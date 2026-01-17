Aggressive Cheater nervten wochenlang in ARC Raiders: Jetzt wurden sie gebannt, doch einige Fieslinge sind bereits zurück

ARC Raiders hat ein Problem mit Cheatern, doch jetzt wurden etliche gebannt. Leider sind viele Fieslinge wohl bereits zurück im Spiel, um ihre Ziele erneut zu schikanieren. Spieler meinen: Account-Banns sind die falsche Methode, um diese Cheater endgültig loszuwerden.

Was sind das für Cheater? Spieler, die sich vorzugsweise in das Match von Streamern einklinken, um diese anschließend zu nerven, zu belästigen oder diesen einfach das Spiel zu ruinieren. Die Spieler nutzen dabei aus, dass jede Lobby in ARC Raiders einen einzigartigen Code hat, wodurch man bestimmte Spieler und Matches sehr einfach finden kann.

Genau diese Cheater soll Entwickler Embark Studio jetzt gebannt haben. Davon berichten einige Nutzer, die auf X.com ein Bild posten, dass sie keinen Zugriff mehr auf ihr Spiel haben. Dennoch scheinen diese eigentlich permanenten Bestrafungen nur von kurzer Dauer zu sein.

ARC Raiders bannt Cheater, doch die kaufen sich einfach einen neuen Account und nerven weiter

Denn einige gebannte Spieler haben sich wohl bereits wieder einen neuen Account oder ein neues Spiel zugelegt. So schreibt jemand auf Reddit:

Sie sind schon wieder da. Wenn ihr auf den unten verlinkten Twitter-Thread klickt, dann seht ihr, dass sie kommentiert haben, dass sie neue Konten eingerichtet haben.



Auf die Frage, warum sie das tun, antworteten sie, um Streamer zu trollen. Ich finde es absolut verrückt, dass Menschen ihre Freizeit damit verbringen.

Und das ist ein alltägliches Problem vieler Online-Games: Werden Spieler in anderen Online-Spielen beim Cheaten erwischt und blockiert, dann kaufen oder registrieren sie sich ebenfalls einfach einen neuen Account und können weiterhin betrügen.

Spieler fordern daher auf Reddit, dass die Entwickler keine Accounts, sondern gleich die gesamte Hardware des Spielers blockieren sollten. Denn Hardware-Sperren sind deutlich schwieriger zu umgehen als eine Account-Sperre. So schreibt ein Nutzer:

Sie [die Entwickler] sollten damit beginnen, Systeme anstatt Konten zu sperren. Betrüger werden das Spiel einfach erneut kaufen und dasselbe tun.

Hardware-Sperren wären laut Spielern einfach die effektivere Methode. Denn die Sperren seien zwar permanent, aber eben nur für die gebannten Accounts.

ARC Raiders ist gerade so etwas wie die Wiedergeburt der Extraction-Shooter. Viele Spieler entdecken das Genre jetzt für sich. MeinMMO-Redakteur Dariusz hat einen Extraction-Shooter getestet, der völlig ohne PvP auskommt und trotzdem Spaß macht: Ein Shooter auf Steam ist perfekt für Spieler, die keinen Bock auf PvP in ARC Raiders haben