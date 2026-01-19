ARC Raiders will so mächtige Roboter auf euch hetzen, dass sich die Entwickler Sorgen um die Server machen

Die Entwickler von ARC Raiders planen Kämpfe gegen mächtige ARCs, aber das könnte die Server des Shooters sprengen.

Woher stammen die Infos? Der Design-Lead von ARC Raiders, Virgil Watkins, hat mit GamesRadar über das Endgame des Extraction-Shooters gesprochen. Dieses besteht auf der PvE-Seite des Spiels aktuell vor allem darin, Queens und Matriarchen zu killen.

Das Entwicklerteam sei damit zwar grundlegend zufrieden, doch Watkins glaube nicht, dass sie sich darauf ausruhen können. Man schaue demnach, wie man das PvE-Erlebnis für die Spieler verbessern kann.

Das Problem am PvE sei, dass die Spieler immer besser verstehen, wie die Angriffsmuster der ARCs aussehen, wie man ihnen ausweicht und sie schnell erledigt. Die fiesen Roboter werden dadurch zu einer immer geringeren Bedrohung, stellt Watkins fest. Deshalb wolle man die Herausforderung des Spiels kontinuierlich steigern.

Riesige ARCs könnten Server sprengen

Was sagt der Entwickler zu den mächtigen Robotern? Watkins erklärt, dass sich die Entwickler sowohl die kleinen ARCs, denen ihr auf den Maps zuhauf begegnet, als auch die großen Event-ARCs wie den Matriarchen anschauen.

Die großen ARCs stellen laut Watkins allerdings ein kleines Problem dar, weil das Spiel „explodieren“ könnte, „wenn man diese ‚Berg-Streuner‘ einfach so auf eine Map loslässt“.

Man habe große Ambitionen und wolle gerne „überall dort hingehen […], wo es Spaß macht“, aber frage sich dabei, ob das den Server sprengen könnte.

„Ich sage nicht, dass man so bald einem begegnen wird, aber offensichtlich sieht man ja die riesigen Läufer im Hintergrund“, führt Watkins aus und deutet an, dass ihr in ferner Zukunft gegen die gigantischen ARCs kämpfen könnt, die ihr auf einigen Maps am Horizont wandern seht – sofern die Entwickler eine Möglichkeit dafür finden, ohne die Server zu sprengen.

Abschließend verspricht Watkins, dass die Shredder einen Weg finden werden, um euch auch auf anderen in Angst und Schrecken zu versetzen. Aktuell gibt es die kleinen, fiesen Roboter nur auf Stella Montis. Das soll sich zukünftig ändern. Watkins hat zuletzt einige interessante Einblicke in die Entwicklung von ARC Raiders gegeben und seine eigenen Eindrücke zu dem Extraction-Shooter geteilt. Er selbst ist sich etwa bewusst, dass ARC Raiders weiß, eine Sache fehlt, und gesteht: Er spielt stattdessen mit Gratis-Loadouts

