Die Community von ARC Raiders hat ihren „ARC Knight“ gefunden und erkennt: Im Vergleich dazu sind wir alle richtig schlecht

Ein Spieler beeindruckt die Community von ARC Raiders mit seinem Skill. Die vergleicht ihn mit Action-Helden wie Batman und Jason Bourne.

Was steckt hinter dem „Arc Knight“? Auf Reddit teilte ein Spieler einen Clip, den er in den Weiten des Internets gefunden hat – er gibt leider keinen Kanal als Quelle an. Dieser Clip zeigt einen Raider, den die Community später als „ARC Knight“ krönt, eine Anspielung auf Batmans Spitznamen „Dark Knight“.

In dem Clip zerstört der Spieler einen Raketenkanonier. Das sind mächtige und schwer gepanzerte ARCs, die fliegen und mit Raketen schießen. Für die beeindruckende Art, wie er diesen Raketenkanonier ausschaltet, bekommt der Post über 21.000 Upvotes innerhalb eines Tages.

Raider wird zum gefeierten Action-Helden

Was ist an dem Clip so beeindruckend? Zu Beginn des Clips stürzt sich der Raider von einem hohen Gebäude in die Tiefe. Auf seinem Weg Richtung Boden fällt er an einem Raketenkanonier vorbei, auf den er dann während des Falls mit einem Enterhaken schießt.

Kurz darauf hängt der Spieler mit einem Seil an dem fliegenden Arc und lässt sich ganz lässig runter – doch sein Ziel ist nicht der Boden. Er zieht sich mit der Zipline wieder nach oben, kappt die Verbindung knapp unterhalb des Raketenkanonier und nutzt das Momentum der Bewegung aus, um sich auf den Roboter zu schwingen. Dort platziert er dann eine explosive Deadline-Mine, die nach 6 Sekunden automatisch explodiert und allem in einem Umkreis von 10 Metern Schaden zufügt.

Kurz vor der Explosion läuft der ARC Knight rückwärts in den Abgrund, schießt im Fall erneut mit dem Enterhaken auf den Raketenkanonier und zieht sich abermals einige Meter nach oben, während der Roboter in der Detonation verendet.

Die finale Verwendung des Enterhakens veränderte die „Flugbahn“ des Raiders entscheidend, wodurch dieser näher am Gebäude zum Boden schnellte und ein Seil greifen konnte, an dem er dann langsam und sicher hinunterrutschte, ohne Schaden zu bekommen.

Hier könnt ihr euch den Clip auf Reddit anschauen:

So reagiert die Community: Im Subreddit von ARC Raiders sind viele Spieler beeindruckt von dem Gameplay des Raiders. Sie vergleichen ihn mit den Action-Helden Jason Bourne und Batman. Ein Kommentar mit über 800 Upvotes schreibt: „Hat ein Raketenkanonier die Eltern dieses Mistkerls in einer dunklen Gasse oder so umgebracht? Wir haben hier den ARC Knight.“

Andere Raider gestehen sich durch den Clip ein, dass es deutlich bessere Spieler in ARC Raiders gibt als einen selbst. Ein Nutzer urteilt harsch: „Ich bin so verdammt schlecht in dem Spiel.“ Ein anderer scherzt, dass manche Spieler anscheinend ein anderes Spiel spielen als er selbst.

Viele sind sich sicher: Das war ein krasser Clip und sie können sich nicht vorstellen, so schnell besseres Gameplay zu sehen.

Ist dieses Gameplay wirklich selten? Ja, die Aktion des ARC Knights benötigt schon einiges an Übung und Können. Wenn ihr den Enterhaken nicht trefft, weil ihr etwa im falschen Moment abdrückt, stürzt ihr einfach in den Tod.

Dennoch kursieren auf den verschiedenen Plattformen bereits einige Videos dieser Art. Auf TikTok war es ein paar Wochen ein Trend, auf den Rocketeers zu reiten. Clips, in denen alles so reibungslos läuft und dabei so lässig aussieht, sind dennoch eher selten.

Es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich mit der Zeit besondere Skills in ARC Raiders anzutrainieren. Die Entwickler haben nämlich besondere Pläne, was den Kampf mit den fiesen Robotern angeht: ARC Raiders will so mächtige Roboter auf euch hetzen, dass sich die Entwickler Sorgen um die Server machen