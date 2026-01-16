108 Spieler wurden in ARC Raiders zu echten Barden, jetzt bedankt sich die Community: „Ihr habt die meiste Freude verbreitet“

Die Entwickler von ARC Raiders haben Statistiken zum Event „Cold Snap“ veröffentlicht. Die Spieler nutzen die Gelegenheit, um sich bei denjenigen zu bedanken, die am meisten Freude verbreitet haben.

Was sind das für Statistiken? Diese betreffen „Cold Snap“, das vergangene Event in ARC Raiders. Das Event hüllte die Spielwelt in eisige Kälte und fügte sowohl neue Quests als auch Items hinzu. Cold Snap startete am 16. Dezember 2025 und endete am 13. Januar 2026.

Unter anderem konnten Spieler in dieser Zeit Schneebälle werfen, auf Instrumenten Musik spielen und sogenannte Candleberries sammeln. Feuerwerk und Knallkörper gab’s auch.

Die Embark Studios, das Entwicklerteam hinter dem Extraction-Shooter, haben nun Zahlen zum Event veröffentlicht. Diese könnt ihr in einem X-Beitrag der Devs nachlesen. Die Zahlen verraten: Einige haben ihre neue Rolle als Barde sehr ernst genommen und Schneebälle waren tödlicher, als gedacht.

Wer in ARC Raiders ohne Vorwarnung das Schießen anfängt, könnte in Zukunft eher in einer Lobby mit demselben Spielertyp landen:

„Hut ab“: Community bedankt sich bei Barden

Das sagen die Zahlen: Insgesamt haben 108 Raider über 20 Minuten ohne Unterbrechung Instrumente gespielt. Auf X (ehemals Twitter) und Reddit bedankt sich die Community jetzt bei diesen Barden, die für Heiterkeit in ihren Lobbys sorgten:

„Hut ab für diese 108 Raider“, schreibt Trading Aloha auf X.com

„Großer Respekt an die 108 Raider, die 20 Minuten lang ein Musikinstrument gespielt haben! Ihr habt die meiste Candleberry-Stimmung verbreitet!“, meint RallyPointAlpha auf Reddit

Dass ARC Raiders trotz PvP-Aspekt von vielen Spielern lieber PvE gezockt wird, zeigt auch die geringe Zahl an Spielern, die durch Schneebälle K.O. gingen: Nur 91 Raider fielen ihnen zum Opfer, im Vergleich zu 10.577 mit Schneebällen ausgeschalteten ARCs.

„Wusste nicht mal, dass die Schaden machen, lol“, schreibt der Nutzer KaijuCorpse auf Reddit zu den Schneebällen. Zumindest laut einem Wiki zu ARC Raiders machen die auch nur 1 Schaden pro Treffer – da blieben viele Spieler also ziemlich hartnäckig, um die gefährlichen Maschinen damit zu erledigen.

Folgende Statistiken wurden ebenfalls von den Entwicklern geteilt:

Spieler haben fast 3 Millionen Feuerwerke gezündet und 9,2 Millionen Knallkörper geworfen

Insgesamt haben Spieler 179 Millionen Candleberries extrahiert und 1 Million Candleberry-Bankette serviert

Die Kälte auf den Maps hat 3,5 Millionen Mal dafür gesorgt, dass Spieler zu Boden gingen

Die Communityverbundenheit ist eine der größten Stärken von ARC Raiders. Spieler arbeiten viel lieber zusammen, anstatt sich zu bekämpfen – obwohl das Spiel PvP zulässt. Wer trotzdem auf andere schießen will, sollte allerdings aufpassen, wie er das anstellt: Ein Spieler von ARC Raiders zettelt in der falschen Lobby einen Kampf an, bereut es sofort