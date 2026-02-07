Entwickler scheffeln mit ARC Raiders ein Vermögen, verdienten über 495 Millionen, arbeiten bereits am nächsten Hit

News
2 Min. Dariusz Müller 0 Kommentare Lesezeichen
Entwickler scheffeln mit ARC Raiders ein Vermögen, verdienten über 495 Millionen, arbeiten bereits am nächsten Hit

Die Entwickler von ARC Raiders haben mit dem Shooter so viel Geld verdient, dass sie sich keine Sorgen um Geld machen müssen und bereits an den nächsten Spielen arbeiten.

Das ist zur Situation von ARC Raiders bekannt: Im Oktober 2025 veröffentlichte Embark Studios den Extraction-Shooter ARC Raiders. Das Spiel konnte auf Anhieb viele Spieler begeistern und wurde zu einem Hit, der auch auf Twitch viele Zuschauer begeisterte. Seither spielen den Shootern allein auf Steam jeden Tag über 200.000 Spieler gleichzeitig. Das Spiel ist aber auch auf PS5 und Xbox Series X|S erhältlich.

Insgesamt soll ARC Raiders über 12,4 Millionen Spieler haben. Das entspricht bei dem Kaufpreis von 39,99 Euro einem Verdienst von über 495 Millionen Euro. Im Gegensatz dazu soll die Entwicklung des Shooter-Hits umgerechnet nur rund 64 Millionen Euro gekostet haben (Quelle: Insider-Gaming)

„Können lange Zeit von dem Geld leben“

So geht es für die Entwickler jetzt weiter: Patrick Söderlund, einer der Gründer und derzeitiger CEO von Embark Studios (ARC Raiders, The Finals), hat in einem Interview mit IGN jetzt bestätigt, dass die spekulierten Entwicklungskosten von rund 64 Millionen Euro „nicht zu weit entfernt“ seien, auch wenn er keine genaue Zahl nennt.

Darauf basierend erklärt er, dass sich das Studio deshalb aktuell keine finanziellen Sorgen machen muss: „Wir können lange Zeit von dem Geld leben, das ARC Raiders generiert hat, und das gibt den Menschen, die dort arbeiten, finanzielle Sicherheit und Beschäftigungsstabilität.“

Anschließend führt er aus, dass das Studio bereits an den nächsten großen Projekten arbeite, zwei neuen Spielen:

Wir vergrößern unser Studio, stellen neue Mitarbeiter ein, wollen mehr von ARC Raiders entwickeln und mehr von The Finals. Außerdem haben wir zwei neue Spiele in der Entwicklung, die wir hoffentlich eines Tages fertigstellen können.

Ist der nächste Hit in Entwicklung? Söderlund führte zwar nicht aus, was das für neue Spiele seien, doch für Fans des Studios ist das eine vielversprechende Info – schließlich könnte hier der nächste Hit entstehen.

Bevor ARC Raiders die Shooter-Community an sich riss, war bereits das Debüt-Spiel von Embark, The Finals, ein großer Erfolg. The Finals startete beim Release im Dezember 2023 stark und erreichte allein auf Steam einen Höchstwert von über 240.000 gleichzeitig aktiven Spielern. Der Shooter wurde allein in den ersten zwei Wochen über 10 Millionen Mal heruntergeladen (Quelle: Insider-Gaming) und hat auch 2 Jahre nach Release noch eine kleine, aber aktive Community.

Wie könnte es für ARC Raiders weitergehen? Söderlund betonte in dem Interview, dass natürlich auch die Arbeit an ARC Raiders fortgesetzt wird. Das bedeutet aber nicht nur neue Inhalte, sondern auch die Optimierung bestehender Inhalte, wie ein Redesign einer Karte oder ein neues Areal bei einer bestehenden Map.

Außerdem haben die Entwickler bereits in der Vergangenheit über verschiedene Zukunftspläne gesprochen, wie die Einführung riesiger ARCs oder einem begehbaren Speranza als Social-Hub: Die Entwickler von ARC Raiders bestätigen weitere Pläne für Speranza, warten aber auf „den richtigen Moment“

Quelle(n): Spielerzahlen via SteamDB
