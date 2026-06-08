Guild Wars 3 setzt auf eine Stärke der Vorgänger, eure Geldbeutel werden es feiern

14 Jahre nach dem ursprünglichen Release von Guild Wars 2 wird im Herbst 2027 bereits die Beta für den Nachfolger Guild Wars 3 erscheinen. Eine neue Information sollte Fans und ihrem Budget die Ankündigung sogar noch schmackhafter machen.

Wieso haben Fans einen Grund zum Feiern? In einem Interview mit IGN auf YouTube spricht Colin Johanson, die Studioleitung von ArenaNet, über erste Informationen, auf die sich Fans von Guild Wars freuen können.

Neben Infohäppchen bezüglich der zeitlichen Settings in Guild Wars 3, der Entwicklung für PC und Konsole sowie erster Concept-Art gibt der Leiter ein Versprechen: Guild Wars 3 wird kein Abo-Modell oder Battlepass erhalten.

Video starten Guild Wars 3 hat jetzt einen Trailer und kündigt Beta-Start an Autoplay

Guild Wars 3 soll kein Vollzeitjob sein, sondern für alle zugänglich

Wieso wird Guild Wars 3 keine derartige Monetarisierung erhalten? Im Interview mit IGN macht Johanson deutlich, dass ArenaNet bei der Entwicklung ihrer MMOs vor allem darauf achtet, welche Spielerprobleme sie mit ihren Games lösen können. Und das startete bereits mit Guild Wars 1:

Als wir damals „Guild Wars 1“ entwickelten, war eines der größten Probleme, dass jedes Online-Spiel eine Abonnementgebühr verlangte. Also machten wir uns daran, ein Spiel zu entwickeln, das keine Abonnementgebühren haben würde, das jeder so viel oder so wenig spielen könnte, wie er möchte.

Und auch beim dritten Teil von Guild Wars bestünde das Problem immer noch. Laut Johanson sollen Spieler nicht das Gefühl bekommen, zu Geiseln ihres eigenen Spiels zu werden. MMOs sollen sich nicht anfühlen wie ein zweiter Job, für den man einen großen Teil seines Lebens aufgeben müsste. Ein Abo oder die „moderne Version eines Abos” in der Form eines Battlepasses würde genau diesem Gedanken im Weg stehen:

Wir glauben, dass die Spieler diese beiden Dinge satt haben. Dies wird ein Spiel sein, das man kaufen kann, das man so viel oder so wenig spielen kann, wie man möchte. Wir werden die Zeit unserer Spieler respektieren, und wenn sie es lieben, werden wir in Zukunft weitere Inhalte anbieten, die sie bei uns kaufen können. Aber wir werden ihre Zeit nicht als Geisel nehmen und möchten, dass sie auch andere Spiele spielen können.

Wer sich die Zeit bis zum Start von Guild Wars 3 versüßen will, kann bis dahin weiter Zeit mit seinem Vorgänger verbringen. Denn Guild Wars 2 soll keineswegs vernachlässigt werden: Trotz Guild Wars 3: Vorgänger sollen weiterhin Inhalte bekommen, aber auf eine Sache müssen Spieler erstmal verzichten