Spieler testet, wie freundlich die Community von ARC Raiders ist, erzählt eine Geschichte von Verrat, Täuschung und Gier

Ein Spieler wollte herausfinden, ob ein Fremder ihm in ARC Raiders hilft oder ihn verrät. Es begann vielversprechend, aber endete als Thriller.

Was ist das für ein Test? Der Content-Creator „ayy_tonyromero“ hat das Gute in den Spielern von ARC Raiders getestet und das Ergebnis in einem Video auf TikTok präsentiert.

Er fragte einen fremden Raider, ob dieser ihm helfen könne, zu extrahieren. Er habe den seltenen Bauplan für die Tempest (ein episches Sturmgewehr) gefunden, aber keine Sicherheitstasche, weil er ein gratis Loadout spiele. Jetzt wolle er vermeiden, mit dem Bauplan zu sterben und ihn dadurch zu verlieren.

Gier und Verrat in der Welt von ARC Raiders

Wie verlief der Test? Der fremde Spieler willigte ein, dem Content-Creator zu helfen, und begleitete ihn zu einem Ausgang. Während des Laufweges unterhielten sich die beiden über den Sprachchat des Spiels. „ayy_tonyromero“ erzählte, er habe den Bauplan in einem zufälligen Mülleimer in der Gegend gefunden.

Als der Content-Creator nach einem kleinen Sturz etwas Fallschaden erlitt, heilte ihn der hilfsbereite Raider sogar mit einer Bandage. Doch er ließ durchblicken, dass ihm der seltene Bauplan ebenfalls noch fehlt: „Ja, er spawnt auf dieser Map. Deswegen bin ich hier. Aber ich freue mich, dass du ihn bekommen hast.“

Beim Extraktionspunkt, einer alten U-Bahn-Station, angekommen, erklärt sich der Fremde bereit, die Rückendeckung zu übernehmen: „Wenn du den Knopf drückst, halte ich dich.“ Aber als „ayy_tonyromero“ den Knopf drückte, der die U-Bahn nach Speranza schicken soll, schoss ihm seine neue Bekanntschaft in eiskalt den Rücken.

Die Spielfigur des Content-Creators ging zu Boden und der verräterische Raider zögerte nicht, ihm den finalen Schlag zu versetzen. Das Letzte, was „ayy_tonyromero“ von dem Fremden hörte, waren die Worte „Ich brauch die Tempest. Ich brauch sie!“ Dann war der Raid vorbei.

Doch „ayy_tonyromero“ hat gelogen. Er hatte nie einen Tempest-Bauplan dabei.

Eine große Besonderheit des Spiels: ARC Raiders schafft es immer wieder, solche Storys zu erzählen. Völlig fremde Spieler treffen in den Lobbys aufeinander und können selbst entscheiden, ob sie einander helfen oder die anderen Raider hintergehen. Oftmals endet das in Verrat. So auch in dieser Story: Mehrere Spieler von ARC Raiders halfen einem Fremden zum Aufzug, doch ein Twitch-Streamer ruinierte den schönen Moment