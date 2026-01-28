ARC Raiders leidet gerade unter Server-Problemen – Was ist da los?

ARC Raiders leidet gerade unter Server-Problemen – Was ist da los?

In ARC Raiders berichten viele Spieler derzeit über Lags, Probleme beim Zocken sowie Instabilität während ihrer Runden. Was da los ist und wann ihr wieder entspannt zocken könnt, erfahrt ihr hier.

Was ist mit den Servern los? Auf dem offiziellen Discord-Server von ARC Raiders berichteten viele Spieler über Serverinstabilitäten sowie Lags. Es besteht die Chance, dass ihr während eurer Runden von den Servern gekickt werdet. Im schlimmsten Falle verliert ihr so all euren Fortschritt aus der Runde und das kann in manchen Fällen echt schmerzhaft sein.

Den Entwicklern ist das Problem aber schon bekannt und damit die Fans nicht in Unwissenheit gelassen werden, gab es auch bereits einige Updates zu den Problematiken.

Server down? Das sagen die Entwickler

Was wissen wir über die Probleme? Der Community-Manager Solomon hat auf Discord schon um 3:20 Uhr deutscher Zeit über das Problem berichtet. Zu der Zeit hieß es, das Team arbeite daran, die Lags und Instabilitäten in den Griff zu bekommen, damit ihr euren Loot nicht verliert.

Um 4:24 Uhr hieß es, dass die Server sich wieder stabilisieren, nur damit sie um 7:51 Uhr erneut für Probleme sorgten.

Erst kürzlich kam nun die Meldung des Teams um 9:00 Uhr deutscher Zeit, dass die Server sich jetzt wieder stabilisieren. Man sollte aber beim Einloggen vorsichtig sein. Wir beobachten deshalb die Lage und aktualisieren den Artikel, sollte es doch erneut zu Problemen kommen.

Die Probleme sind derzeit besonders ärgerlich, denn erst kürzlich erschien das neue Update Headwinds und mit ihm kommen neue spannende Features ins Spiel, mit denen Fans sich wieder beschäftigen können. Einige von ihnen erfordern erneut Grind, und wenn man dann aus den Servern gekickt wird, kann das ärgerlich werden. Mehr zum Update findet ihr hier, solltet ihr die Patch Notes verpasst haben: ARC Raiders: Patch Notes zu Update 1.13.0 – Headwinds bringt neuen Modus, Features und Map-Situation

