ARC Raiders zeigt erste Roadmap für 2026, bringt noch im Frühjahr eine neue Map und ein Update für euer liebstes Hühnchen

ARC Raiders bringt auch 2026 neue Inhalte und stellt euch die Pläne für die nächsten Monate vor. Und die haben einige Highlights parat.

Welche Highlights zeigt die Roadmap? Die neue Roadmap zeigt die Pläne und Updates von Januar bis April im Jahr 2026. Darunter befinden sich einige Ergänzungen wie neue Kartenkonditionen, ARC-Bedrohungen oder Kartenupdates.

Doch einige Dinge dürften eifrige Raider besonders freuen:

Noch im Januar soll es eine neue Matchmaking-Option für Spieler ab Level 40 geben

Im März soll euer liebstes Hühnchen Scrappy ein Update erhalten

Im April gibt es eine frische neue Map und einen neuen ARC-Boss

Für die jeweiligen Updates gibt es noch keine konkreten Daten, nur die jeweiligen Monate sind angegeben. Neben den größeren Inhalten soll es auch regelmäßig neue Quests, Prüfungen, Events, Items, Cosmetics und Verbesserungen des Spielerlebnisses geben.

Wir zeigen euch im nächsten Abschnitt die genauen Inhalte der Monate.

Das erwartet euch von Januar bis April in ARC Raiders

Die Roadmap namens „Escalation“ zeigt euch die geplanten Updates der Monate Januar bis April 2026. In jedem Monat soll es neue Inhalte geben, die sich wie folgt verteilen:

Januar

Neue Matchmaking-Option ab Lvl 40+

Neue geringere Kartenkondition

Spielerprojekt

Februar

Neue Kartenkondition

Neue ARC-Bedrohung

Spielerprojekt

Raider-Deck

Karten-Update

Expeditionsfenster

März

Neue Kartenkondition

Neue ARC-Bedrohung

Spielerprojekt

Scrappy Update

April

Neue Karte

Neuer großer ARC

Neue Kartenkondition

Expeditionsfenster

Genauere Infos zu den einzelnen Inhalten gibt es noch nicht. Diese werden meist näher an den jeweiligen Implementierungen bekanntgegeben.

Die Pläne zeigen, welche Features und Inhalte die Entwickler in naher Zukunft bereithalten. Ein ursprünglich geplantes Feature wurde allerdings noch vor Release gestrichen und Fans sagen jetzt: Das war auch gut so! Entwickler von Arc Raiders haben ein Feature vor dem Release entfernt, Fans feiern: „Das hätte das Spiel ruiniert“