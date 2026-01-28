Spieler in Arc Raiders bekommen Panik, weil sie plötzlich langsamer looten, Entwickler klärt auf

CommunityNews
2 Min. Jasmin Beverungen 0 Kommentare Lesezeichen
Spieler in Arc Raiders bekommen Panik, weil sie plötzlich langsamer looten, Entwickler klärt auf

Sollte euch das Looten in Arc Raiders gerade langsamer vorkommen, ist das kein Zufall. Spieler haben nämlich entdeckt, dass sie ihre Beute langsamer aufnehmen. Die Entwickler haben mittlerweile reagiert und aufgeklärt, was es damit auf sich hat.

Was ist das Problem? Auf Reddit und im Discord des Shooters beschweren sich einige Spieler, dass die Geschwindigkeit des Lootens verlangsamt wurde. Ein User schreibt beispielsweise, dass er dieselben Skills wie immer nutze, aber er langsamer an seine Beute gelange. Auch andere Spieler haben dieselbe Beobachtung wie er gemacht.

Einigen Nutzern zufolge soll die Aufnahmegeschwindigkeit sogar 30 % länger sein und das auch mit aktiven Skills, die die Geschwindigkeit eigentlich erhöhen sollen.

Daraufhin kam die große Frage auf, ob es sich um einen Bug oder um einen geplanten Nerf handele. Im Reddit-Forum schreibt ein Spieler, dass er hoffe, dass es nur ein Bug sei. Er sei nämlich genervt davon, wenn es unangekündigte Nerfs gebe. Wenn man schon etwas an den Skills verändere, dann solle man die User das auch in den Patchnotizen wissen lassen.

Zum Glück haben die Entwickler mittlerweile reagiert und aufgeklärt, was genau hinter dem langsameren Looten steckt.

ARC Raiders bekommt mit Headwinds neue Matchmaking-Option und Trophy-Display
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Spieler in Arc Raiders bekommen Panik, weil sie plötzlich langsamer looten, Entwickler klärt auf ARC Raiders zeigt erste Roadmap für 2026, bringt noch im Frühjahr ein Update für euer liebstes Hühnchen und eine neue Karte Jemand hat einen regelrechten Action-Film in ARC Raiders erlebt, und Fans fragen sich, ob sie das gleiche Spiel spielen Entwickler von Arc Raiders haben ein Feature vor dem Release entfernt, Fans feiern: „Das hätte das Spiel ruiniert“ ARC Raiders: Patch Notes zu Update 1.4.0 – Frittiert jetzt euren Charakter, wenn ihr unartig seid ARC Raiders: Industriespionage – So findet ihr das Waffenlager und schließt die Quest erfolgreich ab ARC Raiders: Hidden Bunker finden und lösen – So schafft ihr das Event Nutzer verrät seine Mates in ARC Raiders, weil die ihn nur beleidigen – Spieler finden: das sollte eine legitime Strategie werden 2 deutsche Shooter haben den Weg für den Erfolg von ARC Raiders geebnet, aber nur einer davon lebt heute noch Turtle Burst II Pro im Test: Erfahrt in 3 Minuten, ob sich die Maus für euch lohnt Andere Anime scheitern grandios, doch einer wird mit jeder Staffel besser Mit dem Spin-off von Stranger Things geht Netflix ein Risiko ein, denn eine Figur könnte die Geschichte durcheinanderbringen

Entwickler bestätigt, dass ihr euch das langsame Looten nicht nur ausdenkt

Was haben die Entwickler geantwortet? Auf dem Discord haben Spieler dieses und noch viele andere Probleme, die nach dem Patch aufgetaucht sind, herausgestellt. So gibt es nicht nur Schwierigkeiten mit der Geschwindigkeit des Lootens, sondern auch mit der Feuerrate von unterschiedlichen Waffen.

Community-Admin Ossen bestätigte, dass die Feuerrate aktiv untersucht werde. Community-Manager Birdie nahm sich dagegen der Lootgeschwindigkeit an und erklärte einem anderen User, dass sich das Team bewusst sei, dass es dieses Problem gerade gäbe. Es sei aber nicht beabsichtigt. 

Das bedeutet, dass es sich dabei nicht um einen Nerf, sondern um einen Bug handelt, der in der Zukunft irgendwann behoben wird. Wann dieses Problem gefixt wird, ist noch unklar.

Um welchen Patch geht es überhaupt? Der neueste Patch brachte das Update 1.13.0 ins Spiel und läuft unter dem Titel Headwinds. Die größte Neuerung ist ein Modus, in dem Spieler ab Level 40 in einem Matchmaking gegeneinander antreten. Außerdem gibt es nun ein Trophy Display, eine neue Mapsituation namens Bird City und einige frische Items sowie Quests.

Mehr zu Arc Raiders
1
ARC Raiders: Patch Notes zu Update 1.13.0 – Headwinds bringt neuen Modus, Features und Map-Situation
von Christos Tsogos
2
Die Community von ARC Raiders urteilt: Der neue Modus ist Zeitverschwendung und richtet sich nur an eine Art von Spieler
von Dariusz Müller
3
ARC Raiders bringt mit Headwinds-Update eine neue Herausforderung für alle, denen es bisher zu langweilig war
von Nicole Wakulczyk

Mittlerweile haben die Entwickler auch verraten, was Spieler des Shooters in 2026 erwarten können. Bedenkt dabei allerdings, dass es immer noch sein kann, dass sich einige der Inhalte auf spätere Daten verschieben. Die komplette Roadmap mit allen Inhalten gibt es auf MeinMMO: ARC Raiders: Roadmap 2026 – Alle Infos, die bekannt sind

Quelle(n): GamesRadar+
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
ARC Raiders lädt 190.000 Spieler zum Crashen der Server ein, jetzt erklären die Devs welche 4 Dinge sie besser machen wollen - Titelbild zeigt Spielcharakter

ARC Raiders leidet gerade unter Server-Problemen – Was ist da los?

ARC Raiders Opa-Spielfigur

Die Community von ARC Raiders urteilt: Der neue Modus ist Zeitverschwendung und richtet sich nur an eine Art von Spieler

ARC-Raiders-Patch-1-13.jpg

ARC Raiders: Patch Notes zu Update 1.13.0 – Headwinds bringt neuen Modus, Features und Map-Situation

headwinds update arc raiders

ARC Raiders bringt mit Headwinds-Update eine neue Herausforderung für alle, denen es bisher zu langweilig war

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx