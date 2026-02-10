Entwickler von ARC Raiders fixen Duplikations-Exploit nach „Granaten-Regen“ – drohen Strafen an

Entwickler von ARC Raiders fixen Duplikations-Exploit nach „Granaten-Regen“ – drohen Strafen an

Heute ist Update 1.15.0 für ARC Raiders erschienen. Zuerst nicht mit dabei: ein Hotfix für einen Exploit, der es Spielern ermöglicht hat, zahllose Granaten vom Himmel regnen zu lassen. Die Entwickler reagierten jedoch schnell auf die Kritik der Community.

Was ist passiert? Nun, Update 1.15.0 ist passiert. Das ist eigentlich eine gute Sache, sorgte jedoch in der Community für viel Kritik. Was in den Patch Notes fehlte, war ein Hotfix für einen schwerwiegenden Duplikations-Exploit, durch den Spieler seit kurzer Zeit quasi unendlich viele Abzuggranaten vom Himmel regnen lassen konnten.

Verschärft wurde die Situation, als der Content Creator TheBurntPeanut den Exploit auf seinen Kanälen (1,8 Millionen Follower auf Twitch, 1,53 Millionen auf YouTube) demonstrierte. Auf Reddit beschwerten sich Spieler, dass ARC Raiders durch den Exploit teils unspielbar geworden ist. Stella Montis würde sich beispielsweise in einen Artillerie-Übungsplatz verwandeln.

Schnelle Reaktion nach berechtigter Kritik

Wie reagieren die Entwickler auf die Kritik? Etwa 3 Stunden nach dem Release von Patch 1.15.0 lieferten die Entwickler von Embark bereits einen Hotfix nach. Auf X erklären sie:

Achtung, Raiders, es wurde gerade ein zusätzlicher Hotfix veröffentlicht, der den Fehler mit der Duplizierung von Gegenständen behebt. Vielen Dank an alle, die uns das Problem gemeldet haben und die Geduld mit uns hatten, während wir daran gearbeitet haben.

Spieler, die übermäßig viele Gegenstände dupliziert haben, werden einer weiteren Überprüfung unterzogen und müssen mit möglichen Strafen rechnen.

Ein Download ist für dieses Update nicht erforderlich.

Während sich ein Teil der Spieler über den Hotfix freut und Strafen für alle Exploit-Nutzer fordert, kritisieren andere, dass man als Beta-Tester benutzt wird und es aufgrund der großen Zahl an Fehlern und Bugs gar keine Strafen geben sollte.
Wie seht ihr das? Schreibt es uns in die Kommentare!

ARC Raiders schenkt euch Items, wenn ihr für 2 Wochen auf Roboter statt Raider ballert
von Dariusz Müller

Mit dem neuen Update ist heute das Event „Geteilte Wache" gestartet, dass euch dazu ermuntern möchte, gegen die ARC zu kämpfen und PvP hinten anzustellen.

