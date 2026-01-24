ARC Raiders zeigt erste Roadmap für 2026, bringt noch im Frühjahr eine neue Map und ein Update für euer liebstes Hühnchen

< 1 Min. Alexander Mehrwald 0 Kommentare Lesezeichen
ARC Raiders bringt auch 2026 neue Inhalte und stellt euch die Pläne für die nächsten Monate vor. Und die haben einige Highlights parat.

Welche Highlights zeigt die Roadmap? Die neue Roadmap zeigt die Pläne und Updates von Januar bis April im Jahr 2026. Darunter befinden sich einige Ergänzungen wie neue Kartenkonditionen, ARC-Bedrohungen oder Kartenupdates.

Doch einige Dinge dürften eifrige Raider besonders freuen:

  • Noch im Januar soll es eine neue Matchmaking-Option für Spieler ab Level 40 geben
  • Im März soll euer liebstes Hühnchen Scrappy ein Update erhalten
  • Im April gibt es eine frische neue Map und einen neuen ARC-Boss

Für die jeweiligen Updates gibt es noch keine konkreten Daten, nur die jeweiligen Monate sind angegeben. Neben den größeren Inhalten soll es auch regelmäßig neue Quests, Prüfungen, Events, Items, Cosmetics und Verbesserungen des Spielerlebnisses geben.

Wir zeigen euch im nächsten Abschnitt die genauen Inhalte der Monate.

Matchmaking in ARC Raiders: „Ratten“ könnten euch in PvP-Lobbys befördern
Das erwartet euch von Januar bis April in ARC Raiders

Die Roadmap namens „Escalation“ zeigt euch die geplanten Updates der Monate Januar bis April 2026. In jedem Monat soll es neue Inhalte geben, die sich wie folgt verteilen:

Januar

  • Neue Matchmaking-Option ab Lvl 40+
  • Neue geringere Kartenkondition
  • Spielerprojekt

Februar

  • Neue Kartenkondition
  • Neue ARC-Bedrohung
  • Spielerprojekt
  • Raider-Deck
  • Karten-Update
  • Expeditionsfenster

März

  • Neue Kartenkondition
  • Neue ARC-Bedrohung
  • Spielerprojekt
  • Scrappy Update

April

  • Neue Karte
  • Neuer großer ARC
  • Neue Kartenkondition
  • Expeditionsfenster

Genauere Infos zu den einzelnen Inhalten gibt es noch nicht. Diese werden meist näher an den jeweiligen Implementierungen bekanntgegeben.

Die Pläne zeigen, welche Features und Inhalte die Entwickler in naher Zukunft bereithalten. Ein ursprünglich geplantes Feature wurde allerdings noch vor Release gestrichen und Fans sagen jetzt: Das war auch gut so! Entwickler von Arc Raiders haben ein Feature vor dem Release entfernt, Fans feiern: „Das hätte das Spiel ruiniert“

