Spieler in Arc Raiders bekommen Panik, weil sie plötzlich langsamer looten, Entwickler klärt auf

Sollte euch das Looten in Arc Raiders gerade langsamer vorkommen, ist das kein Zufall. Spieler haben nämlich entdeckt, dass sie ihre Beute langsamer aufnehmen. Die Entwickler haben mittlerweile reagiert und aufgeklärt, was es damit auf sich hat.

Was ist das Problem? Auf Reddit und im Discord des Shooters beschweren sich einige Spieler, dass die Geschwindigkeit des Lootens verlangsamt wurde. Ein User schreibt beispielsweise, dass er dieselben Skills wie immer nutze, aber er langsamer an seine Beute gelange. Auch andere Spieler haben dieselbe Beobachtung wie er gemacht.

Einigen Nutzern zufolge soll die Aufnahmegeschwindigkeit sogar 30 % länger sein und das auch mit aktiven Skills, die die Geschwindigkeit eigentlich erhöhen sollen.

Daraufhin kam die große Frage auf, ob es sich um einen Bug oder um einen geplanten Nerf handele. Im Reddit-Forum schreibt ein Spieler, dass er hoffe, dass es nur ein Bug sei. Er sei nämlich genervt davon, wenn es unangekündigte Nerfs gebe. Wenn man schon etwas an den Skills verändere, dann solle man die User das auch in den Patchnotizen wissen lassen.

Zum Glück haben die Entwickler mittlerweile reagiert und aufgeklärt, was genau hinter dem langsameren Looten steckt.

Entwickler bestätigt, dass ihr euch das langsame Looten nicht nur ausdenkt

Was haben die Entwickler geantwortet? Auf dem Discord haben Spieler dieses und noch viele andere Probleme, die nach dem Patch aufgetaucht sind, herausgestellt. So gibt es nicht nur Schwierigkeiten mit der Geschwindigkeit des Lootens, sondern auch mit der Feuerrate von unterschiedlichen Waffen.

Community-Admin Ossen bestätigte, dass die Feuerrate aktiv untersucht werde. Community-Manager Birdie nahm sich dagegen der Lootgeschwindigkeit an und erklärte einem anderen User, dass sich das Team bewusst sei, dass es dieses Problem gerade gäbe. Es sei aber nicht beabsichtigt.

Das bedeutet, dass es sich dabei nicht um einen Nerf, sondern um einen Bug handelt, der in der Zukunft irgendwann behoben wird. Wann dieses Problem gefixt wird, ist noch unklar.

Um welchen Patch geht es überhaupt? Der neueste Patch brachte das Update 1.13.0 ins Spiel und läuft unter dem Titel Headwinds. Die größte Neuerung ist ein Modus, in dem Spieler ab Level 40 in einem Matchmaking gegeneinander antreten. Außerdem gibt es nun ein Trophy Display, eine neue Mapsituation namens Bird City und einige frische Items sowie Quests.

Mittlerweile haben die Entwickler auch verraten, was Spieler des Shooters in 2026 erwarten können. Bedenkt dabei allerdings, dass es immer noch sein kann, dass sich einige der Inhalte auf spätere Daten verschieben. Die komplette Roadmap mit allen Inhalten gibt es auf MeinMMO: ARC Raiders: Roadmap 2026 – Alle Infos, die bekannt sind