ruined Handcuffs)
Rostiger ARC-Stahl
(engl. Rusty ARC Steel)
Aufklärer Relais
(engl. Spotter Relay)
Verrostete Bolzen
(engl. Rusted Bolts)
Fernglas
(engl. Binoculars)
Beschädigter Raketenkanoniertreiber
(engl. Damaged Rocketeer Driver)
Beschädigte Zeckenkapsel
(engl. Damaged Tick Pod)

Items, die ihr für Expeditionen behalten solltet

Aussehen des ItemsName des Items
Metallteile
(engl. Metal Parts)
Gummiteile
(engl. Rubber Parts)
ARC-Legierung
(engl. ARC Alloy)
Stahlfedern
(engl. Steel Spring)
Strapazierfähiges Stoffstück
(engl. Durable Cloth)
Stromkabel
(engl. Wires)
Elektrische Komponenten
(engl. Electrical Components)
Kühlungslüfter
(engl. Cooling Fan)
Glühbirne
(engl. Light Bulb)
Sensoren
(engl. Sensors)
Akku
(engl. Battery)
Exodus-Module
(engl. Exodus Modules)
Luftbefeuchter
(engl. Humidifier)
Fortschrittliche elektrische Komponente
(engl. Advanced Electrical Components)
Magnetischer Beschleuniger
(engl. Magnetic Accelerator)
Springer-Impulseinheit
(engl. Leaper Pulse Unit)

Items für Quests

Aussehen des ItemsName des Items
Magnetron
(engl. Magnetron)
Energiestab
(engl. Power Rod)
Raketenkanoniertreiber
(engl. Rocketeer Driver)
Springer-Impulseinheit
(engl. Leaper Pulse Unit)
Hornissentreiber
(engl. Hornet Driver)
Beobachtertresor
(engl. Surveyor Vault)
Wespentreiber
(engl. Wasp Driver)
Desinfektionsmittel
(engl. Antiseptic)
Wasserpumpe
(engl. Water Pump
Spritze
(engl. Syringe)
Spitzel-Scanner
(engl. Snitch Scanner)
Dünger
(engl. Fertilizer)
Strapazierfähiges Stoffstück
(engl. Durable Cloth)
Kleinblütige Königskerze
(engl. Great Mullein)
Akku
(engl. Battery)
ARC-Legierung
(engl. ARC Alloy)
Stromkabel
(engl. Wires)

Items für Upgrades eurer Werkbänke

Art der WerkbankName der Items
Waffenstation– Metallteile
– Gummiteile
– Rostige Werkzeuge
– Mechanische Komponenten
– Wespentreiber
– Verrostetes-Zahnrad
– Fortgeschrittene mechanische Komponenten
– Wächter-Feuerkern
Ausrüstungsbank– Plastikteile
– Stoff
– Stromkabel
– Elektrische Komponenten
– Hornissentreiber
– Industriebatterie
– Fortgeschrittene elektronische Komponenten
– Bastionzellen
Medizinisches Labor– Stoff
– ARC-Legierung
– Angeschlagener Bioscanner
– Strapazierfähiges Stoffstück
– Zeckenkapsel
– Verrostetes verschlossener Verbandskasten
– Desinfektionsmittel
– Beobachtertresor
Sprengstoffstation– Chemikalien
– ARC-Legierung
– Synthesetreibstoff
– Rohsprengstoff
– Pop-Auslöser
– Laboringredienzien
– Explosive Substanz
– Raketenkanoniertreiber
Gebrauchsgegenstand-Station– Plastikteile
– ARC-Legierung
– Beschädigter Kühlkörper
– Elektrische Komponenten
– Spitzel-Scanner
– Durchgebranntes Motherboard
– Fortgeschrittene elektronische Komponenten
– Springer-Impulseinheit
Veredler–  Metallteile
– ARC-Energiezelle
– Toaster
– ARC-Bewegungskern
– Feuerball-Brenner
–  Motor
– ARC-Schaltkreis
– Kanonier-Zelle
Scrappy– Hundehalsband
– Zitronen
– Aprikose
– Kaktusfeige
– Oliven
– Katzenbett
– Pilze
– Ultragemütliche Kissen

Das Recycle Cheat Sheet aus Reddit

Wie ist das Recycle Cheat Sheet eingeteilt? Der Reddit-User pRoDeeD hat ein Recycling Cheat Sheet für euch zusammengestellt, mit den aktuellsten Items, die ihr derzeit an der Oberfläche finden könnt. Insgesamt gibt es vier Bereiche, in denen die Items eingeteilt sind:

  • Behalten für Quests
  • Behalten für Projekte
  • Kann recycelt werden
  • Werkbank-Upgrades
ARC-Raiders-Recycling-Cheat-Sheet
Alles was ihr für eure Werkbänke braucht
ARC-Raiders-Recycle-Cheat-Sheet
Ein Recycle Cheat Sheet von Reddit-User pRoDeeD (Quelle: reddit.com)

Die Liste zeigt euch zudem, was Upgrades eurer Werkbänke oder den Abschluss eurer Quests angeht, die komplett benötigten Mengen der jeweiligen Items an. So könnt ihr nämlich die Items stapeln und überschüssige Materialien einfach zerlegen oder verkaufen.

Oft ist es so, dass man vor seltenen Items steht und nicht weiß, ob man sie doch noch einstecken oder lieber die Plätze im Inventar für andere Materialien freihalten lassen sollte. Mit dieser Liste aber wird eure Entscheidung vereinfacht, und ihr könnt noch effizienter die Oberfläche auf den Kopf stellen.

Sollten mit zukünftigen Updates weitere Materialien, Quests oder Upgrade-Stufen eurer Werkbänke dazustoßen, werden wir unseren Artikel natürlich mit einer aktuelleren Grafik ausstatten. Habt ihr schon alles in ARC Raiders erledigt oder fehlt euch noch die eine oder andere Errungenschaft? Mehr zum Extraction-Shooter findet ihr zudem hier: ARC Raiders verschließt die neue Map hinter einem Event, aber die Entwickler müssen eingreifen, weil Spieler viel zu hart grinden

