ARC Raiders schenkt euch besondere Belohnungen, wenn ihr für 2 Wochen auf Roboter statt Raider ballert

News
2 Min. Dariusz Müller
In ARC Raiders sollt ihr jetzt für 2 Wochen vor allem gegen die ARC kämpfen und eure PvP-Bemühungen hinten anstellen.

Warum solltet ihr auf Roboter ballern? In ARC Raiders startete am 10. Februar 2026 ein neues Event namens „Geteilte Wache“, das bis zum 24. Februar läuft und den Fokus auf den Kampf gegen die ARC legt.

Die Entwickler des Extraction-Shooters erinnern euch mit dem Event daran, wer der wahre Feind ist, und wollen die Zusammenarbeit der Spieler fördern. Wie der Name so passend beschreibt, sollt ihr deshalb gemeinsam auf Wache gehen und die fiesen Roboter bekämpfen.

Wer besonders fleißig die Erde von den ARC befreit, darf sich während des Events über verschiedene Belohnungen freuen.

ARC Raiders schenkt euch Rewards beim Shared-Worlds-Event

Was sind das für Belohnungen? Insgesamt gibt es 21 Belohnungen, die ihr während des Events durch das Kämpfen gegen die ARC verdienen könnt. Dazu zählen unter anderem:

  • Items, wie einen Karabinerhaken und ein Vita-Spray
  • Raider-Tokens
  • das neue kosmetische Set: Der Schläger (siehe Titelbild)
  • Einen Bauplan für das Augment „Taktisch-Marke 3 (Heilung)“
  • Eine Gitarre, mit der ihr Musik spielen könnt

Die letzte Belohnung, die es während des Events gibt, ist ein Helm für Scrappy.

So bekommt ihr die Belohnungen: Ihr schaltet die Belohnungen des Events über Misskredit (engl.: Merits) frei. Das ist die blaue Währung, die ihr etwa für das Absolvieren von täglichen Herausforderungen bekommt. Während des Events sollt ihr Misskredit durch XP für das Beschädigen und Zerstören von ARCs sammeln.

Die einzelnen Rewards erhaltet ihr dann der Reihe nach. Ihr müsst erst ein Item einsammeln, ehe ihr das nächste freischalten könnt. Für alle Belohnungen benötigt ihr über 1.000 Misskredit.

Alle Informationen zu dem Event „Geteilte Wache“ und welche Änderungen oder Bug-Fixes das Update vom 10. Februar 2026 sonst noch zu ARC Raiders brachte, könnt ihr in den Patch-Notes bei uns auf MeinMMO nachlesen: ARC Raiders: Patch Notes zu Update 1.15.0 – Das Event Shared Watch startet

