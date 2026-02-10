ARC Raiders: Patch Notes zu Update 1.15.0 – Das Event Shared Watch startet

Update 1.15.0 für ARC Raiders ist draußen und bringt das neue Event „Shared Watch“. Alle wichtigen Änderungen findet ihr hier bei uns in den deutschen Patch Notes.

Was ist das für ein Update? Am 10. Februar 2026 um 11:00 Uhr deutscher Zeit erschien Patch 1.15.0 für ARC Raiders. Dieses beinhaltet neue kosmetische Items sowie das Event „Shared Watch“ und ist auf Steam 1,3 GB groß. Was sich ändert und mit welchen Patch Notes ihr rechnen könnt, erfahrt ihr hier in unserer Übersicht.

ARC Raiders: Patch Notes zu Update 1.15.0

Was sagen die Patch Notes? Die Patch Notes zeigen 2 große Neuerungen, die ihr im Laufe der kommenden Tage genießen könnt:

  • Das Event „Shared Watch“ fokussiert sich auf PvE und belohnt die Spieler, die sich gemeinsam mit anderen Raidern auf die ARCs stürzen. Es gibt dafür unter anderem eine neue Montur für euren Protagonisten als Belohnung.
  • Die Map-Situation „Cold Snap“ soll sporadisch nun durchrotieren und eure Raider wieder zittern lassen. Zudem soll es auch wieder Candleberries zum Sammeln geben, die jedoch nicht an ein Event geknüpft sind. Wer Spaß haben möchte, kann zudem Schneebälle auf seine Feinde oder Freunde werfen.

Auf der zweiten Seite findet ihr alle wichtigen Patch Notes auf Deutsch übersetzt. Zu der originalen Liste geht es hier auf den weiterführenden Link: arcraiders.com.

Neben dem Event soll es auch noch weitere Updates geben, mit denen ihr in ARC Raiders rechnen könnt. Welche das sind und was die Roadmap für 2026 für euch bereithalten wird, erfahrt ihr hier in unserer Übersicht: ARC Raiders: Roadmap 2026 – Alle Infos, die bekannt sind

