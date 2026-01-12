Spieler schießt hinterhältig auf fremden Raider, zeigt: Ihr solltet niemals in der falschen Lobby einen Kampf anzetteln

In ARC Raiders hat sich ein Spieler wie eine Ratte verhalten, doch hat damit den Groll der anderen Spieler auf sich gezogen.

Was bedeutet Ratte? In Extraction-Shootern wie ARC Raiders oder Escape from Tarkov gibt es die sogenannte Ratten-Spielweise. Dabei campen Spieler an Ausgängen oder beliebten Orten an unmöglichen Stellen und warten die ganze Runde darauf, dass ein anderer Spieler kommt, den sie überraschen und erledigen können.

Genau das ist dem Reddit-Nutzer Blanket7e in ARC Raiders passiert. Er rief gerade den Aufzug, als ein anderer Spieler das Feuer auf ihn eröffnete und ihn kurz vor der Extraktion zu Boden brachte. Nur durch einen Angriff der ARC überlebte er die Situation und Hilfe war nicht weit weg.

Niemand mag Ratten

Wie überlebte er die Situation? Statt von der „Ratte“ erledigt zu werden, kam dem Spieler gleich eine ganze Gruppe von Spielern zu Hilfe. Während die „Ratte“ sich noch vor dem Angriff der ARC versteckte, halfen die Retter dem Spieler wieder auf die Beine.

Weiter fragten sie ihn, wer ihn attackiert hat, woraufhin der Spieler der Gruppe das Häuschen zeigte, in dem die „Ratte“ sich gerade verschanzte. Die Spieler stürmten das Haus und erledigten die „Ratte“, bevor noch weitere Spieler dazukamen, die sich demütigend um die auf dem Boden liegende „Ratte“ stellten und auf den Körper schossen.

Dabei wurde auch verbal auf die „Ratte“ eingeredet und Musik gespielt. Der Clip ging mit dem Titel „Als die gesamte Lobby die Ratte loswerden wollte“ auf Reddit viral und zog dabei auch einige Kommentare an.

Was schreiben die Spieler? Die Spieler, die das Video gesehen haben, feiern die Lobby für den richtigen Umgang mit solchen Spielern. Den Unschuldigen zu helfen und gegen „Ratten“ und allgemein PvP vorzugehen, ist in ARC Raiders schon seit Release ein großer Trend.

buddhamunche: „Oh mein Gott, wer auch immer ‚Fortunate Son‘ in der Dauerschleife abspielt, ist eine Legende.“

NotBreadyy: „Du entscheidest dich, auf den Raider zu schießen. Alle missbilligten das. Du bist jetzt ein Staatsfeind.“

keep-i: „Wow, das ist unglaublich. Er hat sich die falsche Lobby für PvP ausgesucht.“

Twisted_Bristles: „Verdammt, da seid ihr bei der Sache aber alle aus den Löchern gekrochen.“

Gerade in Einzelspieler-Lobbys sind PvP und noch schlimmer „Ratting“ verpönt. Schon seit dem Release vermeiden viele Spieler PvP in ARC Raiders. Um für Recht und Ordnung zu sorgen und PvPler zu bestrafen, hat sich sogar eine eigene Gruppe gegründet: ⁠„Loot könnt ihr haben. Meine Belohnung ist Gerechtigkeit“: Spieler von ARC Raiders ernennen sich selbst zu Sheriffs, machen Jagd auf Gauner